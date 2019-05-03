Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая

сегодня, 09:04

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Мадридцы официально объявят о сделке сразу после того, как «синие» завершат сезон. На данный момент «сливочные» не хотят мешать «Челси» сконцентрироваться на финише текущей кампании.

Таким образом, бельгиец может стать футболистом «Реала» уже 12 мая (если «Челси» не попадет в финал Лиги Европы).