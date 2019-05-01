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Футболист «Зенита» стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ

01 мая 2019, 09:11

Пресс-служба РПЛ сообщает, что лучшим игроком 26-го тура чемпионата России стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Напомним, что в матче против «Крыльев Советов» форвард оформил дубль.

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Все комментарии
drive45
drive45
   668 / 954
вчера в 23:26
Этот парень забивной.Брово учителю Бердыеву !
ermak6848
ermak6848
   198 / 954
01 мая в 21:24
жаль, что Это не является доплатой к зарплате футболиста...
parallels
parallels ответил ziborock
   3 / 954
01 мая в 18:33
Вообще то у Зенита было 7 заходов в ЛЧ в общем! Но понимаю, не хочется вспоминать как в 1986 году вас Куусюси во втором раунде домой отправил!
стыдно, что ты не отличаешь КЕЧ от ЛЧ. позор просто!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
01 мая в 18:10
Поздравляю Азмуна с таким достижением
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил ballak144
   36 / 954
01 мая в 18:07
Несопоставимо меньше чем Газпрём Зениту.
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 17:32
одного видел такого, который из депо ушел в энергетики, скорее исключение)) главное чтоб большой переработки не было в вашей профессии)
Когда была переработка, то з/п доходила до 105-107 тыщ.
Щас не дают перерабатывать.
Parovoznic
Parovoznic ответил Jeck Denielse
   56 / 954
01 мая в 17:23
Не достаточно.... Пока хватает на одно чемпионство "раз в18 лет".... На 2 попадания в тройку за 10 лет... И на 4-е место в группе в ЛЧ (5 поражений в 6-ти играх) ...и это при третьем (как они утверждают бюджете)....)))
Но достаточно, чтобы иногда обходить в таблице Зенит с бюджетом вдвое больше, и оставлять его ваще без ЛЧ)))
ballak144
ballak144 ответил Parovoznic
   405 / 954
01 мая в 17:21
У нас тож так рассуждают: мол, нам пох, лес пойдём валить. Только в реальности из депо с ра ной метлой хрен кого выгонишь)))))
одного видел такого, который из депо ушел в энергетики, скорее исключение)) главное чтоб большой переработки не было в вашей профессии)
ballak144
ballak144 ответил Parovoznic
   405 / 954
01 мая в 17:19
У нас ДВЖД. Ваще-то конечная точка БАМа, но нам грузы идут с Транссиба (через Комсомольск)
сейчас у нас бабки освоят (попилят), причем федеральные, и грузвовой поток увеличится в вашу сторону)
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 17:17
Машинистов и у нас не сокращают) локомотивщики и движенцы деньги зарабатывают)) по роду работы много с какими службами общаюсь, знаю точно сокращают в эч, пч, да даже у движенцев одного знакомого попросили, ДСом работал, но правда предложили другую профессию выбрать, естесственно с понижением в окладе) у вас какая дорога? коллеги были в командировке на забайкальской дороге, там на станциях не особо был виден производственный процесс. их спрашивали, а че вы не работаете? вас же уволят! а нам по х, в лес пойдем работать или еще куда.
У нас тож так рассуждают: мол, нам пох, лес пойдём валить.
Только в реальности из депо с ра ной метлой хрен кого выгонишь)))))
