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Червиченко: «„Спартак“ не заслужил путевки в Лигу Европы»

сегодня, 11:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московский клуб не заслужил места в Лиге Европы.

Обыграть «Урал» «Спартаку» помогло невероятное везение и индивидуальное мастерство некоторых игроков. Считаю, что москвичи не заслуживают места в пятерке и путевки в Лигу Европы. Было бы более справедливо, если бы это место по итогам сезона досталось «Арсеналу». Правда, у туляков в концовке календарь посложнее, их ждет встреча с «Краснодаром». Если они обыграют еще и кубанцев, то точно должны быть в пятерке.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Так Себе Аналитик
   17 / 1005
сегодня в 17:21
Как будто Федун никого не покупал и Педрош за бесплатно брал) Или 250 миллионов на Карпина не тратил, в чем сам же признавался)) Не аргумент.
Карпин потратил 250 лямов (по данным transfermarkt 194) в период с 2008 по 2014 год (за 6 лет), то есть тратил по 40 миллионов в год! Зенит же в прошедшее зимнее трансферное окно потратил 37 млн, а при Манчини ровно за год потратил 93 ляма (transfermarkt) + 4.5 зарплата тренера и + неустойка! Не многовато ли для 5-го места?)))
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   17 / 1005
сегодня в 17:11
Позор мазутным!
Хватит сранцевый газ распускать!)))
Гавроша
Гавроша
   16 / 1005
сегодня в 16:12
Червяк правду говорит - спартак не достоин! Их нельзя и близко к еврокубкам подпускать, а то опять опозорят.
Гавроша
Гавроша ответил Albasin
   16 / 1005
сегодня в 16:12
Ужасно стыдно за спартак.
Позор мазутным!
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 1005
сегодня в 15:55
Любит Андрюха Спартак, просто обожает!!!
MAUS
MAUS ответил Так Себе Аналитик
   59 / 1005
сегодня в 15:50
Как будто Федун никого не покупал и Педрош за бесплатно брал) Или 250 миллионов на Карпина не тратил, в чем сам же признавался)) Не аргумент.
Я не кричал, что на гербе нужно надпись поставить "Позор".
И не я завёл этот диспут первым, а ровно ответил фактами- чтобы вы сильно не гордились своими "достижениями" ! Как к мне относятся- так и я в обратном направлении!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил MAUS
   23 / 1005
сегодня в 15:42
Позор -это как Зенит, настоящий, который выиграл Кубок УЕФА и СуперКубок , превратился в Зенит-ПРОЕКТ! Вот это позор, и с таким вливанием денег и массовой скупой игроков Ростова, Рубина, КС, аргентосов - занимать ПЯТОЕ место в ЧР и потом в квалификации случайно проходить Мольде и Динамо Мн, а в ЛЕ Славия возила Зенит на Газ-Арене ! Вот настоящий ПОЗОР! все остальное БРЕД!
Как будто Федун никого не покупал и Педрош за бесплатно брал) Или 250 миллионов на Карпина не тратил, в чем сам же признавался)) Не аргумент.
Albasin
Albasin
   616 / 1005
сегодня в 15:26
Ужасно стыдно за спартак.
Jum13
Jum13
   94 / 1005
сегодня в 15:26
Свиньи уже готовят оправдания за вылет из квалификации и смене Кононова )))
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 15:23
волера, верим
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   59 / 1005
сегодня в 15:14
Свиней нельзя подпускать на пушечный выстрел к Лиге Европы, не говоря о ЛЧ. От них там один позор и антирекорды. Гыгыгы
ТоварисчЪ мне ваши дизлайки как-то до одного места)))
И они вас не красят и умнее не делают)))))
MAUS
MAUS ответил susanin ultrazenith
   59 / 1005
сегодня в 15:10
Арсенал займёт 5 место!
Займёт- значит заслужил!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   49 / 1005
сегодня в 15:02
Арсенал займёт 5 место!
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   59 / 1005
сегодня в 15:00
Впереди свиней должны быть кроме нынешней четверки Арсенал, Оренбург, Ростов. Их место 8 и ниже. Гыгыгы
Думаю УЕФА не допустит в Еврокубки две команды (Зенит, Оренбург) от одного правления )))))))
MAUS
MAUS ответил Так Себе Аналитик
   59 / 1005
сегодня в 14:59
Мне кажется, у них на гербе где-то внизу можно приписать слово "позор"))
Позор -это как Зенит, настоящий, который выиграл Кубок УЕФА и СуперКубок , превратился в Зенит-ПРОЕКТ!
Вот это позор, и с таким вливанием денег и массовой скупой игроков Ростова, Рубина, КС, аргентосов - занимать ПЯТОЕ место в ЧР и потом в квалификации случайно проходить Мольде и Динамо Мн, а в ЛЕ Славия возила Зенит на Газ-Арене !
Вот настоящий ПОЗОР!
все остальное БРЕД!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   962 / 1005
сегодня в 14:55
спад любой команды неизбежен, тот же Ман ЮН туда угодил, надеемся на возрождение Спартака.
MAUS
MAUS ответил МКС
   59 / 1005
сегодня в 14:52
Кабылы опять своих ботов на свободу выпустили А если серьезно В этом составе Спартаку в кубках делать нечего Но, никто не отменял летних трансферов Кстати кабылы очень даже просто В следующем туре рискуют занять почетное 6е место Вот о чем думать надо, а не одну и ту же таблицу выкладывать в 1000й раз
Думаю Зенит-Цска будет мировая ничейка,
Зениту очки не нужны, но позориться при АНШЛАГЕ не будут!
Splurgeloa
Splurgeloa
   726 / 1005
сегодня в 14:51
Почему так стыдно за спартак?
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   59 / 1005
сегодня в 14:50
Какой толк от спартака в еврокубках все видели спартак сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Слушай распечатай себе на фото-обоях и приклей себе в своей комнате на всю стену!
И гордись этим всю жизнь!
MAUS
MAUS ответил Ангел неБесГрешен
   59 / 1005
сегодня в 14:47
Ростов плохо выступил? Лучше "рейтинговых" московских. Хотя откуда у них рейтинг, если в еврокубки попадают раз в ...дцать лет (кони исключение, но и там 4 -е места). Так что хуже не будет, Краснодар в этом году подтвердил...
Первый заход Ростова- это Крах!
Второй при Бердыеве, это шедеврально, но только при одном условии что все ПСВ и Ко с пренебрежением отнеслись к Ростову, которого никто не видел и не слышал!
Пока Ростов не попал на МанЮнайтед, который на классе и прошел Ростов!
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 1005
сегодня в 14:44
Червиченко?
Во, ыкспердов прибыло, разгружай!
MAUS
MAUS ответил Так Себе Аналитик
   59 / 1005
сегодня в 14:43
Это все понимают, но Федун наверняка приложит весь админресурс, чтобы "Спартак" вновь смог опозорить Россию в Европе и недобрать нам очков. Если бы у него была совесть, он бросил бы свои грязные дела с Лапочкиными и подкупами "Уралов" и "Спартак" был бы на вполне заслуженных 9-10 местах. Но он лучше пару миллионов долларов заплатит ради возможности снова получить 3 мяча от какого-нибудь ПАОКа или проиграть все матчи в группе.
Эй, что вы говорите)))
Оренбург-Зенит, Зенит-Оренбург - два матча под копирку! (6 очков в копилку Зенита) вот чего нужно стыдиться и наказывать за "сливные" матчи!
Завтра
Завтра
   239 / 1005
сегодня в 14:40
Да на самом деле, если положить руку на сердце и быть предельно честным - "Спартак" вообще ничего не заслужил! За этот век - ничего! В прямом и в переносном смысле.
Я был бы рад, если бы "Арсенал" заиграл в Европе, а наша "народная секта" пусть орёт на каждом углу о каком-то "величии", и дальше лупят себя "копытами" в грудь, пока их клуб проигрывает всё что можно! Учитывая, что ЛУКОЙЛ богаче арабов из МанСити и катарцев из ПСЖ.
И тут два варианта получается:
1. Либо структура, трансферная политика, организация и управление "Спартаком" - дичь и барахло, которое надо с корнем выдернуть и выкинуть.
2. Либо "враги кругом" у нашего "Спартака" - все против него, и всё покупают, и во все кабинеты вхожи, и каждому судье заносят, лишь бы "тарасятине" не досталось.
Пусть каждый выбирает себе вариант по собственному развитию!

