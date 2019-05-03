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Вратарь «Челси» покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

вчера, 17:26

В Нидерландах сообщают о разногласиях между 36-летним голкипером «Витесса» Эдуарду и главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Несколько недель назад португалец отказался поздороваться с российским наставником и просто прошел мимо, после чего Слуцкий лишил вратаря места в стартовом составе. Сообщается, что страж ворот из-за этого конфликта покинет голландский клуб.

Напомним, «Витесс» арендовал Эдуарду у «Челси».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   4 / 964
вчера в 21:04
Молодец, Леонид!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
вчера в 19:15
Сколько голов привез этот Эдуардо и не сосчитать, пусть сваливает!!!
Удачи Леониду Викторовичу, ну и Витессу соответственно.
Шишанутый
Шишанутый
   6 / 964
вчера в 18:15
Гнать надо Слуцкого только разлагает атмосферу в команде. Ладно бы тренер был нормальный можно бы простить так физрук коих куча! Витасс легко найдет ему замену.
Медив
Медив ответил spartach091
   169 / 964
вчера в 18:08
36 Эдуарду на контракте у челси как перспективный игрок🤣🤣🤣
Сейчас третий вратарь сорокалетний Грин. Молодые должны играть, иначе смысл?
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   295 / 964
вчера в 17:46
Леонид опять смешить начал.ГАВ ГАВ
spartach091
spartach091
   228 / 964
вчера в 17:43
36 Эдуарду на контракте у челси как перспективный игрок🤣🤣🤣
dino-hsv
dino-hsv
   95 / 964
вчера в 17:27
он просто еще не в курсе, что летом они уже в англии встретятся :)
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