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Моуриньо: «Хочу такой же поддержки от клуба, какую получают Пеп и Клопп»

вчера, 07:00

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в интервью beIN Sports заявил, что на своём новом месте работы хочет от руководства такого же доверия, какое получают в своих клубах Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.

Я бы хотел пойти в клуб, в котором мог бы делать то, что делали Юрген и Пеп.

Взгляните на стартовый состав «Ливерпуля» [в матче с «Барселоной»]. Лишь пара человек была в команде ещё до прихода Клоппа.

Вспомните, когда Пеп не был доволен крайними защитниками в «Сити», и следующим летом купил четверых понравившихся ему игроков. Когда он купил такого вратаря, как Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне купил Эдерсона.

Когда Юрген абсолютно ничего не выиграл за три с половиной года, и ему всё ещё доверяют и верят в него, и он по-прежнему может продолжать свою работу. Пожалуй, в этом сезоне у «Ливерпуля» появилась хорошая возможность сделать это – завоевать первый трофей [при Клоппе].

При поиске следующего места работы я не буду начинать переговоры, пока точно не узнаю, чего хочет клуб, и что он может дать для достижения поставленных целей.

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Все комментарии
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил BARCELONA-BEST
   505 / 954
сегодня в 13:13
Тренер Аякса щас упал со стула услышав этот бред. Сравнил себя с Пепом типа тот в первый год тоже ничего не выиграл))😂 Жалко его. Переводчика-Физручелу
    beefs
    beefs
       196 / 954
    вчера в 22:50
    Ну и дела...
    ermak6848
    ermak6848
       198 / 954
    вчера в 22:05
    это сложно сделать - если имеешь своё мнение...
    4QPY
    4QPY
       581 / 954
    вчера в 19:40
    Просто мне кажется моур и в футбол тоже может , но медийность и жажда быть в центре внимания отодвинуло его тренерский талант в сторону
    4QPY
    4QPY ответил 4QPY
       581 / 954
    вчера в 19:36
    Я не помню чтобы Клоппа или Гвардиолу увольняли из клуба или раздевалка устраивала им бойкоты . Может прежде чем требовать отношений , стоит взглянуть на себя и изменится самому , а там глядишь и отношение само менятся начнёт .
    dok66
    dok66
       644 / 954
    вчера в 18:49
    Что-то похожее на лепет новичка . Маур - в тираже
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       40 / 954
    вчера в 17:45
    Тренер Аякса щас упал со стула услышав этот бред.
    Сравнил себя с Пепом типа тот в первый год тоже ничего не выиграл))😂
    Жалко его. Переводчика-Физручелу
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       60 / 954
    вчера в 17:09
    Переводчик совсем уже 🤦‍♂️🤦‍♂️опять ноет
    Romeo 777
    Romeo 777
       194 / 954
    вчера в 16:02
    Для начала нужно засунуть свою гордыню куда нибудь по глубже, и постараться не пере*сrаться c половиной коллектива.
    фарход файзалиев 1
    фарход файзалиев 1
    вчера в 15:28
    Совсем СОВЕСТЬ потерял.
    Karkaz
    Karkaz
       540 / 954
    вчера в 14:34
    Моур уже тот
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       679 / 954
    вчера в 14:25
    Чтобы получить поддержку клуба, его нужно уважать.
    Моуриньо же, скорее, демонстрировал завышенную самооценку.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       775 / 954
    вчера в 14:20
    Такую поддержку нужно заслужить, а не просто получить.
    Grabovsky
    Grabovsky
       704 / 954
    вчера в 13:44
    В автобус не играй и будет счастье тебе
    Roman73
    Roman73
       123 / 954
    вчера в 13:01
    Моуриньо хочет поумнеть.
    Он начинает догадываться , долгосрочный результат следствие поставленной игры , а не сюминутных тактических изысков.
    Моуриньо также начал догадываться , что большой клуб это одно гармоническое целое и чтобы им руководить надо быть большим Человеком, прежде всего.
    Но способен ли сам Жозе стать человеком в своём уже преклонном возрасте.
    Это было бы хорошо, но это было бы чудо...
    Артемкa
    Артемкa
       375 / 954
    вчера в 12:41
    Пеп, Клопп дают результаты. Моуриньо скандалы, интриги, многомиллионные выплаты за расторжения контракта
    Never Never
    Never Never
       743 / 954
    вчера в 12:31
    О каком доверии говорит мовринье?500 лямов выкинул на ветер,за игроков уровня чемпионшипа,игры не было+ воду постоянно мутил
    Сливки общества
    Сливки общества
       623 / 954
    вчера в 12:19
    Моур - читер, ему никто и не будет доверять так, как Клоппу или Гвардиоле, хд.
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    вчера в 12:16
    Как тренер себя исчерпал. Поэтому какие ему покупки и доверие?
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       650 / 954
    вчера в 12:10
    Хочет каждое лето закупаться на 3 миллиарда физрук )))
    la_masia
    la_masia ответил Надир Магомедов 1
       149 / 954
    вчера в 11:58
    А кто их купил? Моур?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       266 / 954
    вчера в 11:48
    Пора этому переводчику домой в Португалию , хватит уже шейхов доить .
    Эрнест Вартанян
    Эрнест Вартанян
       786 / 954
    вчера в 11:48
    Маур хочет возглавить клуб, и что бы ему дали 2 миллиарда на трансферы, что бы он мог сразу купить 15 игроков ито топ 15 )) и тогда возможно в течении 5 лет он что то выиграет,
    НО только в том случае если и на следующий сезон дадут как минимум миллиард, потому что за сезон те топ 15 превратятся в обычных игроков )
    Байкал-38
    Байкал-38
       26 / 954
    вчера в 11:43
    К Гвардиоле и Клоппу относятся с уважением, а ты его всё растерял, поэтому тебя и выкидывают как тряпку, но богатую тряпку.
    Террпсихора
    Террпсихора
       816 / 954
    вчера в 11:43
    нужно наигрывать состав который есть, ты тренер или кто?!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       82 / 954
    вчера в 11:40
    Так его обижало руководство? Тогда ясно. Жалко Моуриньо (нет).
    112910415
    112910415
       97 / 954
    вчера в 11:21
    а что такого особенного предложите взамен ?
    MSN-thebest
    MSN-thebest
       507 / 954
    вчера в 11:18
    Для начала не надо быть таким г...вном. И народ потянется
    kotmyshka
    kotmyshka
       122 / 954
    вчера в 11:14
    Будет результат, будет и поддержка...
    beefs
    beefs
       196 / 954
    вчера в 11:13
    Нужно уважение и достижения...
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