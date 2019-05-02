«Айнтрахт» - «Челси»: Азар не вошел в стартовый состав

«Айнтрахт» и «Челси» объявили стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасэбе, Абрахам, Фалетт, Фернандеш, Роде, Да Коста, Костич, Йович, Гачинович.
«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Луис, Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Жиру, Педро.
немчуре тут не место. Верим в Чукотку!
немчуре тут не место. Верим в Чукотку!
Цвай трахт
Драй трахт
Давай Йович шпарь........
ЛЧ уже осталась без англичан в финале.....посмотрим на ЛЕ...))))
Цвай трахт
Драй трахт
Давай Йович шпарь........
ЛЧ уже осталась без англичан в финале.....посмотрим на ЛЕ...))))