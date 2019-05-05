Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»

сегодня, 03:59

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не успеет восстановиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом после победы над «Ньюкаслом» (3:2) сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Фирмино не будет готов ко вторнику, а дальше посмотрим.