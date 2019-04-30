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Месси вручат правительственную награду Каталонии

30 апреля 2019, 15:38

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что нападающий команды Лионель Месси будет удостоен правительственной награды Каталонии - крест Сант-Жорди (Святого Георгия).

Аргентинца наградят за выдающуюся карьеру и вклад в развитие спорта.

Напомним, Месси продолжает лидировать в гонке за «Золотую бутсу».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
01 мая в 17:15
Кто-то авто покупает, а кому то дарят награды которые не купишь =)
starche
starche
   201 / 954
01 мая в 17:09
Вот истинная преданность одному клубу!
Vis.
Vis. ответил Князь Московский
   345 / 954
01 мая в 11:28
Меся разрывает *опу Жорди Альбы на немецкий крест. За это и награждается правительством. Аха-ха)
Куда смеяться?
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
30 апреля в 21:11
Меся разрывает *опу Жорди Альбы на немецкий крест. За это и награждается правительством. Аха-ха)
League1
League1 ответил -Inquisitоr-
   317 / 954
30 апреля в 19:49
Расклад сил "НА ТОТ МОМЕНТ" : Испания - четвертьфиналист ЧМ-2002, причём несправедливо засуженный, Аргентина - третье место в группе и, как следствие, позорный вылет... Ещё раз говорю - найди себе пристойное ремесло, чем быть клоуном данного ресурса, благо их и без тебя хватает...
Меська - 2010-й - позор! Меська 2014- позор!. меська - 2018-й - абсолютный позор. Менська -2022 - абсолютный позор. Меська - 2026 - умер... царство ему...соматотропное.
League1
League1
   317 / 954
30 апреля в 19:44
-Inquisitоr-
-Inquisitоr- ответил NGY
   107 / 954
30 апреля в 19:35
BARCELONA-BEST Сегодня 16:02 То что Месси не стал выступать за лучшую но тот момент сборную Испанию а выбрал Аргентину делает его ещё величественнее. __________ Это же надо так нагло врать и притягивать за уши историю и время про "лучшую на тот момент сборную Испании", тогда в 2004 году, когда у Месси был выбор между Аргентиной и Испанией?!
Расклад сил "НА ТОТ МОМЕНТ" : Испания - четвертьфиналист ЧМ-2002, причём несправедливо засуженный, Аргентина - третье место в группе и, как следствие, позорный вылет...
Ещё раз говорю - найди себе пристойное ремесло, чем быть клоуном данного ресурса, благо их и без тебя хватает...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил -Inquisitоr-
   124 / 954
30 апреля в 19:09
Выиграть десять чемпионских титулов - само по себе достижение выдающееся, которое покорилось лишь очень немногим игрокам из топ-чемпионатов. Выиграть же столько титулов в Испании, где тебе противостоит сливочный мешок, на который работают все судьи, чиновники и кабинеты - достижение выдающееся вдвойне и даже втройне. Уверен, что ни один клуб планеты (окажись он вместо Барсы) не выиграл бы в Испании десять титулов за 15 лет, а вот Барселона со своим славным капитаном смогла это сделать. Конечно, в этом заслуга не только Месси - за победоносную каталонскую команду выступало множество великих игроков, но кто-то ушёл, кто-то завершил карьеру, а Барселона всё-равно на первом месте в таблице, а Месси - первый в списке бомбардиров, поэтому сия награда более чем заслуженна...
Всегда поддерживаю тебя тут,ты молодец.
abramjan
abramjan ответил mortid
   408 / 954
30 апреля в 19:02
А что так? Установили бы сразу его статую в Саграда-Фамилия и к лику святых причислили. Будет первый в мире святой Гном Блаженный.
леонель саматропиновый
NGY
NGY
   160 / 954
30 апреля в 18:56
BARCELONA-BEST
Сегодня 16:02
То что Месси не стал выступать за лучшую но тот момент сборную Испанию а выбрал Аргентину делает его ещё величественнее.
__________

Это же надо так нагло врать и притягивать за уши историю и время про "лучшую на тот момент сборную Испании", тогда в 2004 году, когда у Месси был выбор между Аргентиной и Испанией?!
mortid
mortid
   318 / 954
30 апреля в 18:36
А что так? Установили бы сразу его статую в Саграда-Фамилия и к лику святых причислили. Будет первый в мире святой Гном Блаженный.
амурец
амурец
   84 / 954
30 апреля в 17:14
да пипец
dimagas1
dimagas1
   299 / 954
30 апреля в 16:55
А вручал тот что в бегах мужик?)))
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
30 апреля в 16:35
Ещё Меське нужно вручить Орден СУТУЛОГО ,столько лет тянет Барселону ,сгорбился от ноши!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
30 апреля в 16:21
Великий Месси!
А следующая такая награда должна быть у Суареса!
la_masia
la_masia
   149 / 954
30 апреля в 16:17
Крест Жорди Альбы)
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
30 апреля в 16:16
Да чхать он хотел на каталонские награды.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   107 / 954
30 апреля в 16:15
Выиграть десять чемпионских титулов - само по себе достижение выдающееся, которое покорилось лишь очень немногим игрокам из топ-чемпионатов. Выиграть же столько титулов в Испании, где тебе противостоит сливочный мешок, на который работают все судьи, чиновники и кабинеты - достижение выдающееся вдвойне и даже втройне. Уверен, что ни один клуб планеты (окажись он вместо Барсы) не выиграл бы в Испании десять титулов за 15 лет, а вот Барселона со своим славным капитаном смогла это сделать. Конечно, в этом заслуга не только Месси - за победоносную каталонскую команду выступало множество великих игроков, но кто-то ушёл, кто-то завершил карьеру, а Барселона всё-равно на первом месте в таблице, а Месси - первый в списке бомбардиров, поэтому сия награда более чем заслуженна...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
30 апреля в 16:02
То что Месси не стал выступать за лучшую но тот момент сборную Испанию а выбрал Аргентину делает его ещё величественнее.
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
30 апреля в 15:45
Ай да гном,в Аргентине -изгой ,а в Каталоне -герой,каждому своё.
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