Хохлов: «Хочется, чтобы именно „Динамо“ сыграло первый матч на „ВТБ Арене“»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о ситуации со стадионом «ВТБ Арена», ввод в эксплуатацию которого постоянно откладывается.

По слухам, команда может принять там тульский «Арсенал» в заключительном туре РПЛ .

Мы очень ждем открытия стадиона. И ждем, чтобы первый матч на стадионе сыграло именно «Динамо». Нам что-то говорят, есть определенная информация, но я не хочу сейчас что-то озвучивать, ведь у нас уже был один срыв сроков. Мы должны готовится к ближайшим играм. Понятно, что когда-то этот стадион откроется. Единственное, чего нам всем хочется в этом вопросе, чтобы именно «Динамо» сыграло там первый матч.