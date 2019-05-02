Моуриньо: «Хочу такой же поддержки от клуба, какую получают Пеп и Клопп»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в интервью beIN Sports заявил, что на своём новом месте работы хочет от руководства такого же доверия, какое получают в своих клубах Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.
Я бы хотел пойти в клуб, в котором мог бы делать то, что делали Юрген и Пеп.
Взгляните на стартовый состав «Ливерпуля» [в матче с «Барселоной»]. Лишь пара человек была в команде ещё до прихода Клоппа.
Вспомните, когда Пеп не был доволен крайними защитниками в «Сити», и следующим летом купил четверых понравившихся ему игроков. Когда он купил такого вратаря, как Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне купил Эдерсона.
Когда Юрген абсолютно ничего не выиграл за три с половиной года, и ему всё ещё доверяют и верят в него, и он по-прежнему может продолжать свою работу. Пожалуй, в этом сезоне у «Ливерпуля» появилась хорошая возможность сделать это – завоевать первый трофей [при Клоппе].
При поиске следующего места работы я не буду начинать переговоры, пока точно не узнаю, чего хочет клуб, и что он может дать для достижения поставленных целей.
Сравнил себя с Пепом типа тот в первый год тоже ничего не выиграл))😂
Жалко его. Переводчика-Физручелу
Сравнил себя с Пепом типа тот в первый год тоже ничего не выиграл))😂
Жалко его. Переводчика-Физручелу
Моуриньо же, скорее, демонстрировал завышенную самооценку.
Моуриньо же, скорее, демонстрировал завышенную самооценку.
Он начинает догадываться , долгосрочный результат следствие поставленной игры , а не сюминутных тактических изысков.
Моуриньо также начал догадываться , что большой клуб это одно гармоническое целое и чтобы им руководить надо быть большим Человеком, прежде всего.
Но способен ли сам Жозе стать человеком в своём уже преклонном возрасте.
Это было бы хорошо, но это было бы чудо...
Он начинает догадываться , долгосрочный результат следствие поставленной игры , а не сюминутных тактических изысков.
Моуриньо также начал догадываться , что большой клуб это одно гармоническое целое и чтобы им руководить надо быть большим Человеком, прежде всего.
Но способен ли сам Жозе стать человеком в своём уже преклонном возрасте.
Это было бы хорошо, но это было бы чудо...
НО только в том случае если и на следующий сезон дадут как минимум миллиард, потому что за сезон те топ 15 превратятся в обычных игроков )
НО только в том случае если и на следующий сезон дадут как минимум миллиард, потому что за сезон те топ 15 превратятся в обычных игроков )