Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», его унесли с поля на носилках

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в матче против «Ньюкасла». В одном из игровых эпизодов форвард столкнулся с голкипером «Ньюкасла» и упал на газон. Поле Салах покидал на носилках.
Есть опасения, что Салах не сможет принять участия в ответной встрече с «Барселоной» в Лиге чемпионов, которая состоится 7 мая.
Получите и распишитесь)
Получите и распишитесь)
Скорейшего выздоровления Салаху!!!
Скорейшего выздоровления Салаху!!!
Про то что Кардифф вылетел одно слово не написали !!!
Про то что Кардифф вылетел одно слово не написали !!!