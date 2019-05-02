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Месси, Суарес, де Йонг и ван де Бек претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

вчера, 01:41

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Лионель Месси («Барселона») – 2 гола в матче с «Ливерпулем» (3:0).
Луис Суарес («Барселона») – 1 гол в матче с «Ливерпулем» (3:0);
Френки де Йонг («Аякс») – точность передач - 92% в матче с «Тоттенхэмом» (1:0);
Донни ван де Бек («Аякс») – 1 гол в матче с «Тоттенхэмом» (1:0).

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
вчера в 13:18
Тут к гадалки ходить не надо. С большим отрывом побеждает..... Месси.
DXTK
DXTK
   141 / 954
вчера в 10:33
Когда Месси забивал два МЮ все спорили, что он не заслужил, так как забивал слабому клубу, Интересно после этой двухи, Ливеркам, которая в АПЛ меньше всех пропустила, которая прошла ПСЖ, Баварию, что придумают бомбящие пуканоиды?

PS А Где Халва, Дновентус И Пеналду что-то в полуфинале их я не вижу, А ВЫ?
Barcelona
Barcelona
   840 / 954
вчера в 08:37
Однозначно Месси!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   322 / 954
вчера в 08:36
Я за Дзюбу!!!
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   361 / 954
вчера в 02:12
всем и так ясно )
Артемкa
Артемкa
   375 / 954
вчера в 01:55
что претендовать и так понятно Месси
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   128 / 954
вчера в 01:53
Но а сами то думаете кто))) конечно же Лева Месси)
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
вчера в 01:46
Заслуженно
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