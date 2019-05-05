Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не успеет восстановиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом после победы над «Ньюкаслом» (3:2) сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Фирмино не будет готов ко вторнику, а дальше посмотрим.
Напомним, бразильский форвард из-за мышечной травмы пропустил предыдущую встречу АПЛ с «Хаддерсфилдом». В первом матче с «Барселоной» (0:3) он вышел на поле во втором тайме. Ответную игру ЛЧ также может пропустить другой нападающий «красных» Мохамед Салах.
У Фирмы травма а Лео играет. Это не справедливо!
Надо исключить из состава Лео.
У Фирмы травма а Лео играет. Это не справедливо!
Надо исключить из состава Лео.
Позорный клуб этот Ливерпуль)
Позорный клуб этот Ливерпуль)
Здоровья всем.
Здоровья всем.
Пожалуй, Ливерпуль, будет со стороны наблюдать за игрой Барсы в финале и чемпионским финишем МС... Концовка не задалась... Бывает...
Пожалуй, Ливерпуль, будет со стороны наблюдать за игрой Барсы в финале и чемпионским финишем МС... Концовка не задалась... Бывает...
И это отличные новости)
Ну им здоровья конечно))
И это отличные новости)
Ну им здоровья конечно))