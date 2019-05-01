Футболист «Зенита» стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Пресс-служба РПЛ сообщает, что лучшим игроком 26-го тура чемпионата России стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Напомним, что в матче против «Крыльев Советов» форвард оформил дубль.
Пресс-служба РПЛ сообщает, что лучшим игроком 26-го тура чемпионата России стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Напомним, что в матче против «Крыльев Советов» форвард оформил дубль.
Щас не дают перерабатывать.
Щас не дают перерабатывать.
Только в реальности из депо с ра ной метлой хрен кого выгонишь)))))
Только в реальности из депо с ра ной метлой хрен кого выгонишь)))))
Ваще-то конечная точка БАМа, но нам грузы идут с Транссиба (через Комсомольск)
Ваще-то конечная точка БАМа, но нам грузы идут с Транссиба (через Комсомольск)
у вас какая дорога?
коллеги были в командировке на забайкальской дороге, там на станциях не особо был виден производственный процесс. их спрашивали, а че вы не работаете? вас же уволят! а нам по х, в лес пойдем работать или еще куда.
у вас какая дорога?
коллеги были в командировке на забайкальской дороге, там на станциях не особо был виден производственный процесс. их спрашивали, а че вы не работаете? вас же уволят! а нам по х, в лес пойдем работать или еще куда.
У нас нехватка паровозников, берут с улицы.
Лет 20 тому, чтоб стать машинистом, нужно было отработать лет 5-6 помохой, а потом ещё года 2-4 снова помохой (но с правами машиниста).
Теперь машинистами становятся через год после прихода в депо (полгода-год помохой, потом учёба, потом сразу закатывают). Как-то ваще с улицы брали: чел паровоза не видел, а его сразу на курсы, - и в машинисты! Мы таких звали "парикмахеры (типа стал машинистом чуть ли ни после курсов парикмахеров)
Сейчас от этой порочной практики отказались.
Зарплата машиниста действительно упала после 2014 года, и составляет сейчас от 80 тыщ и выше (раньше было побольше). Плюс целая вязанка социальных льгот (на пенсию уйдёшь рано, отпуск много больше, чем 44 дня, в отпуск будешь ездить каждый год в любую точку страны за счёт государства, бесплатные санатории, медицина совсем не государственная и т.д.)
Короче, давай сюда! У нас ничё не сокращается, все тока требуются.
Хотя - не, сокращали как-то обслугу: пресс-секретарей, референтов... Недавно бухгалтерия немного усохлась...
А БАМ...
Да, знаю, у вас там всё грустно.
P.S. Да, по части модернизации. У нас парк паровозов сменился лет 7-10 тому, теперь все паровозы свежие.
Никто из нынешней молодёжи про движку-генератор 10Д100 ваще не слышал, и не знают, как она выглядит.
У нас нехватка паровозников, берут с улицы.
Лет 20 тому, чтоб стать машинистом, нужно было отработать лет 5-6 помохой, а потом ещё года 2-4 снова помохой (но с правами машиниста).
Теперь машинистами становятся через год после прихода в депо (полгода-год помохой, потом учёба, потом сразу закатывают). Как-то ваще с улицы брали: чел паровоза не видел, а его сразу на курсы, - и в машинисты! Мы таких звали "парикмахеры (типа стал машинистом чуть ли ни после курсов парикмахеров)
Сейчас от этой порочной практики отказались.
Зарплата машиниста действительно упала после 2014 года, и составляет сейчас от 80 тыщ и выше (раньше было побольше). Плюс целая вязанка социальных льгот (на пенсию уйдёшь рано, отпуск много больше, чем 44 дня, в отпуск будешь ездить каждый год в любую точку страны за счёт государства, бесплатные санатории, медицина совсем не государственная и т.д.)
Короче, давай сюда! У нас ничё не сокращается, все тока требуются.
Хотя - не, сокращали как-то обслугу: пресс-секретарей, референтов... Недавно бухгалтерия немного усохлась...
А БАМ...
Да, знаю, у вас там всё грустно.
P.S. Да, по части модернизации. У нас парк паровозов сменился лет 7-10 тому, теперь все паровозы свежие.
