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Хохлов: «Хочется, чтобы именно „Динамо“ сыграло первый матч на „ВТБ Арене“»

сегодня, 10:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о ситуации со стадионом «ВТБ Арена», ввод в эксплуатацию которого постоянно откладывается.

По слухам, команда может принять там тульский «Арсенал» в заключительном туре РПЛ.

Мы очень ждем открытия стадиона. И ждем, чтобы первый матч на стадионе сыграло именно «Динамо». Нам что-то говорят, есть определенная информация, но я не хочу сейчас что-то озвучивать, ведь у нас уже был один срыв сроков. Мы должны готовится к ближайшим играм. Понятно, что когда-то этот стадион откроется. Единственное, чего нам всем хочется в этом вопросе, чтобы именно «Динамо» сыграло там первый матч.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   695 / 1013
сегодня в 11:48
сейчас для вас главное не вылететь.
Брулин
Брулин
   29 / 1013
сегодня в 11:12
Все хорошо! Едем дальше!! Вперед Динамо!
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 1013
сегодня в 11:09
Пора бы уже.
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