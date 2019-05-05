ГлавнаяНовости

Клопп прокомментировал травму Салаха

сегодня, 02:55
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). 

Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Он упал на землю, и врач должен был принять решение. Решением было заменить Салаха, и, конечно, мы согласились это сделать.

Он досматривал матч по телевизору в раздевалке. Так что тогда он был в порядке. Но, конечно, мы должны подождать результатов обследования. Очевидно, что Салах получил удар.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вальверде: «Травма Дембеле – большой удар для „Барселоны“»
Сегодня, 04:39 Комментарии15
Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»
Сегодня, 03:59 Комментарии29
Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», его унесли с поля на носилках
Вчера, 23:22 Комментарии21
Стураро травмировал крестообразную связку правого колена
03 мая Комментарии2
Официально«Милан» подтвердил, что Кальдара пропустит полгода
03 мая Комментарии7
Кьеза может пропустить матч с «Эмполи»
03 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Left Boy
Left Boy ответил заDOOMчивый
   273 / 1014
сегодня в 10:28
Кто кого калечил, что за бред? У вас ливерпульцев вечно паранойя какая-то: то солаха Рамос СПЕЦИАЛЬНО травмировал, теперь Дубравка. Все вокруг виноваты, одни вы молодцы, ору
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил Valerii
   367 / 1014
сегодня в 09:04
Все в порядке. против барсы будет как огурец. Знаем этих арабов.
Видели мы этот огурец в первом матче))))))))))).....пора мариновать))))))))
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М ответил заDOOMчивый
   688 / 1014
сегодня в 08:48
Только хотел тебе поставить клас , а тут ты про СПАРТАК тьфу ты кругом одни враги СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
Valerii
Valerii
   371 / 1014
сегодня в 08:32
Все в порядке. против барсы будет как огурец. Знаем этих арабов.
DXTK
DXTK
   103 / 1014
сегодня в 08:26
ну я же говорю слился с игры, так как уже было договорено, что ньюкасл пропустит в конце гол. на матч с барсой индюшонок будет бегать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   312 / 1014
сегодня в 08:13
Сороки вообще дауны.... задачу в АПЛе решили, знали что у Красных ответсвенные игры с Барсой,зачем же так калечить игроков и зад свой рвать?Ливерпуль итак после Кампота утомлённый,да и ещё ответка впереди,так и эти 24и не только не дали нормально выиграть,они ещё кастыляли ведущих игроков. В итоге, всё равно их хвосты на колбаску пустили,а в следующем сезоне этих пернатых отмутузим как спартаковцев.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   202 / 1014
сегодня в 07:54
Здоровья, пусть также досматривает финал Барсы-Аякса по телевизору попивая английский чай =)
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
   729 / 1014
сегодня в 06:24
Перед игрой с каталонцами и такая потеря, мало нам Фирмино, так теперь ещё и Салах!
ДСА
ДСА
   147 / 1014
сегодня в 05:14
Обидно с травмой сезон заканчивать.
Bayern Best
Bayern Best
   166 / 1014
сегодня в 03:24
Надеюсь с ним все хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100