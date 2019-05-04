Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», его унесли с поля на носилках

вчера, 23:22

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в матче против «Ньюкасла». В одном из игровых эпизодов форвард столкнулся с голкипером «Ньюкасла» и упал на газон. Поле Салах покидал на носилках.

Есть опасения, что Салах не сможет принять участия в ответной встрече с «Барселоной» в Лиге чемпионов, которая состоится 7 мая.