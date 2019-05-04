Гендиректор «Локомотива»: «Можно только поздравить „Зенит“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения команды от «Арсенала» заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России.

Как может быть чемпионство «Зенита» незаслуженным, когда они финишировали с таким отрывом? В напряженной борьбе они хорошо сыграли со всеми своими соперниками. Можно только поздравить и пожелать в следующем сезоне серьезного соперничества.

Наша команда билась, старалась, допустили две досадные ошибки, хочу отметить соперника и поздравить «Арсенал» с хорошей игрой. Конечно же, повлияли на игру травмы, посмотрим, насколько они серьезны, требуется время, чтобы понять это. Расстроены, но не разочарованы, команда продолжает бороться для того, чтобы занять самое высокое место, у ребят не будет проблем с мотивацией.