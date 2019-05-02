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В дом Артура ворвались грабители во время матча «Барселоны»

вчера, 17:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Радость от победы «Барселоны» над «Ливерпулем» в полуфинальном матче Лиги чемпионов недолго продлилась для полузащитника каталонцев Артура Рамоса. После встречи футболист узнал, что его дом ограбили.

Брат хавбека вернулся в дом и увидел двух мужчин в капюшонах, вооруженных мачете. Грабители грозились убить парня, если он не покажет им, где находятся драгоценности. Среди похищенных вещей оказались несколько драгоценных камней и часы Rolex.

Сейчас дело расследует полиция.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 19:50
Знают когда врываться
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   366 / 954
вчера в 19:50
Оч. странный заголовок.... "В дом Артура......." ?!?!?!
Артур Рамос автору статьи сосед, брат или сват ?
vastudio
vastudio
   338 / 954
вчера в 19:30
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Vladimir808
   181 / 954
вчера в 19:26
Оружие- мачете. По почерку полиция напала на след Шишанутых Князей. Аха ха ха ,))))
    minai
    minai
       328 / 954
    вчера в 18:39
    Это были ветеринары, они приехали к тигру.
    kust07
    kust07
       83 / 954
    вчера в 18:12
    Сами своровали теперь расследуют
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    вчера в 18:12
    Перепутали с провокатором Рамосом!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       40 / 954
    вчера в 17:41
    Сливочные решили отомстить за унижение и как обычно выбрали самый честный путь)) 😂
    Vladimir808
    Vladimir808
       234 / 954
    вчера в 17:34
    Оружие- мачете.
    По почерку полиция напала на след Шишанутых Князей. Аха ха ха ,))))
    ДАША Д
    ДАША Д
       114 / 954
    вчера в 17:32
    Судя по всему брат и навёл.
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    вчера в 17:32
    неужели у них дома без охраны и с такими фиговыми замками ...
    EAGuar As
    EAGuar As
       61 / 954
    вчера в 17:22
    бывает
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