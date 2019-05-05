Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2).

Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Он упал на землю, и врач должен был принять решение. Решением было заменить Салаха, и, конечно, мы согласились это сделать.

Он досматривал матч по телевизору в раздевалке. Так что тогда он был в порядке. Но, конечно, мы должны подождать результатов обследования. Очевидно, что Салах получил удар.