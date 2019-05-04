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Аджоев: «Поздравляем „Зенит“ с заслуженным чемпионством»

вчера, 22:22
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом», которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.

Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы. Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место «Зениту». Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой.

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Все комментарии
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 22:57
Арсенал ,обязан теперь 5 место взять,сместить свинину
parallels
parallels
   1 / 1014
вчера в 22:24
    Лакшери
    Лакшери
       139 / 1014
    вчера в 22:24
    Жаль что свинок в ФНЛ скинуть не получилось в этом сезоне (
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