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Дик Адвокат: «Очень горжусь, что „Зенит“ стал чемпионом»

вчера, 22:27

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

Я очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом. Желаю персоналу, игрокам и руководству всего наилучшего в будущем. Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку — Сергею Семаку. Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга. Передаю огромный привет фанатам, ведь они такие классные!

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   290 / 1014
вчера в 23:59
Спасибо Дику за 2007
Никакое чемпионство не идёт в сравнение с тем заветным и вымученным
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:11
Дик наш самый легендарный тренер, и конечно он тоже помнит о своей самой успешной команде!
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:10
Спасибо за поздравления, хотя семака в Зенит привел спалетти.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   63 / 1014
вчера в 23:10
Спасибо Дик!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   173 / 1014
вчера в 22:55
c победой!
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 22:49
И мы Дика помним очень
Спасибо,генерал
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   54 / 1014
вчера в 22:47
Теперь на очереди Лига Чемпионов!
parallels
parallels
   1 / 1014
вчера в 22:35
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