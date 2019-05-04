Малафеев: «Игроки „Зенита“ выиграли чемпионат и для Кокорина тоже»

Заместитель спортивного директора «Зенита», четырехкратный чемпион России в составе петербуржцев Вячеслав Малафеев рассказал, за счет чего «сине-бело-голубые» завоевали золотые медали в этот раз.
«Зенит» добился результата за счет правильной планомерной работы тренерского штаба и правильного подхода футболистов к делу, а также за счет сумасшедшей поддержки болельщиков на протяжении всего сезона. Я считаю, что «Зенит» заслуженно победил в этом сезоне, если мы заранее стали чемпионами, значит, все свою работу сделали хорошо.
Малафеев отметил, что вклад в чемпионство внес и находящийся ныне в СИЗО нападающий Александр Кокорин.
Сейчас нужно думать о хорошем. Ребята сделали это и для Саши тоже. Все, кто выходил на поле и принимал участие в каких-то действиях, которые правильно сложились в результат, отработали хорошо и выполнили свою задачу.
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Несомненно, это будет его согревать тихими зарешётчатыми вечерами...
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Несомненно, это будет его согревать тихими зарешётчатыми вечерами...
Я так понимаю, щас месяца полтора Соккер будет праздновать, как и Матч-ТВ, да?
Прошлогоднюю победу Локомотива освещали много скромнее...
Я так понимаю, щас месяца полтора Соккер будет праздновать, как и Матч-ТВ, да?
Прошлогоднюю победу Локомотива освещали много скромнее...
ЗЕНИТ Чемпион !!!!
ЗЕНИТ Чемпион !!!!