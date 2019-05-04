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Малафеев: «Игроки „Зенита“ выиграли чемпионат и для Кокорина тоже»

вчера, 23:01

Заместитель спортивного директора «Зенита», четырехкратный чемпион России в составе петербуржцев Вячеслав Малафеев рассказал, за счет чего «сине-бело-голубые» завоевали золотые медали в этот раз.

«Зенит» добился результата за счет правильной планомерной работы тренерского штаба и правильного подхода футболистов к делу, а также за счет сумасшедшей поддержки болельщиков на протяжении всего сезона. Я считаю, что «Зенит» заслуженно победил в этом сезоне, если мы заранее стали чемпионами, значит, все свою работу сделали хорошо.

Малафеев отметил, что вклад в чемпионство внес и находящийся ныне в СИЗО нападающий Александр Кокорин.

Сейчас нужно думать о хорошем. Ребята сделали это и для Саши тоже. Все, кто выходил на поле и принимал участие в каких-то действиях, которые правильно сложились в результат, отработали хорошо и выполнили свою задачу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   60 / 1014
сегодня в 05:40
Что-то про условие содержания ни слова.Может у Кокорина и камера с бассейном, и шампанское ему из Монако поставляют.
Tostao
Tostao
   334 / 1014
сегодня в 01:20
...и для Кокорина тоже»
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Несомненно, это будет его согревать тихими зарешётчатыми вечерами...
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1014
вчера в 23:17
Сегодняшний убогий "чемпионский" матч они точно посвятили сидельцу!
Leningrad 84
Leningrad 84
   36 / 1014
вчера в 23:13
Могли бы и амнистировать чемпиона России!
Parovoznic
Parovoznic
   35 / 1014
вчера в 23:09
...в натуре, пассатижи!)))
Я так понимаю, щас месяца полтора Соккер будет праздновать, как и Матч-ТВ, да?
Прошлогоднюю победу Локомотива освещали много скромнее...
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   173 / 1014
вчера в 23:07
свободу Саше!
karnager
karnager
   546 / 1014
вчера в 23:07
Кокорину можно и не откидываться с зоны, и ЗП получает, и медальки. Эпикуреец!
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 23:03
Свободу ,Кокорину и Мамаеву)))))
ЗЕНИТ Чемпион !!!!
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