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 17:15
Машинистов и у нас не сокращают) локомотивщики и движенцы деньги зарабатывают)) по роду работы много с какими службами общаюсь, знаю точно сокращают в эч, пч, да даже у движенцев одного знакомого попросили, ДСом работал, но правда предложили другую профессию выбрать, естесственно с понижением в окладе) у вас какая дорога? коллеги были в командировке на забайкальской дороге, там на станциях не особо был виден производственный процесс. их спрашивали, а че вы не работаете? вас же уволят! а нам по х, в лес пойдем работать или еще куда.
У нас ДВЖД.
Ваще-то конечная точка БАМа, но нам грузы идут с Транссиба (через Комсомольск)
ballak144
ballak144 ответил Parovoznic
   405 / 954
01 мая в 17:14
Приезжай к нам. У нас нехватка паровозников, берут с улицы. Лет 20 тому, чтоб стать машинистом, нужно было отработать лет 5-6 помохой, а потом ещё года 2-4 снова помохой (но с правами машиниста). Теперь машинистами становятся через год после прихода в депо (полгода-год помохой, потом учёба, потом сразу закатывают). Как-то ваще с улицы брали: чел паровоза не видел, а его сразу на курсы, - и в машинисты! Мы таких звали "парикмахеры (типа стал машинистом чуть ли ни после курсов парикмахеров) Сейчас от этой порочной практики отказались. Зарплата машиниста действительно упала после 2014 года, и составляет сейчас от 80 тыщ и выше (раньше было побольше). Плюс целая вязанка социальных льгот (на пенсию уйдёшь рано, отпуск много больше, чем 44 дня, в отпуск будешь ездить каждый год в любую точку страны за счёт государства, бесплатные санатории, медицина совсем не государственная и т.д.) Короче, давай сюда! У нас ничё не сокращается, все тока требуются. Хотя - не, сокращали как-то обслугу: пресс-секретарей, референтов... Недавно бухгалтерия немного усохлась... А БАМ... Да, знаю, у вас там всё грустно. P.S. Да, по части модернизации. У нас парк паровозов сменился лет 7-10 тому, теперь все паровозы свежие. Никто из нынешней молодёжи про движку-генератор 10Д100 ваще не слышал, и не знают, как она выглядит.
Машинистов и у нас не сокращают) локомотивщики и движенцы деньги зарабатывают)) по роду работы много с какими службами общаюсь, знаю точно сокращают в эч, пч, да даже у движенцев одного знакомого попросили, ДСом работал, но правда предложили другую профессию выбрать, естесственно с понижением в окладе)
у вас какая дорога?
коллеги были в командировке на забайкальской дороге, там на станциях не особо был виден производственный процесс. их спрашивали, а че вы не работаете? вас же уволят! а нам по х, в лес пойдем работать или еще куда.
Питер рулит
Питер рулит
   93 / 954
01 мая в 17:07
Азмун конечно молодец,но ВСЕ голы сделал Дзюба (в этом туре)..
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 17:04
Город Братск, БАМ, но не самый север. Причины я понимаю, просто в картце человеку расписал и не в футболе, просто злость берет иногда куда идут деньги (не только про футбол, а какие карманы, как бабки отмывают и т.д.). Просто при МПС у нас на предприятии работало около 300 человек, сейчас 160, и каждый год план, сколько ставок надо сократить. А модернизации по сути не особо много.
Приезжай к нам.
У нас нехватка паровозников, берут с улицы.

