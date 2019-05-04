Прядкин: «Это заслуженная победа „Зенита“, клуб долго к этому шел»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о победе «Зенита» в чемпионате России.

Это заслуженная победа, «Зенит» к этому долго шел. Получился очень интересный и напряженный чемпионат. Еще нам предстоит три тура, впереди очень интересные игры, борьба за еврокубки и в зоне стыковых игр продолжается.

«Зениту» удалось стабилизировать состав, наладить микроклимат. Тут множество совокупных факторов, очковый отрыв. Конкуренты, кто шел ноздря в ноздрю, потеряли очки, тут много факторов, честно сказать, заслуга игроков очень большая.

У нас есть решение общего собрания вручить кубок в присутствии всех болельщиков. Медали команде будут вручены уже после того, как подведут итоги, которые будут утверждены общим собранием и исполкомом Российского футбольного союза.