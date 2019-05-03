Куртуа будет основным голкипером «Реала» в следующем сезоне

вчера, 20:50

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа будет основным вратарем команды в следующем сезоне. Такое решение принял наставник «сливочных» Зинедин Зидан. Другой вратарь команды Кейлор Навас, вероятнее всего, покинет клуб предстоящим летом.

Ранее сообщалось о том, что Навас может продолжить карьеру в «Арсенале», однако позже наставник «канониров» Унаи Эмери опроверг эту информацию.