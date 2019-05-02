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Касильяс перенес инфаркт, но будет в порядке. Без футбола

сегодня, 12:15

Икер Касильяс напугал весь футбольный мир: у чемпиона мира и Европы случился сердечный приступ на тренировке «Порту». «Соккер.ру» - о происшествии и последствиях. 

Что случилось?

Вчера днем из Португалии пришла пугающая информация: самый титулованный в истории футбола голкипер перенес инфаркт миокарда и был госпитализирован. Сердечный приступ произошел с Касильясом прямо во время тренировки «Порту», которая проходила на базе клуба. Благодаря оперативным действиям клубных работников и медицинского штаба обошлось без ужасных последствий. Во время занятия Икер почувствовал резкую боль в груди, опытные врачи сразу же распознали сердечный приступ, оказали первую помощь и максимально быстро доставили Касильяса в ближайшую больницу. Там вратарю сделали катетеризацию – продиагностировали коронарные артерии на предмет закупорки и сужения. 

Признаться, новость под заголовком «Касильяс перенес инфаркт» испугала. На самом деле, в мире каждый день тысячи людей переносят сердечные приступы, но вторжения болезней и бед в наш уютный футбольный мирок всегда принимается очень близко к сердцу. А тут инфаркт покусился на человека, который знаком каждому, кто увлекается футболом. К счастью, «Порту» вскоре выступил с официальной информацией по инциденту и успокоил футбольное сообщество: «Икер Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре в Оливале. Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю, который в настоящее время находится в госпитале. Касильяс чувствует себя хорошо, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена».   

Что будет с карьерой Касильяса?

Уже объявлено, что до конца сезона Икер не сыграет, так что «Порту» продолжит борьбу за два трофея без основного стража ворот: в чемпионате Португалии за три тура до финиша «драконы» отстают от лидирующей «Бенфики» на 2 очка, а 25 мая состоится финал Кубка Португалии со «Спортингом». Но здоровье человека, естественно, важнее футбольных трофеев, а их Касильяс в своей карьере выиграл предостаточно. И если партнеры по «Порту» постараются, то добавят в коллекцию Икера еще парочку.

Почти наверняка Касильяс уже сыграл свой последний матч в профессиональной карьере: 20 мая Икеру исполнится 38 лет, и хотя он собирался поиграть еще годик – в марте контракт с «Порту» был продлен до конца сезона 2019/2020, вчера поступил четкий сигнал: пора заканчивать со спортом высоких достижений. Это подтверждают и специалисты. В частности, врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан считает, что Касильяс сможет вести нормальную жизнь, но профессиональный спорт больше не для него. Икер теперь будет носить на сердце коронарный стент – конструкция, жесткий каркас, который удерживает от сужения участок коронарного сосуда.  

Пожелания и поддержка

Вчера вечером Касильяс уже улыбался с больничной койки на фотографии, которую выложил в Инстаграме. Икер сообщил, что отделался легким испугом, и поблагодарил всех за заботу и теплые слова. 

Недостатка в заботе Икер действительно не испытывал, весть о его инфаркте всколыхнула весь футбольный мир. «Реал» выразил «всю свою поддержку своему любимому капитану».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real Madrid C. F. wishes to offer its full support to our beloved captain Iker Casillas. @IkerCasillas has shown us how to overcome the most incredible challenges throughout his professional career, adding significantly to our club's successes. He's shown us that giving up has no place in our way of life and demonstrated time and again that staying strong during the hardest of challenges is the only path to victory. @RealMadrid C. F. and all of madridismo look forward to seeing our legendary captain back in good health as soon as possible and we send him all the encouragement in the world. - El Real Madrid C. F. quiere transmitir todo su apoyo a su querido capitán Iker Casillas. Iker Casillas nos ha enseñado durante toda su carrera profesional a superar los más increíbles retos para engrandecer la gloria de nuestro club. Nos ha enseñado que rendirse no cabe en nuestra filosofía de vida y nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria. El Real Madrid C. F. y el madridismo desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes y le mandan todo el ánimo del mundo. #RealMadrid

Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Не осталась в стороне и «Барселона»: «Оставайся сильным, Икер! Наши лучшие пожелания для скорейшего выздоровления». 