Никто из нынешней молодёжи про движку-генератор 10Д100 ваще не слышал, и не знают, как она выглядит.
Но таких мест в твоём посте столь много, что я передумал.
Но таких мест в твоём посте столь много, что я передумал.
3 место. «Локомотив»
Бюджет: 5.5 млрд рублей.
Спонсор: ОАО «РЖД» (государственная компания).
Было заявлено, что бюджет на новый сезон не нуждается в увеличении, невзирая на участие в ЛЧ. «Железнодорожники» были и остаются одним из самых богатых клубов страны. Другое дело, что раньше завершали сезон на 6-8 месте, а теперь стали первыми. Впервые порадовали спонсоров, чтобы потом огорчить в ЛЧ, но не из-за дефицита трансферов. А де-факто клуб финансирует государство.
Вернее, конкретные живые люди. Каждый из 904 тысяч сотрудников РЖД зарабатывает в среднем по 6 084 рубля в год, чтобы у Тарасова после существенного снижения зарплата все еще была выше, чем у Зелински из «Наполи» или Бентанкура из «Ювентуса». Оказывается, быть запасным «Локомотива» выгоднее, чем играть в основах клубов ЛЧ. Оптимизация окладов ветеранов – насущная тема, как знаем по истории Фернандеша. Из кормушки выели десятки миллиардов за последние годы.
3 место. «Локомотив»
Бюджет: 5.5 млрд рублей.
Спонсор: ОАО «РЖД» (государственная компания).
Было заявлено, что бюджет на новый сезон не нуждается в увеличении, невзирая на участие в ЛЧ. «Железнодорожники» были и остаются одним из самых богатых клубов страны. Другое дело, что раньше завершали сезон на 6-8 месте, а теперь стали первыми. Впервые порадовали спонсоров, чтобы потом огорчить в ЛЧ, но не из-за дефицита трансферов. А де-факто клуб финансирует государство.
Вернее, конкретные живые люди. Каждый из 904 тысяч сотрудников РЖД зарабатывает в среднем по 6 084 рубля в год, чтобы у Тарасова после существенного снижения зарплата все еще была выше, чем у Зелински из «Наполи» или Бентанкура из «Ювентуса». Оказывается, быть запасным «Локомотива» выгоднее, чем играть в основах клубов ЛЧ. Оптимизация окладов ветеранов – насущная тема, как знаем по истории Фернандеша. Из кормушки выели десятки миллиардов за последние годы.
Это не всё РЖД, там у вас долго ещё будет сокращение. Не в РЖД дело, и не в футболе ваще.
Там другие причины, от футбола далёкие.
Это не всё РЖД, там у вас долго ещё будет сокращение. Не в РЖД дело, и не в футболе ваще.
Там другие причины, от футбола далёкие.
Бюджеты всех клубов большой пятёрки были на Соккере
Бюджеты всех клубов большой пятёрки были на Соккере
Бюджет Локомотива около 70 млн не рублей (примерно столько же у ЦСКА и Краснодара).
У Спартака - около 85-и млн.
Бюджет Зенита назвать не могу, он не помещается на моём 9-значном калькуляторе
:)
Бюджет Локомотива около 70 млн не рублей (примерно столько же у ЦСКА и Краснодара).
У Спартака - около 85-и млн.
Бюджет Зенита назвать не могу, он не помещается на моём 9-значном калькуляторе
:)
Наверное, в этом должна быть какая-то логика.
Но я пока никак не могу её понять.
Наверное, в этом должна быть какая-то логика.
Но я пока никак не могу её понять.
Пока хватает на одно чемпионство "раз в18 лет"....
На 2 попадания в тройку за 10 лет...
И на 4-е место в группе в ЛЧ (5 поражений в 6-ти играх)
...и это при третьем (как они утверждают бюджете)....)))
Пока хватает на одно чемпионство "раз в18 лет"....
На 2 попадания в тройку за 10 лет...
И на 4-е место в группе в ЛЧ (5 поражений в 6-ти играх)
...и это при третьем (как они утверждают бюджете)....)))