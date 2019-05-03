Аршавин: «„Зениту“ было бы красиво оформить чемпионство в матче с ЦСКА»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящей игры бывшего клуба с «Ахматом». Матч в Грозном может стать для «сине-бело-голубых» чемпионским. Через тур «Зенит» примет дома ЦСКА.
Я не думаю, что «Зенит» станет чемпионом в Грозном. Кстати, следующий матч «Зенит» проведёт дома против ЦСКА, было бы красиво оформить чемпионство таким образом, думаю, многие болельщики согласились бы на этот вариант.
«Зенит» только с недавних пор «чешет» всех, они просто в нужный момент включились, а до этого было не всё так ярко и радужно. В определённых моментах голы Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого позволяли выигрывать важные матчи. Понятно, что все в «Зените» – от игроков до президента – хотят как можно скорее убить интригу в чемпионате. «Зенит» будет хотеть выиграть этот матч, но как всё сложится, непонятно. Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче.
Также Аршавин выразил мнение, что «Ливерпуль» потерял шансы на выход в финал Лиги чемпионов после поражения от «Барселоны» (0:3).
Да же не смогли дойти до 1/4 финала ЛЕ, как это сделал ЦСКА в прошлом сезоне. Иногда лучше молчать, чем говорить.Что бы не позориться.
Да же не смогли дойти до 1/4 финала ЛЕ, как это сделал ЦСКА в прошлом сезоне. Иногда лучше молчать, чем говорить.Что бы не позориться.
Тут интересная борьба следующей 4-ки.
На дворе лето наступает,а в колхоз лиге как обычно перерыв,ну любят они при сугробах играть и болельщиков морозить!
Тут интересная борьба следующей 4-ки.
На дворе лето наступает,а в колхоз лиге как обычно перерыв,ну любят они при сугробах играть и болельщиков морозить!
Говорите-говорите,я молчу:
о Ракицком и о моде,
о футболе и природе,
вы же знаете,я слушать вас хочу-
говорите-говорите,я молчу...
Говорите-говорите,я молчу:
о Ракицком и о моде,
о футболе и природе,
вы же знаете,я слушать вас хочу-
говорите-говорите,я молчу...
А если что пойдёт не так?
А если что пойдёт не так?
С удовольствием поздравлю Семака и Ко, с заслуженным чемпионством, в ближайшую субботу
С удовольствием поздравлю Семака и Ко, с заслуженным чемпионством, в ближайшую субботу
Тогда Зенит был без Жиркова,Ригони,Оздоева,Смольникова,Барриоса,Ракицкого,Азмуна......))
Тогда Зенит был без Жиркова,Ригони,Оздоева,Смольникова,Барриоса,Ракицкого,Азмуна......))
Но....
Не надо забывать что последние 3 гостевые игры Зенит проиграл Ахмату...
Да и ЦСКА Зенит ни разу не обыграл в сезонах 2016/2017...2017/2018...2018/2019..
Да и как там у Локо все сложится в Туле...непредсказуемо...
Но....
Не надо забывать что последние 3 гостевые игры Зенит проиграл Ахмату...
Да и ЦСКА Зенит ни разу не обыграл в сезонах 2016/2017...2017/2018...2018/2019..
Да и как там у Локо все сложится в Туле...непредсказуемо...
Арсенал мечет не по-деццки, ни одного поражения весной.
Геннадьич сколотил очень добротный коллектив. При нём они рвали и Зенит (4:2), и ЦСКА (2:0), и Спартак (3:0)...
Арсенал мечет не по-деццки, ни одного поражения весной.
Геннадьич сколотил очень добротный коллектив. При нём они рвали и Зенит (4:2), и ЦСКА (2:0), и Спартак (3:0)...
А Спартаку - нет (они же за чемпионство борются, не?)
:)
А Спартаку - нет (они же за чемпионство борются, не?)
:)
Хватит с нас позоров!
Хватит с нас позоров!