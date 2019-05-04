ГлавнаяНовости

Прядкин: «Это заслуженная победа „Зенита“, клуб долго к этому шел»

вчера, 22:09

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о победе «Зенита» в чемпионате России.

Это заслуженная победа, «Зенит» к этому долго шел. Получился очень интересный и напряженный чемпионат. Еще нам предстоит три тура, впереди очень интересные игры, борьба за еврокубки и в зоне стыковых игр продолжается.

«Зениту» удалось стабилизировать состав, наладить микроклимат. Тут множество совокупных факторов, очковый отрыв. Конкуренты, кто шел ноздря в ноздрю, потеряли очки, тут много факторов, честно сказать, заслуга игроков очень большая.

У нас есть решение общего собрания вручить кубок в присутствии всех болельщиков. Медали команде будут вручены уже после того, как подведут итоги, которые будут утверждены общим собранием и исполкомом Российского футбольного союза.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорину вряд ли разрешат забрать медаль в СИЗО
Сегодня, 12:56 Комментарии5
Шемберас: «В дерби с ЦСКА у „Динамо“ шансов нет»
Сегодня, 12:34 Комментарии7
Попов: «Понял, что именно Ростов-на-Дону - „южная столица“, а не Краснодар»
Сегодня, 11:49 Комментарии6
Аджоев: «Очень рады, что Дзюба выиграл чемпионат России»
Сегодня, 11:39 Комментарии1
Щенников: «С нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Панченко»
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Щенников рассказал о своем самом памятном голе
Сегодня, 11:28 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
feris1
feris1
   179 / 1014
вчера в 22:23
feris1
feris1
   179 / 1014
вчера в 22:18
Чемпионы оле оле оле!!!
drug01
drug01
   151 / 1014
вчера в 22:18
Деньги и заманивая игроков создают успех!
parallels
parallels
   1 / 1014
вчера в 22:12
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       182 / 1014
    вчера в 22:12
    Зенит - чемпион!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100