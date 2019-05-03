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Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая

сегодня, 09:04

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Мадридцы официально объявят о сделке сразу после того, как «синие» завершат сезон. На данный момент «сливочные» не хотят мешать «Челси» сконцентрироваться на финише текущей кампании. 

Таким образом, бельгиец может стать футболистом «Реала» уже 12 мая (если «Челси» не попадет в финал Лиги Европы).

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
сегодня в 17:12
маловероятно
Zlatan35
Zlatan35 ответил feris1
   17 / 954
сегодня в 15:52
Надеюсь он в Реале заиграет!
он где угодно заиграет, в Реале тем более
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
сегодня в 14:51
Пусть в финале ЛЕ сыграют Валенсия и Айнтрахт!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Neymar 10
   116 / 954
сегодня в 14:51
ну сперва долг у Азара помочь челси в лиге Европы а уже в следующем сезоне помогать реалу в лиге Европы . для чего ещё его брать то ?!!
ПСЖ больше подходит для Лиги Европы. Они всё равно дальше 1/8 ЛЧ очень редко проходят.
Но конечно стоит признать, с барсой ПСЖ вынес Айтекин! Там ПСЖ явный участник 1/4 был
Neymar 10
Neymar 10
   224 / 954
сегодня в 14:40
ну сперва долг у Азара помочь челси в лиге Европы а уже в следующем сезоне помогать реалу в лиге Европы . для чего ещё его брать то ?!!
Olanare
Olanare
   717 / 954
сегодня в 13:54
поскорее бы уже, хотелось чтобы там у него все было хорошо
NOVA
NOVA
   170 / 954
сегодня в 13:34
наконец то!!! тьфу-тьфу не сглазить!!
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил 25процентный клоун
   259 / 954
сегодня в 12:54
Месси с Суаресом доигрывают,а дальше будет сплошное Дембеле
Дальше Будет ДЕ ЙОНГ и КО
spartach091
spartach091 ответил Горожане
   218 / 954
сегодня в 12:11
Глор мешок сити это и есть конец карьеры
KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 12:09
Это не панацея.
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 954
сегодня в 11:26
Не лучший выбор Азара!
No problem
No problem
   222 / 954
сегодня в 11:20
Не новость.
Уж лучше постарались б слить ненужный балласт,таких в Мадриде щя много.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 11:10
А что насчет трансферного окна?
Уже открыто?
Или для Реала правил не существует?
feris1
feris1
   235 / 954
сегодня в 10:46
Надеюсь он в Реале заиграет!
vastudio
vastudio
   338 / 954
сегодня в 10:30
Станет Носатым-2 !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   679 / 954
сегодня в 10:29
Лидером "Реала" он не станет, но игру улучшит.
Илья Белкин
Илья Белкин
сегодня в 09:42
вот скоро Месси уйдет, тогда и посмотрим где буде Барселона))
particular
particular ответил Шуnя771
   1 / 954
сегодня в 09:37
Азар хорош.
Он солидная фигура, но смогут ли её правильно использовать на игровом поле..:))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Самбука
   19 / 954
сегодня в 09:30
Месси с Суаресом доигрывают,а дальше будет сплошное Дембеле
starche
starche
   201 / 954
сегодня в 09:25
Переходить надо, но только не в Реал.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 09:19
Азар хорош.
BenderBender
BenderBender ответил Горожане
   525 / 954
сегодня в 09:16
Конец карьеры - это мс и псж. Денег до черта, а выиграть ничего не могут)
Самбука
Самбука
   495 / 954
сегодня в 09:14
Барса и с Азаром всегда будет ставить раком мадридское болото.
Горожане
Горожане
   722 / 954
сегодня в 09:10
Реал - это конец карьеры!
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