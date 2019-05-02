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«Айнтрахт» - «Челси»: Азар не вошел в стартовый состав

вчера, 20:44
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«Айнтрахт» и «Челси» объявили стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасэбе, Абрахам, Фалетт, Фернандеш, Роде, Да Коста, Костич, Йович, Гачинович.

«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Луис, Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Жиру, Педро.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
вчера в 22:27
Пусть будет ничья .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 22:06
Голов будет много...
Romeo 777
Romeo 777
   194 / 954
вчера в 21:47
Всю неделю немцы говорили в интервью о нейтрализации Азара на поле, а тут шах и мат от Сарри, вообще не выпустил)
4QPY
4QPY
   581 / 954
вчера в 21:36
Балканонемецкая школа против франко-испанского футбола )))
dimagas1
dimagas1 ответил VIPded
   299 / 954
вчера в 21:23
Пенсы решили автобус изобразить?...
Вроде стандарт от Сарри,Канте на фланг и тд)))
VIPded
VIPded
   282 / 954
вчера в 21:07
Пенсы решили автобус изобразить?...
волгодон 2
волгодон 2
   195 / 954
вчера в 20:55
Педро Родригес затащит
немчуре тут не место. Верим в Чукотку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
вчера в 20:48
Айн трахт
Цвай трахт
Драй трахт

Давай Йович шпарь........
ЛЧ уже осталась без англичан в финале.....посмотрим на ЛЕ...))))
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