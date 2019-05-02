Месси, Суарес, де Йонг и ван де Бек претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Список номинантов:
Лионель Месси («Барселона») – 2 гола в матче с «Ливерпулем» (3:0).
Луис Суарес («Барселона») – 1 гол в матче с «Ливерпулем» (3:0);
Френки де Йонг («Аякс») – точность передач - 92% в матче с «Тоттенхэмом» (1:0);
Донни ван де Бек («Аякс») – 1 гол в матче с «Тоттенхэмом» (1:0).
PS А Где Халва, Дновентус И Пеналду что-то в полуфинале их я не вижу, А ВЫ?
PS А Где Халва, Дновентус И Пеналду что-то в полуфинале их я не вижу, А ВЫ?