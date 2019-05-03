Вратарь «Челси» покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

вчера, 17:26

В Нидерландах сообщают о разногласиях между 36-летним голкипером «Витесса» Эдуарду и главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Несколько недель назад португалец отказался поздороваться с российским наставником и просто прошел мимо, после чего Слуцкий лишил вратаря места в стартовом составе. Сообщается, что страж ворот из-за этого конфликта покинет голландский клуб.

Напомним, «Витесс» арендовал Эдуарду у «Челси».