Куртуа будет основным голкипером «Реала» в следующем сезоне

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа будет основным вратарем команды в следующем сезоне. Такое решение принял наставник «сливочных» Зинедин Зидан. Другой вратарь команды Кейлор Навас, вероятнее всего, покинет клуб предстоящим летом.
Ранее сообщалось о том, что Навас может продолжить карьеру в «Арсенале», однако позже наставник «канониров» Унаи Эмери опроверг эту информацию.
Навас Вам выиграл все что можно и 3 он нужен? Все правильно как с Касильясом по свински.
Навас Вам выиграл все что можно и 3 он нужен? Все правильно как с Касильясом по свински.
Навас номер один в мире вратарей!!!
Навас номер один в мире вратарей!!!
Напомни ка мне когда в последний раз ПСЖ играл хотя бы в полуфинале еврокубка?
Напомни ка мне когда в последний раз ПСЖ играл хотя бы в полуфинале еврокубка?
Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас
Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа
Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас
Последние три игры Примеры.
Это не утка, это селезень)
Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас
Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа
Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас
Последние три игры Примеры.
Это не утка, это селезень)
2008 году зенит купил баварию,в 2018 цска так же с Реалом
Плак плак((((
2008 году зенит купил баварию,в 2018 цска так же с Реалом
Плак плак((((