Лет 20 тому, чтоб стать машинистом, нужно было отработать лет 5-6 помохой, а потом ещё года 2-4 снова помохой (но с правами машиниста).
Теперь машинистами становятся через год после прихода в депо (полгода-год помохой, потом учёба, потом сразу закатывают). Как-то ваще с улицы брали: чел паровоза не видел, а его сразу на курсы, - и в машинисты! Мы таких звали "парикмахеры (типа стал машинистом чуть ли ни после курсов парикмахеров)
Сейчас от этой порочной практики отказались.

Зарплата машиниста действительно упала после 2014 года, и составляет сейчас от 80 тыщ и выше (раньше было побольше). Плюс целая вязанка социальных льгот (на пенсию уйдёшь рано, отпуск много больше, чем 44 дня, в отпуск будешь ездить каждый год в любую точку страны за счёт государства, бесплатные санатории, медицина совсем не государственная и т.д.)

Короче, давай сюда! У нас ничё не сокращается, все тока требуются.

Хотя - не, сокращали как-то обслугу: пресс-секретарей, референтов... Недавно бухгалтерия немного усохлась...

А БАМ...
Да, знаю, у вас там всё грустно.

P.S. Да, по части модернизации. У нас парк паровозов сменился лет 7-10 тому, теперь все паровозы свежие.
Никто из нынешней молодёжи про движку-генератор 10Д100 ваще не слышал, и не знают, как она выглядит.
Parovoznic
Parovoznic ответил yrasikos22
   56 / 954
01 мая в 16:53
https://www.soccer.ru/blogs/record/1079514/ufa-ural 3 место. «Локомотив» Бюджет: 5.5 млрд рублей. Спонсор: ОАО «РЖД» (государственная компания). Было заявлено, что бюджет на новый сезон не нуждается в увеличении, невзирая на участие в ЛЧ. «Железнодорожники» были и остаются одним из самых богатых клубов страны. Другое дело, что раньше завершали сезон на 6-8 месте, а теперь стали первыми. Впервые порадовали спонсоров, чтобы потом огорчить в ЛЧ, но не из-за дефицита трансферов. А де-факто клуб финансирует государство. Вернее, конкретные живые люди. Каждый из 904 тысяч сотрудников РЖД зарабатывает в среднем по 6 084 рубля в год, чтобы у Тарасова после существенного снижения зарплата все еще была выше, чем у Зелински из «Наполи» или Бентанкура из «Ювентуса». Оказывается, быть запасным «Локомотива» выгоднее, чем играть в основах клубов ЛЧ. Оптимизация окладов ветеранов – насущная тема, как знаем по истории Фернандеша. Из кормушки выели десятки миллиардов за последние годы.
Хотел поправить тебя в том месте, где ты соврал.
Но таких мест в твоём посте столь много, что я передумал.
ballak144
ballak144 ответил Parovoznic
   405 / 954
01 мая в 16:50
Город Братск, БАМ, но не самый север. Причины я понимаю, просто в картце человеку расписал и не в футболе, просто злость берет иногда куда идут деньги (не только про футбол, а какие карманы, как бабки отмывают и т.д.). Просто при МПС у нас на предприятии работало около 300 человек, сейчас 160, и каждый год план, сколько ставок надо сократить. А модернизации по сути не особо много.
yrasikos22
yrasikos22 ответил Parovoznic
   482 / 954
01 мая в 16:47
На БАМе, что ли? Это не всё РЖД, там у вас долго ещё будет сокращение. Не в РЖД дело, и не в футболе ваще. Там другие причины, от футбола далёкие.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1079514/ufa-ural
3 место. «Локомотив»

Бюджет: 5.5 млрд рублей.
Спонсор: ОАО «РЖД» (государственная компания).

Было заявлено, что бюджет на новый сезон не нуждается в увеличении, невзирая на участие в ЛЧ. «Железнодорожники» были и остаются одним из самых богатых клубов страны. Другое дело, что раньше завершали сезон на 6-8 месте, а теперь стали первыми. Впервые порадовали спонсоров, чтобы потом огорчить в ЛЧ, но не из-за дефицита трансферов. А де-факто клуб финансирует государство.

