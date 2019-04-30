Месси вручат правительственную награду Каталонии

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что нападающий команды Лионель Месси будет удостоен правительственной награды Каталонии - крест Сант-Жорди (Святого Георгия).
Аргентинца наградят за выдающуюся карьеру и вклад в развитие спорта.
Напомним, Месси продолжает лидировать в гонке за «Золотую бутсу».
Ещё раз говорю - найди себе пристойное ремесло, чем быть клоуном данного ресурса, благо их и без тебя хватает...
Ещё раз говорю - найди себе пристойное ремесло, чем быть клоуном данного ресурса, благо их и без тебя хватает...
Сегодня 16:02
То что Месси не стал выступать за лучшую но тот момент сборную Испанию а выбрал Аргентину делает его ещё величественнее.
__________
Это же надо так нагло врать и притягивать за уши историю и время про "лучшую на тот момент сборную Испании", тогда в 2004 году, когда у Месси был выбор между Аргентиной и Испанией?!
Сегодня 16:02
То что Месси не стал выступать за лучшую но тот момент сборную Испанию а выбрал Аргентину делает его ещё величественнее.
__________
Это же надо так нагло врать и притягивать за уши историю и время про "лучшую на тот момент сборную Испании", тогда в 2004 году, когда у Месси был выбор между Аргентиной и Испанией?!
А следующая такая награда должна быть у Суареса!
А следующая такая награда должна быть у Суареса!