Главные соперники «Порту» - «Бенфика» и «Спортинг», тоже выразили свою поддержку. «Орлы», с которыми «драконы» борются за чемпионство: «Бенфика» желает скорейшего выздоровления Икеру Касильясу. Мы полностью солидарны, когда дело касается жизни и здоровья наших соперников на поле. Желаем преодолеть этот непростой этап. Будь сильным, Икер!» 

«Ты нужен всему португальскому футболу», - говорится в сообщении «Спортинга».

Лионель Месси, воспользовавшись случаем, «обнял» Икера Касильяса после победы над «Ливерпулем». 

Криштиану пожелал своему бывшему партнеру по «Реалу» много сил на пути к выздоровлению. 
Касильяс перенес инфаркт, но будет в порядке. Без футбола

Карло Анчелотти, тренировавший Касильяса в «Реале» и завоевавший с ним вместе «Десиму» для мадридского двора: «Мы с тобой, капитан!»

Десятки клубов, сотни футболистов, тысячи простых людей желают Икеру Касильясу здоровья, здоровья и еще раз здоровья. «Соккер.ру» присоединяется к пожеланиям и верит, что Икер останется в футболе и продолжит приносить пользу в каком-нибудь новом качестве. 

 




 

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   326 / 980
сегодня в 16:26
Здоровья Икеру! Поправляйся!
Stalker-ato
Stalker-ato ответил bayern-cobra
   411 / 980
сегодня в 16:26
Жалко что играл за клуб который я ненавижу всем сердцем а так здоровья тебе крепкого
ну клубом это трудно назвать..............а так вратарь хороший:)
Stalker-ato
Stalker-ato
   411 / 980
сегодня в 16:24
вратарь,ты всё всем доказал,стоит отдохнуть.......
и за ты извинаяюсь....ВЫ ЛЕГЕНДА....здоровья!!!!!!!!!!!!!!
valt134
valt134
   260 / 980
сегодня в 16:17
Человек-Легенда... Желаю только Добра... Поправляйся, Братушка...
Bastardo
Bastardo
   590 / 980
сегодня в 15:11
Помните, как стебали прессслужбу Спартака за фото стадиона в посте про увольнение Карреры? Дескать, сложно было найти фото тренера?! Теперь вот Реалу сложно найти фото Икера во времена его пребывания в Реале. Должно быть, Касильяс пробыл там очень мало времени
bayern-cobra
bayern-cobra
сегодня в 13:59
Жалко что играл за клуб который я ненавижу всем сердцем а так здоровья тебе крепкого
Doping87
Doping87
   100 / 980
сегодня в 13:34
Здоровья и долгих лет жизни!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил DXTK
   6 / 980
сегодня в 12:31
Можно хоть на таких ветках без мерзости?
Ismadiyar
Ismadiyar
   291 / 980
сегодня в 12:28
Кто бы что не говорил, Касильяс легендарный вратарь, с ним Испания завоевала свои наиболее значимые трофеи ( помню как он отбивал удары 1 на 1 от Роббена, в финале ЧМ 2010, не раз спасал Реал от разгромных поражений в матче с Барсой) и когда дело касается здоровья ему действительно пора отдохнуть, он уже выиграл все что можно и уверен тоже не бедно живет, можно путешествовать по миру, давать консультации молодым футболистам, и просто оставаться любимчиком тысячи болельщиков!!! Здоровья Икер
sihafazatron
sihafazatron
   116 / 980
сегодня в 12:26
Отличная карьера, теперь можно отдыхать) здоровья икеру
DXTK
DXTK
   221 / 980
сегодня в 12:15
У Касильяса разбилось сердце еще, когда его Халва сама выкинула из Реала. Вот как поступают там с легендами.

PS здоровья легенде Испании.
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