Аджоев: «Поздравляем „Зенит“ с заслуженным чемпионством»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом», которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.

Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы. Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место «Зениту». Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой.