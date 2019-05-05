ГлавнаяНовости

Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»

сегодня, 03:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона07.05.2019 в 22:00 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не успеет восстановиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом после победы над «Ньюкаслом» (3:2) сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Фирмино не будет готов ко вторнику, а дальше посмотрим.

Напомним, бразильский форвард из-за мышечной травмы пропустил предыдущую встречу АПЛ с «Хаддерсфилдом». В первом матче с «Барселоной» (0:3) он вышел на поле во втором тайме. Ответную игру ЛЧ также может пропустить другой нападающий «красных» Мохамед Салах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вальверде: «Травма Дембеле – большой удар для „Барселоны“»
Сегодня, 04:39 Комментарии15
Клопп прокомментировал травму Салаха
Сегодня, 02:55 Комментарии10
Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», его унесли с поля на носилках
Вчера, 23:22 Комментарии21
Стураро травмировал крестообразную связку правого колена
03 мая Комментарии2
Официально«Милан» подтвердил, что Кальдара пропустит полгода
03 мая Комментарии7
Кьеза может пропустить матч с «Эмполи»
03 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Кхалиси за Барсу
Кхалиси за Барсу ответил neomessi
   915 / 1014
сегодня в 12:24
Болелы Ливера запустили петицию? У Фирмы травма а Лео играет. Это не справедливо! Надо исключить из состава Лео.
Трусливые рабы. Презираю апл.
neomessi
neomessi
   156 / 1014
сегодня в 12:19
Болелы Ливера запустили петицию?
У Фирмы травма а Лео играет. Это не справедливо!
Надо исключить из состава Лео.
Ungoliant
Ungoliant ответил dzvinka
сегодня в 12:06
это огромнейшая потеря, ключевой игрок в системе прессинга и атакующего подыграша команды Клоппа... и у нас нету на лавке игрока который способен играть эту же функцию хотябы на половину эффективности Фирмы. Фирма бы подьедал этих донных Пуке на раз,... а так... надеюсь хоть не Стариджа выпустит.
Жаль, хотелось бы увидеть сильнейший состав Ливерпуля против Барсы! Здоровья Фирме и Салаху...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил dzvinka
   50 / 1014
сегодня в 11:57
А Ван дама даже возить не пришлось , в прошлом матче этот переоценный, лучший уахаха игрок АПЛ был просто зрителем
MRAZISH KAVKAZISH
MRAZISH KAVKAZISH ответил ОПС
сегодня в 11:50
Пусть отдохнет, но лучше бы сыграл.
не тебе решать, молчи
ОПС
ОПС
   556 / 1014
сегодня в 11:39
Пусть отдохнет, но лучше бы сыграл.
Браток Салтан
Браток Салтан
   742 / 1014
сегодня в 11:37
    Мартынка Ливерпульская
    Мартынка Ливерпульская ответил -Inquisitоr-
    сегодня в 11:32
    Пусть ливерные глоры кляузу в УЭФА по этому поводу настрочат, может игру перенесут...
    Вы сильнее, Вы растоптали наш клуб по праву. Легендарная Барса достойна побед в ЛЧ. Не унижайте в комментариях пожалуйста Ливерпуль и его болельщиков, нам и так больно сейчас.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       106 / 1014
    сегодня в 11:29
    Большая потеря.Здоровья!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       315 / 1014
    сегодня в 10:52
    Ливерпульль снова будет унижен. еще год без титулов в апл) 30 лет смеха сквозь слезы)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       133 / 1014
    сегодня в 10:37
    Если Бврса захочет и с бразильцем они могут задавить Ливерпуль,но Вальверде прогматик
    Шуnя771
    Шуnя771
       27 / 1014
    сегодня в 10:23
    Это футбол!
    Kuprin
    Kuprin
       568 / 1014
    сегодня в 10:17
    берегут для чемпионата
    Mister_Leo
    Mister_Leo
       176 / 1014
    сегодня в 10:05
    Парни собираем срочно петицию что бы матч перенесли , иначе без Салаха и Фирмино Барса с нарушением правил выходит в финал
    kasyak7
    kasyak7
       526 / 1014
    сегодня в 09:52
    это огромная потеря
    viva-viva
    viva-viva
    сегодня в 09:41
    здоровья всем, не хотелось в полуФ снова увидеть 0-3, это же не групповой этап
    Требл Наингголона
    Требл Наингголона
       38 / 1014
    сегодня в 09:27
    Да уже и не зачем. Только Ювентус может кэмбечить, а бестолковые бегунки и дома не выиграют.
    dzvinka
    dzvinka
       100 / 1014
    сегодня в 09:24
    это огромнейшая потеря, ключевой игрок в системе прессинга и атакующего подыграша команды Клоппа... и у нас нету на лавке игрока который способен играть эту же функцию хотябы на половину эффективности Фирмы. Фирма бы подьедал этих донных Пуке на раз,... а так... надеюсь хоть не Стариджа выпустит.
    реал-король
    реал-король
       772 / 1014
    сегодня в 08:58
    Была бы голова цела, а мяч найдётся.
    Здоровья всем.
    particular
    particular
       3 / 1014
    сегодня в 08:40
    Ответка в ЛЧ, становится всё более проблематичной...
    Пожалуй, Ливерпуль, будет со стороны наблюдать за игрой Барсы в финале и чемпионским финишем МС... Концовка не задалась... Бывает...
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       68 / 1014
    сегодня в 08:35
    Так же как и салах.
    И это отличные новости)
    Ну им здоровья конечно))
    cska plus
    cska plus
       26 / 1014
    сегодня в 07:54
    Колбасня в ЛЧ обречена.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       202 / 1014
    сегодня в 07:41
    Не особо то он и помог бы, блекло выглядел. А так здоровья конечно =)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       322 / 1014
    сегодня в 07:09
    Ливер совсем посыпался к концу сезона
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       105 / 1014
    сегодня в 07:05
    Пусть ливерные глоры кляузу в УЭФА по этому поводу настрочат, может игру перенесут...
    DVL
    DVL
       490 / 1014
    сегодня в 06:37
    Обеим здоровья!
    Comentarios
    Comentarios
       153 / 1014
    сегодня в 06:18
    Ещё сложней будет 3 забить
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       191 / 1014
    сегодня в 06:05
    На выезде Барселона выйиграет
    kotmyshka
    kotmyshka
       114 / 1014
    сегодня в 06:02
    Ну, как бы, это все равно... Игроку - здоровья!
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       102 / 1014
    сегодня в 05:37
    Тут это ))...всех спрячьте..никто пусть не выходит ..тогда отмаза высший класс будет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100