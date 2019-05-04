Малафеев: «Игроки „Зенита“ выиграли чемпионат и для Кокорина тоже»

вчера, 23:01

Заместитель спортивного директора «Зенита», четырехкратный чемпион России в составе петербуржцев Вячеслав Малафеев рассказал, за счет чего «сине-бело-голубые» завоевали золотые медали в этот раз.

«Зенит» добился результата за счет правильной планомерной работы тренерского штаба и правильного подхода футболистов к делу, а также за счет сумасшедшей поддержки болельщиков на протяжении всего сезона. Я считаю, что «Зенит» заслуженно победил в этом сезоне, если мы заранее стали чемпионами, значит, все свою работу сделали хорошо.

Малафеев отметил, что вклад в чемпионство внес и находящийся ныне в СИЗО нападающий Александр Кокорин.