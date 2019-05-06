Червиченко: «„Спартак“ не заслужил путевки в Лигу Европы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московский клуб не заслужил места в Лиге Европы.
Обыграть «Урал» «Спартаку» помогло невероятное везение и индивидуальное мастерство некоторых игроков. Считаю, что москвичи не заслуживают места в пятерке и путевки в Лигу Европы. Было бы более справедливо, если бы это место по итогам сезона досталось «Арсеналу». Правда, у туляков в концовке календарь посложнее, их ждет встреча с «Краснодаром». Если они обыграют еще и кубанцев, то точно должны быть в пятерке.
И не я завёл этот диспут первым, а ровно ответил фактами- чтобы вы сильно не гордились своими "достижениями" ! Как к мне относятся- так и я в обратном направлении!
И не я завёл этот диспут первым, а ровно ответил фактами- чтобы вы сильно не гордились своими "достижениями" ! Как к мне относятся- так и я в обратном направлении!
И они вас не красят и умнее не делают)))))
И они вас не красят и умнее не делают)))))
Вот это позор, и с таким вливанием денег и массовой скупой игроков Ростова, Рубина, КС, аргентосов - занимать ПЯТОЕ место в ЧР и потом в квалификации случайно проходить Мольде и Динамо Мн, а в ЛЕ Славия возила Зенит на Газ-Арене !
Вот настоящий ПОЗОР!
все остальное БРЕД!
Вот это позор, и с таким вливанием денег и массовой скупой игроков Ростова, Рубина, КС, аргентосов - занимать ПЯТОЕ место в ЧР и потом в квалификации случайно проходить Мольде и Динамо Мн, а в ЛЕ Славия возила Зенит на Газ-Арене !
Вот настоящий ПОЗОР!
все остальное БРЕД!
Зениту очки не нужны, но позориться при АНШЛАГЕ не будут!
Зениту очки не нужны, но позориться при АНШЛАГЕ не будут!
И гордись этим всю жизнь!
И гордись этим всю жизнь!
Второй при Бердыеве, это шедеврально, но только при одном условии что все ПСВ и Ко с пренебрежением отнеслись к Ростову, которого никто не видел и не слышал!
Пока Ростов не попал на МанЮнайтед, который на классе и прошел Ростов!
Второй при Бердыеве, это шедеврально, но только при одном условии что все ПСВ и Ко с пренебрежением отнеслись к Ростову, которого никто не видел и не слышал!
Пока Ростов не попал на МанЮнайтед, который на классе и прошел Ростов!
Во, ыкспердов прибыло, разгружай!
Во, ыкспердов прибыло, разгружай!
Оренбург-Зенит, Зенит-Оренбург - два матча под копирку! (6 очков в копилку Зенита) вот чего нужно стыдиться и наказывать за "сливные" матчи!
Оренбург-Зенит, Зенит-Оренбург - два матча под копирку! (6 очков в копилку Зенита) вот чего нужно стыдиться и наказывать за "сливные" матчи!
Я был бы рад, если бы "Арсенал" заиграл в Европе, а наша "народная секта" пусть орёт на каждом углу о каком-то "величии", и дальше лупят себя "копытами" в грудь, пока их клуб проигрывает всё что можно! Учитывая, что ЛУКОЙЛ богаче арабов из МанСити и катарцев из ПСЖ.
И тут два варианта получается:
1. Либо структура, трансферная политика, организация и управление "Спартаком" - дичь и барахло, которое надо с корнем выдернуть и выкинуть.
2. Либо "враги кругом" у нашего "Спартака" - все против него, и всё покупают, и во все кабинеты вхожи, и каждому судье заносят, лишь бы "тарасятине" не досталось.
Пусть каждый выбирает себе вариант по собственному развитию!
Команда, которая находится в хвосте первой сотни клубов Европы, между Маккаби и Халл Сити - №12 команды английской "ФНЛ", по определению не может считаться никак, кроме "середняк". И то - это ещё комплимент и аванс!
А так как мы все, к сожалению для российского футбола, знаем как играет наш "народный" в Европе - я бы пустил "Арсенал". По большому счёту, разницы никакой, только вот на "Арсенал" будут смотреть как на команду, которая 3 года назад попала в Премьер лигу, а на "Спартак" - как на команду, которая 20 раз выиграла чемпионат(10 раз - в 90ые), а поэтому - нацепила на себя кучу звёзд, но по уровню игры - тот же тульский "Арсенал".
Поэтому, по-моему, от "Арсенала" будет больше пользы и для нашего футбола и для самого "Арсенала".
А позориться всему нашему футболу, через супер-титулованное "мясу" - вообще ни к чему! Другие же, потенциально будущие и сильные игроки, видят на примере "звездного мяса", какой уровень российского футбола, если ВОТ ЭТО, ЧТО ИГРАЛО В ЛИВЕРПУЛЕ, И ЕСТЬ САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ КЛУБ РОССИИ!
Стыд!
Я был бы рад, если бы "Арсенал" заиграл в Европе, а наша "народная секта" пусть орёт на каждом углу о каком-то "величии", и дальше лупят себя "копытами" в грудь, пока их клуб проигрывает всё что можно! Учитывая, что ЛУКОЙЛ богаче арабов из МанСити и катарцев из ПСЖ.
И тут два варианта получается:
1. Либо структура, трансферная политика, организация и управление "Спартаком" - дичь и барахло, которое надо с корнем выдернуть и выкинуть.
2. Либо "враги кругом" у нашего "Спартака" - все против него, и всё покупают, и во все кабинеты вхожи, и каждому судье заносят, лишь бы "тарасятине" не досталось.
Пусть каждый выбирает себе вариант по собственному развитию!
Команда, которая находится в хвосте первой сотни клубов Европы, между Маккаби и Халл Сити - №12 команды английской "ФНЛ", по определению не может считаться никак, кроме "середняк". И то - это ещё комплимент и аванс!
А так как мы все, к сожалению для российского футбола, знаем как играет наш "народный" в Европе - я бы пустил "Арсенал". По большому счёту, разницы никакой, только вот на "Арсенал" будут смотреть как на команду, которая 3 года назад попала в Премьер лигу, а на "Спартак" - как на команду, которая 20 раз выиграла чемпионат(10 раз - в 90ые), а поэтому - нацепила на себя кучу звёзд, но по уровню игры - тот же тульский "Арсенал".
Поэтому, по-моему, от "Арсенала" будет больше пользы и для нашего футбола и для самого "Арсенала".
А позориться всему нашему футболу, через супер-титулованное "мясу" - вообще ни к чему! Другие же, потенциально будущие и сильные игроки, видят на примере "звездного мяса", какой уровень российского футбола, если ВОТ ЭТО, ЧТО ИГРАЛО В ЛИВЕРПУЛЕ, И ЕСТЬ САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ КЛУБ РОССИИ!
Стыд!
Просто не мог без смеха и слез читать слова такого "МЭТРА" Червиченко!
Просто не мог без смеха и слез читать слова такого "МЭТРА" Червиченко!
Арсенал туда рвется ... 🤩😍😋⚠️
Арсенал туда рвется ... 🤩😍😋⚠️