Аршавин: «„Зениту“ было бы красиво оформить чемпионство в матче с ЦСКА»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящей игры бывшего клуба с «Ахматом». Матч в Грозном может стать для «сине-бело-голубых» чемпионским. Через тур «Зенит» примет дома ЦСКА .

Я не думаю, что «Зенит» станет чемпионом в Грозном. Кстати, следующий матч «Зенит» проведёт дома против ЦСКА , было бы красиво оформить чемпионство таким образом, думаю, многие болельщики согласились бы на этот вариант.

«Зенит» только с недавних пор «чешет» всех, они просто в нужный момент включились, а до этого было не всё так ярко и радужно. В определённых моментах голы Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого позволяли выигрывать важные матчи. Понятно, что все в «Зените» – от игроков до президента – хотят как можно скорее убить интригу в чемпионате. «Зенит» будет хотеть выиграть этот матч, но как всё сложится, непонятно. Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче.