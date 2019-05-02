Касильяс перенес инфаркт, но будет в порядке. Без футбола

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Икер Касильяс напугал весь футбольный мир: у чемпиона мира и Европы случился сердечный приступ на тренировке «Порту». «Соккер.ру» - о происшествии и последствиях.

Что случилось?

Вчера днем из Португалии пришла пугающая информация: самый титулованный в истории футбола голкипер перенес инфаркт миокарда и был госпитализирован. Сердечный приступ произошел с Касильясом прямо во время тренировки «Порту», которая проходила на базе клуба. Благодаря оперативным действиям клубных работников и медицинского штаба обошлось без ужасных последствий. Во время занятия Икер почувствовал резкую боль в груди, опытные врачи сразу же распознали сердечный приступ, оказали первую помощь и максимально быстро доставили Касильяса в ближайшую больницу. Там вратарю сделали катетеризацию – продиагностировали коронарные артерии на предмет закупорки и сужения.

Признаться, новость под заголовком «Касильяс перенес инфаркт» испугала. На самом деле, в мире каждый день тысячи людей переносят сердечные приступы, но вторжения болезней и бед в наш уютный футбольный мирок всегда принимается очень близко к сердцу. А тут инфаркт покусился на человека, который знаком каждому, кто увлекается футболом. К счастью, «Порту» вскоре выступил с официальной информацией по инциденту и успокоил футбольное сообщество: «Икер Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре в Оливале. Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю, который в настоящее время находится в госпитале. Касильяс чувствует себя хорошо, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена».

Что будет с карьерой Касильяса?

Уже объявлено, что до конца сезона Икер не сыграет, так что «Порту» продолжит борьбу за два трофея без основного стража ворот: в чемпионате Португалии за три тура до финиша «драконы» отстают от лидирующей «Бенфики» на 2 очка, а 25 мая состоится финал Кубка Португалии со «Спортингом». Но здоровье человека, естественно, важнее футбольных трофеев, а их Касильяс в своей карьере выиграл предостаточно. И если партнеры по «Порту» постараются, то добавят в коллекцию Икера еще парочку.

Почти наверняка Касильяс уже сыграл свой последний матч в профессиональной карьере: 20 мая Икеру исполнится 38 лет, и хотя он собирался поиграть еще годик – в марте контракт с «Порту» был продлен до конца сезона 2019/2020, вчера поступил четкий сигнал: пора заканчивать со спортом высоких достижений. Это подтверждают и специалисты. В частности, врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан считает, что Касильяс сможет вести нормальную жизнь, но профессиональный спорт больше не для него. Икер теперь будет носить на сердце коронарный стент – конструкция, жесткий каркас, который удерживает от сужения участок коронарного сосуда.

Пожелания и поддержка

Вчера вечером Касильяс уже улыбался с больничной койки на фотографии, которую выложил в Инстаграме. Икер сообщил, что отделался легким испугом, и поблагодарил всех за заботу и теплые слова.

Недостатка в заботе Икер действительно не испытывал, весть о его инфаркте всколыхнула весь футбольный мир. «Реал» выразил «всю свою поддержку своему любимому капитану».

Не осталась в стороне и «Барселона»: «Оставайся сильным, Икер! Наши лучшие пожелания для скорейшего выздоровления».

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019

Главные соперники «Порту» - «Бенфика» и «Спортинг», тоже выразили свою поддержку. «Орлы», с которыми «драконы» борются за чемпионство: «Бенфика» желает скорейшего выздоровления Икеру Касильясу. Мы полностью солидарны, когда дело касается жизни и здоровья наших соперников на поле. Желаем преодолеть этот непростой этап. Будь сильным, Икер!»

«Ты нужен всему португальскому футболу», - говорится в сообщении «Спортинга».

Que recuperes e voltes rápido, o Desporto e o Futebol Português precisam de ti! 🙏🏼#ForçaIker pic.twitter.com/QEx7mJShPE — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 1, 2019

Лионель Месси, воспользовавшись случаем, «обнял» Икера Касильяса после победы над «Ливерпулем».

Криштиану пожелал своему бывшему партнеру по «Реалу» много сил на пути к выздоровлению.



Карло Анчелотти, тренировавший Касильяса в «Реале» и завоевавший с ним вместе «Десиму» для мадридского двора: «Мы с тобой, капитан!»

Mucha fuerza Iker. Estamos contigo, capitán. pic.twitter.com/wakvKds4hX — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 1, 2019

Десятки клубов, сотни футболистов, тысячи простых людей желают Икеру Касильясу здоровья, здоровья и еще раз здоровья. «Соккер.ру» присоединяется к пожеланиям и верит, что Икер останется в футболе и продолжит приносить пользу в каком-нибудь новом качестве.

Mucha fuerza @IkerCasillas Espero que se quede en un susto y pronto puedas volver a jugar. Eres un ejemplo — Denis Cheryshev (@Cheryshev) May 1, 2019









Mucha fuerza @IkerCasillas 🙏🏻🙏🏻 Recupérate pronto amigo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 1, 2019



