Червиченко: «„Спартак“ не заслужил путевки в Лигу Европы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московский клуб не заслужил места в Лиге Европы.

Обыграть «Урал» «Спартаку» помогло невероятное везение и индивидуальное мастерство некоторых игроков. Считаю, что москвичи не заслуживают места в пятерке и путевки в Лигу Европы. Было бы более справедливо, если бы это место по итогам сезона досталось «Арсеналу». Правда, у туляков в концовке календарь посложнее, их ждет встреча с «Краснодаром». Если они обыграют еще и кубанцев, то точно должны быть в пятерке.