Вернее, конкретные живые люди. Каждый из 904 тысяч сотрудников РЖД зарабатывает в среднем по 6 084 рубля в год, чтобы у Тарасова после существенного снижения зарплата все еще была выше, чем у Зелински из «Наполи» или Бентанкура из «Ювентуса». Оказывается, быть запасным «Локомотива» выгоднее, чем играть в основах клубов ЛЧ. Оптимизация окладов ветеранов – насущная тема, как знаем по истории Фернандеша. Из кормушки выели десятки миллиардов за последние годы.
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 16:44
Всжд, хочешь верь, хочешь нет, мне по х. Я высказал то что вижу
На БАМе, что ли?
Это не всё РЖД, там у вас долго ещё будет сокращение. Не в РЖД дело, и не в футболе ваще.
Там другие причины, от футбола далёкие.
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 16:41
Я где то и слышал что около 5 млрд рублей.
5,6 млрд, минус подоходный, минус НДС (не понимаю про НДС; ваще ничего в налогах не понимаю)
Бюджеты всех клубов большой пятёрки были на Соккере
ballak144
ballak144 ответил Parovoznic
   405 / 954
01 мая в 16:40
Всжд, хочешь верь, хочешь нет, мне по х. Я высказал то что вижу
ballak144
ballak144 ответил Parovoznic
   405 / 954
01 мая в 16:39
Я где то и слышал что около 5 млрд рублей.
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 16:38
Хочешь прикол, я как работник в сфере РЖД, могу сказать что какой год уже идёт сокращение штата, ставок ну и тому подобная оптимизация. Если в кратце, не особо много денег зарабатывает компания, вот на людях и экономят. Сами без штанов, зато негритят кормить и содержать команду стараются, тьфу. По мне бы на х эту команду, лучше бы в компанию вкладывали.
Ты не работник РЖД, не звизди
Parovoznic
Parovoznic ответил ballak144
   56 / 954
01 мая в 16:37
Сколько РЖД выделяет в год на локомотив?
Я могу за него ответить.
Бюджет Локомотива около 70 млн не рублей (примерно столько же у ЦСКА и Краснодара).
У Спартака - около 85-и млн.
Бюджет Зенита назвать не могу, он не помещается на моём 9-значном калькуляторе
:)
ballak144
ballak144 ответил Jeck Denielse
   405 / 954
01 мая в 16:36
Хочешь прикол, я как работник в сфере РЖД, могу сказать что какой год уже идёт сокращение штата, ставок ну и тому подобная оптимизация. Если в кратце, не особо много денег зарабатывает компания, вот на людях и экономят. Сами без штанов, зато негритят кормить и содержать команду стараются, тьфу. По мне бы на х эту команду, лучше бы в компанию вкладывали.
Parovoznic
Parovoznic ответил Wolf77785
   56 / 954
01 мая в 16:34
Лучше бы ваш проект расформировали, сначала по догу слили безвольно коням в 30 туре, а потом вам купили чемпионство позорное!
Я смотрю, слово "купили" тут чаще других употребляют фаны Зенита.
Наверное, в этом должна быть какая-то логика.
Но я пока никак не могу её понять.
3веробой
3веробой
   721 / 954
01 мая в 16:25
Лучшим он был в Ростове, а теперь резиновый мужик у резиновой бабы Зины(
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ballak144
   8 / 954
01 мая в 16:21
Сколько РЖД выделяет в год на локомотив?
Не достаточно....
Пока хватает на одно чемпионство "раз в18 лет"....
На 2 попадания в тройку за 10 лет...
И на 4-е место в группе в ЛЧ (5 поражений в 6-ти играх)

...и это при третьем (как они утверждают бюджете)....)))
yrasikos22
yrasikos22 ответил Саня Локомотив
   482 / 954
01 мая в 16:21
От Нашего расформирования народу ничего не прибудет,а вот от ликвидации лазурятни Русскому народу прилипнет знатно!!!Со вторым-третим бюджетом говоришь?Который в три-четыре раза меньше,чем у запитерских???Дай Нам такое бабло и такие ресурсы,как у бомжей,Мы бы каждый год Чемпионами были и в Европе,в частности в Лиге Чемпионов,далеко не на последних ролях были бы,а не как вы,раз в пять лет туда попадать,чтобы 79*ться от очередных Апоэлей и Аустрий,и отвильярреаленными ехать обратно в своё болото...
Второй и третий бюджет в Рпл не снимает не какой ответственности за результаты клубов в Европе а у Локо в Европе результаты плохие очень,тем более живя за счёт гос компании, результаты Локомотива должны быть выше, а это зависит от того на что деньги Ржд идут в клубе а деньги идут на покупку всякого шлака Европейского и на зарплаты игроков, и тех кто сидит у руля,а не на реальные усиление, поэтому даже если бы вам дали спонсора Газпрома ничего не поменялось бы команда как была дном такой и осталась бы,просто толще становилась бы от жиру.
Князь Московский
Князь Московский ответил Wolf77785
   13 / 954
01 мая в 16:12
Лучше бы ваш проект расформировали, сначала по догу слили безвольно коням в 30 туре, а потом вам купили чемпионство позорное!
Позорнее титулов чем у кабинетной, резиновой Зины нет ни у кого, даже у барселоны, кормящей Эвребе и Айтекинов за панамский общак. Аха-ха)
ballak144
ballak144 ответил Саня Локомотив
   405 / 954
01 мая в 16:07
Сколько РЖД выделяет в год на локомотив?
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