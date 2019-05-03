Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Мадридцы официально объявят о сделке сразу после того, как «синие» завершат сезон. На данный момент «сливочные» не хотят мешать «Челси» сконцентрироваться на финише текущей кампании.
Таким образом, бельгиец может стать футболистом «Реала» уже 12 мая (если «Челси» не попадет в финал Лиги Европы).
Но конечно стоит признать, с барсой ПСЖ вынес Айтекин! Там ПСЖ явный участник 1/4 был
Но конечно стоит признать, с барсой ПСЖ вынес Айтекин! Там ПСЖ явный участник 1/4 был
Уж лучше постарались б слить ненужный балласт,таких в Мадриде щя много.
Уж лучше постарались б слить ненужный балласт,таких в Мадриде щя много.
Уже открыто?
Или для Реала правил не существует?
Уже открыто?
Или для Реала правил не существует?