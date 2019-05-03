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Куртуа будет основным голкипером «Реала» в следующем сезоне

вчера, 20:50

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа будет основным вратарем команды в следующем сезоне. Такое решение принял наставник «сливочных» Зинедин Зидан. Другой вратарь команды Кейлор Навас, вероятнее всего, покинет клуб предстоящим летом.

Ранее сообщалось о том, что Навас может продолжить карьеру в «Арсенале», однако позже наставник «канониров» Унаи Эмери опроверг эту информацию.

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Все комментарии
azures
azures
   495 / 964
сегодня в 15:14
Удачи Куртуа!
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   531 / 964
сегодня в 09:55
Вот каждое бы утро начиналось с таких новость!!! Настроение на весь день))))))))))
Навас Вам выиграл все что можно и 3 он нужен? Все правильно как с Касильясом по свински.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил 95-shishani-95
   39 / 964
сегодня в 05:09
😂😂😂🤣
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил амурец
   65 / 964
сегодня в 01:54
скорее всего это ерунда, но если правда, то со стороны Зидана это будет глупостью
И несправедливостью
амурец
амурец
   80 / 964
сегодня в 01:22
скорее всего это ерунда, но если правда, то со стороны Зидана это будет глупостью
95-shishani-95
95-shishani-95
   65 / 964
сегодня в 00:52
Это очень тупо будет!!!
Навас номер один в мире вратарей!!!
Bavaria_M
Bavaria_M
   415 / 964
сегодня в 00:03
Эм реал в сегунду хочет? Зачем им эта дыра? Или уже судей заряжены? А навосу в бд бы, им как раз воротчика нужен.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cevin cigan
   104 / 964
вчера в 23:55
Опять паникуете на ровном месте??!
faneng
faneng
   740 / 964
вчера в 23:22
Как глупо. Зидан прогибается под Переса: покупка Куртуа должна оправдывать себя. Но Навас лучше!
eleven LC
eleven LC ответил Neymar 10
   118 / 964
вчера в 22:39
Кто бы говорил о вылетах!
Напомни ка мне когда в последний раз ПСЖ играл хотя бы в полуфинале еврокубка?
The Frei
The Frei
   516 / 964
вчера в 22:32
Так им и надо, мстя Челси за Днорату и Ковачича будет ужастной.
la_masia
la_masia
   143 / 964
вчера в 22:24
Отличная новость для конкурентов Реала)
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
вчера в 22:03
Хоть будет один основной вратарь.
Kresi frok
Kresi frok
   100 / 964
вчера в 21:59
Лишь бы судеек на сл сезон замазать, а кто в воротах будет не столь важно!
STVA 1
STVA 1 ответил Zlatan35
   45 / 964
вчера в 21:57
с какого перепугу Навас будет покидать Реал, если при Зидане он основной вратарь, с Зиданом никаких противоречий не наблюдается) скорее Куртуа покинет Реал. Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас Последние три игры Примеры. Это не утка, это селезень)
100 % согласен . Куртуа не будет при Зизу в основе !
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   369 / 964
вчера в 21:57
Надеюсь Наш Главный знает,что он делает!!Комментировать его действия зарекся после такого сезона!!!Время покажет...!Или Накажет!
cevin cigan
cevin cigan ответил Neymar 10
   245 / 964
вчера в 21:53
именно такой вратарь и подходит уровню реала ! пускай и дальше радует весь мир своей игрой на раме помогая реалу вылететь в сегунду а заодно помочь набирать эйбарам жиронам и леганесам их очки .
А ты вообще иди .....домой......(не суй свой нос в наши дела)
Шишанутый
Шишанутый
   6 / 964
вчера в 21:51
Навас это стена, а Дырявого гнать надо!
Neymar 10
Neymar 10
   207 / 964
вчера в 21:44
именно такой вратарь и подходит уровню реала ! пускай и дальше радует весь мир своей игрой на раме помогая реалу вылететь в сегунду а заодно помочь набирать эйбарам жиронам и леганесам их очки .
Zlatan35
Zlatan35 ответил cevin cigan
   26 / 964
вчера в 21:44
Ну что это за перестановки??? Дыртуа-это пропасть Реала!!! Перец фиаско в новом сезоне,сто пудов не потерпит! В Реале пошла свистопляска и отвечает за неё-кто? Зидан!
с какого перепугу Навас будет покидать Реал, если при Зидане он основной вратарь, с Зиданом никаких противоречий не наблюдается) скорее Куртуа покинет Реал.
Хетафе-Реал 0 0. Хетафе-4 место-Навас
Райо Вальекано-Реал 1 0. Райо Вальекано-19 место-Куртуа
Реал-Атлетик 3 0. Атлетик-7 место-Навас
Последние три игры Примеры.
Это не утка, это селезень)
NOVA
NOVA
   188 / 964
вчера в 21:41
я думаю и Куртуа и Навас могут играть вместе в Реале, просто чередовать их через матч, два!!
Zlatan35
Zlatan35 ответил cevin cigan
   26 / 964
вчера в 21:37
Ну что это за перестановки??? Дыртуа-это пропасть Реала!!! Перец фиаско в новом сезоне,сто пудов не потерпит! В Реале пошла свистопляска и отвечает за неё-кто? Зидан!
Я не верю, что Навас уйдёт, а Куртуа останется и будет основным вратарём. Сколько таких слухов было, которые потом не оправдались. Если Азар уйдёт в Реал, это огромный плюс, большое усиление, очень разносторонний игрок. Сейчас рано делать выводы, результаты матчей ни на что не влияют, сезон провален полностью, невозможно заставить играть по максимуму, после провального сезона, без либо какой мотивации. Вот найти замену Роналду действительно сложно, трудно, вот это проблема. Всё остальное на уровне слухов. Команда готовится к новому сезону с новым-старым тренером.
Рубашка в клеточку
Рубашка в клеточку ответил 25процентный клоун
   42 / 964
вчера в 21:37
Навас хоть от чалова и сигурсона трёшку пропускать не будет,это был ПОЗОР!!!(((((((
2008 году зенит купил баварию,в 2018 цска так же с Реалом
Плак плак((((
Twisted
Twisted
   619 / 964
вчера в 21:37
Странно. Писали же наоборот что Зидана и руководство не устраивает игра носатого и тот покинет клуб
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 964
вчера в 21:36
Я бы в Спартак купил Наваса на шикарный контракт
cevin cigan
cevin cigan ответил Zlatan35
   245 / 964
вчера в 21:25
Что ты этим хочешь сказать)
Ну что это за перестановки??? Дыртуа-это пропасть Реала!!! Перец фиаско в новом сезоне,сто пудов не потерпит! В Реале пошла свистопляска и отвечает за неё-кто? Зидан!
Zlatan35
Zlatan35 ответил cevin cigan
   26 / 964
вчера в 21:15
Да...Зидан......как бы к зиме нового сезона,ты и сам сменишь клуб............
Что ты этим хочешь сказать)
cevin cigan
cevin cigan
   245 / 964
вчера в 21:09
Да...Зидан......как бы к зиме нового сезона,ты и сам сменишь клуб............
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