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Погребняк поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

сегодня, 11:08

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк, ныне выступающий за «Урал», поздравил петербургский клуб с завоеванием чемпионского титула

Во-первых, хотел бы поздравить «Зенит» с заслуженным очередным чемпионским титулом. Пятый? Нет, шестой, точно ведь звезда уже есть! Теперь идем за второй звездой. Я очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за «Зенит», но всё равно слежу и очень рад. Хочу поздравить руководство «Зенита», тренерский штаб, Сергея Богдановича Семака и пацанов, в том числе тех, с кем я раньше играл — Анюкова, Тимощука, всех. Только самые приятные слова адресую «Зениту».

«Зенит» — это команда такого уровня, для которой программа-минимум — это выход из группы в Лиге чемпионов. Клуб приложит все спортивные и финансовые усилия для достижения цели. Хотел бы поздравить Александра Дюкова, Александра Медведева и Сергея Фурсенко за их вклад в это чемпионство и развитие «Зенита».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1005
сегодня в 13:28
Скоро Погребняк тренировать потянется, учится дипломатии.
kastites
kastites
   69 / 1005
сегодня в 12:22
Лучшие года футбола Паши ,прошли в ЗЕНИТЕ
ЗЕНИТ его расскрыл как футболиста
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 11:12
а из другой команды "+6 очков для газпрома" Оренбурга будут поздравлять с чемпионством?
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