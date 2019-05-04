Дик Адвокат: «Очень горжусь, что „Зенит“ стал чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу клуба в нынешнем сезоне РПЛ .

Я очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом. Желаю персоналу, игрокам и руководству всего наилучшего в будущем. Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку — Сергею Семаку. Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга. Передаю огромный привет фанатам, ведь они такие классные!