ГлавнаяНовости

Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», его унесли с поля на носилках

вчера, 23:22
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в матче против «Ньюкасла». В одном из игровых эпизодов форвард столкнулся с голкипером «Ньюкасла» и упал на газон. Поле Салах покидал на носилках.

Есть опасения, что Салах не сможет принять участия в ответной встрече с «Барселоной» в Лиге чемпионов, которая состоится 7 мая.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вальверде: «Травма Дембеле – большой удар для „Барселоны“»
Сегодня, 04:39 Комментарии15
Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»
Сегодня, 03:59 Комментарии29
Клопп прокомментировал травму Салаха
Сегодня, 02:55 Комментарии10
Стураро травмировал крестообразную связку правого колена
03 мая Комментарии2
Официально«Милан» подтвердил, что Кальдара пропустит полгода
03 мая Комментарии7
Кьеза может пропустить матч с «Эмполи»
03 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Foxes
Foxes
   263 / 1014
сегодня в 11:13
Здоровья Салаху!
калач
калач
сегодня в 10:11
у Барсы тоже Дембеле травмировался, так что все справедливо
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
сегодня в 09:46
Фирмино и Салах это бумеранг сквозерам, за то что радовались травмам Кьелини и Дугласа Косты перед матчами с Аяксом. Аха-ха)
Получите и распишитесь)
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил neomessi
   38 / 1014
сегодня в 09:44
🤣🤣🤣 будет играть против Г. Букина.
И Букин уколет его кожаным "шприцом".
neomessi
neomessi ответил Тео Джонс
   156 / 1014
сегодня в 09:06
🤣🤣🤣 будет играть против Г. Букина.
mihaluch
mihaluch
   60 / 1014
сегодня в 06:40
Ни к времени и ни к месту.
minai
minai
   235 / 1014
сегодня в 00:44
Ну так же нельзя !!
This is BarCa
This is BarCa ответил Leha-ha50
сегодня в 00:15
Не прет мужику. То на ЧМ , теперь в 1\2 ЛЧ - злой рок какой то!!! Скорейшего выздоровления Салаху!!!
Финал ЛЧ забыл...
амурец
амурец
   89 / 1014
сегодня в 00:13
это плохо, надеюсь к Барселоне восстановится
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил заDOOMчивый
   367 / 1014
сегодня в 00:05
главное у вас отмазы нет)))) кукареку
Тео Джонс
Тео Джонс ответил 95-shishani-95
   552 / 1014
сегодня в 00:04
Здоровья Салаху!!! Надеюсь что выйдет и отлично сыграет против Барсы и пройдет в финал!!!
У финал турнира кожаного мяча разве что ахахах)
95-shishani-95
95-shishani-95
   56 / 1014
вчера в 23:58
Здоровья Салаху!!! Надеюсь что выйдет и отлично сыграет против Барсы и пройдет в финал!!!
112910315
112910315
   95 / 1014
вчера в 23:56
Здоровья, играть в 1/2 финала ЛЧ.
dzvinka
dzvinka
   100 / 1014
вчера в 23:49
надеюсь ничего серйозного. Здоровья.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил DXTK
   312 / 1014
вчера в 23:45
ну теперь у ливерных хоть будет 100% отмаза, мол Салаха травмировали по этому АПЛ и ЛЧ пролетели мимо. ну как всегда.
главное у вас отмазы нет)))) кукареку
Беспределов
Беспределов
   829 / 1014
вчера в 23:42
Беспредел полный
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   58 / 1014
вчера в 23:40
И это перед ЛЧ . Здоровья Салаху и скорейшего возвращения на поле!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1014
вчера в 23:35
Не прет мужику. То на ЧМ , теперь в 1\2 ЛЧ - злой рок какой то!!!
Скорейшего выздоровления Салаху!!!
Бестрофейный
Бестрофейный
   182 / 1014
вчера в 23:35
Здоровья Салаху!
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   367 / 1014
вчера в 23:33
Какой Салах, тоже мне новость.
Про то что Кардифф вылетел одно слово не написали !!!
DXTK
DXTK
   103 / 1014
вчера в 23:26
ну теперь у ливерных хоть будет 100% отмаза, мол Салаха травмировали по этому АПЛ и ЛЧ пролетели мимо. ну как всегда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100