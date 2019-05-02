В дом Артура ворвались грабители во время матча «Барселоны»

вчера, 17:11

Радость от победы «Барселоны» над «Ливерпулем» в полуфинальном матче Лиги чемпионов недолго продлилась для полузащитника каталонцев Артура Рамоса. После встречи футболист узнал, что его дом ограбили.

Брат хавбека вернулся в дом и увидел двух мужчин в капюшонах, вооруженных мачете. Грабители грозились убить парня, если он не покажет им, где находятся драгоценности. Среди похищенных вещей оказались несколько драгоценных камней и часы Rolex.

Сейчас дело расследует полиция.