Команда, которая находится в хвосте первой сотни клубов Европы, между Маккаби и Халл Сити - №12 команды английской "ФНЛ", по определению не может считаться никак, кроме "середняк". И то - это ещё комплимент и аванс!

А так как мы все, к сожалению для российского футбола, знаем как играет наш "народный" в Европе - я бы пустил "Арсенал". По большому счёту, разницы никакой, только вот на "Арсенал" будут смотреть как на команду, которая 3 года назад попала в Премьер лигу, а на "Спартак" - как на команду, которая 20 раз выиграла чемпионат(10 раз - в 90ые), а поэтому - нацепила на себя кучу звёзд, но по уровню игры - тот же тульский "Арсенал".
Поэтому, по-моему, от "Арсенала" будет больше пользы и для нашего футбола и для самого "Арсенала".
А позориться всему нашему футболу, через супер-титулованное "мясу" - вообще ни к чему! Другие же, потенциально будущие и сильные игроки, видят на примере "звездного мяса", какой уровень российского футбола, если ВОТ ЭТО, ЧТО ИГРАЛО В ЛИВЕРПУЛЕ, И ЕСТЬ САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ КЛУБ РОССИИ!
Стыд!
MAUS
MAUS ответил Gelious
   59 / 1005
сегодня в 14:40
Полностью согласны все хоть сколько-то объективные футбольные фанаты. Даешь путевку Туле.
А пускай Тула и Ко еще за эту поборятся)))
MAUS
MAUS
   59 / 1005
сегодня в 14:38
Уважаемый, Андрей Червиченко, который РАЗРУШИЛ Спартак 80-90-ых, скорее не в курсе, что результат матча на табло в 99% зависит от отдельных исполнителей и их мастерства!
Просто не мог без смеха и слез читать слова такого "МЭТРА" Червиченко!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   189 / 1005
сегодня в 14:34
Команду со 108 места в рейтинге УЕФА просто стыдно в ЛЕ отправлять.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 14:32
пока масква будет сражаться за место в лиге Европы, наш Зенит будет штамповать победы в лиге чемпионов.
Illuha
Illuha
   461 / 1005
сегодня в 14:25
Спартак нужно расформировать, чтобы не сдох от позора.
Kuprin
Kuprin
   798 / 1005
сегодня в 14:00
какие еще еврокубки им за выживание следует бороться
EAGuar As
EAGuar As
   36 / 1005
сегодня в 13:59
Какое ЛЕ ?
Арсенал туда рвется ... 🤩😍😋⚠️
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