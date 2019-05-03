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Аршавин: «„Зениту“ было бы красиво оформить чемпионство в матче с ЦСКА»

сегодня, 05:49
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящей игры бывшего клуба с «Ахматом». Матч в Грозном может стать для «сине-бело-голубых» чемпионским. Через тур «Зенит» примет дома ЦСКА.

Я не думаю, что «Зенит» станет чемпионом в Грозном. Кстати, следующий матч «Зенит» проведёт дома против ЦСКА, было бы красиво оформить чемпионство таким образом, думаю, многие болельщики согласились бы на этот вариант. 

«Зенит» только с недавних пор «чешет» всех, они просто в нужный момент включились, а до этого было не всё так ярко и радужно. В определённых моментах голы Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого позволяли выигрывать важные матчи. Понятно, что все в «Зените» – от игроков до президента – хотят как можно скорее убить интригу в чемпионате. «Зенит» будет хотеть выиграть этот матч, но как всё сложится, непонятно. Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче.

Также Аршавин выразил мнение, что «Ливерпуль» потерял шансы на выход в финал Лиги чемпионов после поражения от «Барселоны» (0:3).

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   147 / 954
сегодня в 14:23
У кого то память короткая. Все помнят кроме тебя, как лазурные опозорились в ЛЕ с Вильярреалом - 18-ой командой Ла Лиги. Да ещё в придачу с Динамо Минск.
Да же не смогли дойти до 1/4 финала ЛЕ, как это сделал ЦСКА в прошлом сезоне. Иногда лучше молчать, чем говорить.Что бы не позориться.
Levadia
Levadia ответил Союзник противников
   158 / 954
сегодня в 11:26
Но интереснее-два поражения в этих матчах! Говорите-говорите,я молчу: о Ракицком и о моде, о футболе и природе, вы же знаете,я слушать вас хочу- говорите-говорите,я молчу...
Мечтать не вредно,вредно не мечтать.....
Nikola45
Nikola45 ответил Баба Яга против
   16 / 954
сегодня в 11:26
Да это уже ни кому ни интересно кроме самих болельщиков бомжеклаба! Тут интересная борьба следующей 4-ки. На дворе лето наступает,а в колхоз лиге как обычно перерыв,ну любят они при сугробах играть и болельщиков морозить!
Да у нас как бы с этим все нормально! Всегда как не пойду на футбол играем при +18. Даже в декабре ))
Nikola45
Nikola45 ответил Zenit_84
   16 / 954
сегодня в 11:21
Слить Ахмату что ли?
Тоже хотелось бы задать этот вопрос Шаве!
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
сегодня в 11:21
По мне так чем быстрее тем лучше ))
Баба Яга против
Баба Яга против
   393 / 954
сегодня в 10:21
Да это уже ни кому ни интересно кроме самих болельщиков бомжеклаба!
Тут интересная борьба следующей 4-ки.
На дворе лето наступает,а в колхоз лиге как обычно перерыв,ну любят они при сугробах играть и болельщиков морозить!
Союзник противников
Союзник противников ответил Levadia
   20 / 954
сегодня в 10:10
Красиво будет в Грозном победить,а потом и ЦСКА дома!
Но интереснее-два поражения в этих матчах!

Говорите-говорите,я молчу:
о Ракицком и о моде,
о футболе и природе,
вы же знаете,я слушать вас хочу-
говорите-говорите,я молчу...
drug01
drug01
   120 / 954
сегодня в 10:09
Романтик! Можно и наказать!
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
сегодня в 10:07
Чешет нынче всех Семак...
А если что пойдёт не так?
Levadia
Levadia
   158 / 954
сегодня в 09:49
Красиво будет в Грозном победить,а потом и ЦСКА дома!
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 09:42
Осень покажет класс и силу чемпиона и всех остальных наших ком......
КАМЮ
КАМЮ
   118 / 954
сегодня в 09:34
Андрюха, зачем откладывать?
С удовольствием поздравлю Семака и Ко, с заслуженным чемпионством, в ближайшую субботу
kastites
kastites
   104 / 954
сегодня в 09:32
ЗЕНИТ Чемпион
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
сегодня в 09:25
ДрюХан прав: оформить чемпионство в компании закадычных друзелей-копытных - это мечта коне-бомжей!
Leningrad 84
Leningrad 84
   57 / 954
сегодня в 08:52
Перед тем как "оформлять" чемпионство, желательно сначала выиграть в гостях у Терека...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:51
Конечно почистить конюшню и стать Чемпионом более перспективнее, чем нервировать Ахмат...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Parovoznic
   8 / 954
сегодня в 08:31
Тож возможно. Арсенал мечет не по-деццки, ни одного поражения весной. Геннадьич сколотил очень добротный коллектив. При нём они рвали и Зенит (4:2), и ЦСКА (2:0), и Спартак (3:0)...
Это было давно и неправда...)))
Тогда Зенит был без Жиркова,Ригони,Оздоева,Смольникова,Барриоса,Ракицкого,Азмуна......))
ermak6848
ermak6848
   198 / 954
сегодня в 08:02
Время покажет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 08:02
Охота конечно пораньше расчемпиониться...)))...чего уж там скрывать..)))
Но....
Не надо забывать что последние 3 гостевые игры Зенит проиграл Ахмату...
Да и ЦСКА Зенит ни разу не обыграл в сезонах 2016/2017...2017/2018...2018/2019..
Да и как там у Локо все сложится в Туле...непредсказуемо...
Parovoznic
Parovoznic ответил mihaluch
   56 / 954
сегодня в 08:00
"Локомотив" в Туле оформит "Зениту" чемпионство,проиграв "Арсеналу".
Тож возможно.
Арсенал мечет не по-деццки, ни одного поражения весной.
Геннадьич сколотил очень добротный коллектив. При нём они рвали и Зенит (4:2), и ЦСКА (2:0), и Спартак (3:0)...
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
сегодня в 07:59
Это будет на руку (или, вернее, на ногу) Локомотиву и Краснодару.
А Спартаку - нет (они же за чемпионство борются, не?)
:)
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 07:58
"Локомотив" в Туле оформит "Зениту" чемпионство,проиграв "Арсеналу".
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
сегодня в 07:37
пусть будет так
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
сегодня в 07:31
Чем больше проблем возникнет у Зенита, тем интереснее.
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
сегодня в 07:16
Слить Ахмату что ли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 07:06
Полностью согласен! Причем став чемпионом, дать коням пинок из ЛЧ.
Хватит с нас позоров!
cska plus
cska plus
   18 / 954
сегодня в 06:36
У Шавы до сих пор горит.
ABir
ABir
   172 / 954
сегодня в 06:24
ЦСКА будет тоже очень приятно поздравить чемпионов после матча
beefs
beefs
   196 / 954
сегодня в 06:13
Зенит уже чемпион...
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