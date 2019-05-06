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Фурсенко: «„Зенит“ пройдет испытание Лигой чемпионов очень достойно»

сегодня, 10:35

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил «сине-бело-голубых» с золотыми медалями чемпионата России.

Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом.

Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно. Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть.

Мне все доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьезные задачи, которые перед ней ставит новый президент.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   54 / 1005
сегодня в 17:56
В лиге чемпионов достойно играет ЦСКА И АКИНФЕЕВ
andrefino13
andrefino13 ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:20
Никто не будет болеть против Зенита, поверь, просто надежды у людей нет, вот и злые. Каждый год ждём, и день Сурка.
pomor45
pomor45
   100 / 1005
сегодня в 17:17
После того, как Зенит выходил из группы ЛЧ, в ней побывали все лидеры ЧР - и все безуспешно. Самый позорный результат продемонстрировал ЛОКО. Надеюсь, что Зенит сможет выйти из группы, хотя считаю, что РПЛ нынешнего уровня в принципе не может породить такого чемпиона, но надеюсь на хорошее усиление под ЛЧ.
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:16
Нынешний Зенит, ничего не покажет, даже в Лиге Европы, как и любая другая наша команда, мы опять в какой-то прострации, становлении...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1005
сегодня в 17:14
Тут походу все прояснилось.....

В этом сезоне все лигочемпионовобиженные в предыдущие два сезона - будут болеть против Зенита....
Ничего нового....
Так им и надо...))))
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:13
Запели... Семак супер тренер, Лигу чемпионов порвем... Осенью те же люди будут поливать грязью всех, это наша реальность, быть в тренде.))) Никто не спросит, и не накажет за болтовню.
lotsman
lotsman ответил MAUS
   293 / 1005
сегодня в 17:02
Ботсман да не кипятись ты так! Иди празднуй золотые медали, никто их не сможет отобрать у Зенита! Разве что свергнуть власть! ( как с королем)
Да не ботсман, а лоцман.))
abrek123
abrek123
   108 / 1005
сегодня в 16:44
Не пойму кто голосовал что Зенит из группы не выйдет,вы посмотрите какие команды подбирались Зениту в евро кубках самый отстой что можно найти, не зря ведь Газпром уже лет 10 спонсор евро турниров из наших недр народных..Тут тоже самое будет еще хуже чем у Спартака соперники 1000% ...Выйдут с группы и их сразу как бомжей любой соперник выкинет в 1/8 любой)))
Tepliz
Tepliz
   659 / 1005
сегодня в 16:30
И соперники в ЛЧ попадутся как всегда. Типа Айнтрахт, Хетафе и еще такого же уровня 3 команда. Зениту в ЛЧ еще ни когда не попадались топовые команды ( в отличии от Цска ) Вот если попадутся, тогда и будем смотреть что стоит наш чемпион
dzvinka
dzvinka ответил Рубиновый Дракон
   64 / 1005
сегодня в 16:28
Путин освободил “Газпром” от налогов. А до этого он фактически освободил руководство этой компании от уголовной ответственности. А еще раньше он позволил “Газпрому” делать закупки на свое усмотрение. Страшная правда для доверчивых обывателей, искренне гордящихся не принадлежащим им “национальным достоянием”, заключается в том, что почти все заработанные этой компанией деньги – четыре доллара из пяти, уходят на западные счета и в оффшоры. ------------------- Больше не волнуй меня своими сказками о Газпроме
ты будто бы сомневаешся в правидности курса на освоение "национального достояния")))
Я вижу злые биндеры тебе вовсе не интересны, ты как будто бы сомневаешся в том что именно они являются главным приоритетом великой борьбы, вместе с лютым госдепом.
dzvinka
dzvinka
   64 / 1005
сегодня в 16:24
набор 4 очей и на карачках в ЛЕ будет уже более чем крутым результатом для этого аматорского клуба с одним профессиональным футболистом, пускай и сепаром))).
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   243 / 1005
сегодня в 15:35
https://78.ru/news/2019-02-13/zamglavreda_eha_moskvi_zayavil_chto_nenavidit_bomzhatnii_zenit?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=78.ru&utm_term=1277688&utm_content=7055498
MAUS
MAUS ответил lotsman
   59 / 1005
сегодня в 15:33
Тебе состав совета директоров перечислить?))) Если ты про офшоры и про страшные тайны знаешь, то состав совета ты просто обязан знать.))
Ботсман да не кипятись ты так!
Иди празднуй золотые медали, никто их не сможет отобрать у Зенита!
Разве что свергнуть власть! ( как с королем)
kts
kts
   602 / 1005
сегодня в 15:29
Бакланов по осени считают... (((
lotsman
lotsman ответил Рубиновый Дракон
   293 / 1005
сегодня в 15:28
Зачем мне состав директоров Газпрома перечислять?Ты сказал,что они из своих личных средств спонсируют Зенит,а не решают на совете сколько НАРОДНОГО бабла потратить на потешный клуб.Было?Было.Так что сейчас то юлишь?))
О "народном" бабле ты бабушкам на базаре рассказывай, или детишкам, кто, кроме как у мамки на мороженное, других финансовых вопросов не решал. Структура акционерного предприятия тебе, видимо, тоже неизвестна, раз ты чушь порешь. Кто такие акционеры, ты тоже, видимо, не знаешь. И объяснять всё это я тебе не буду, бесполезно. По итогам года, акционерное предприятие получает прибыль. Собирается совет директоров и решает распределение этой прибыли. Налоги, зарплата, проценты по акциям, развитие производства, спонсорство ............... и
прочее. Всё, пока, мне пора на вахту.
Albasin
Albasin
   616 / 1005
сегодня в 15:28
Зенит то в ЛЧ, а за свиней то как стыдно.
lotsman
lotsman ответил Рубиновый Дракон
   293 / 1005
сегодня в 15:16
Место Компания Налоги, ₽ млрд Выручка, ₽ млрд Налоговая нагрузка, % 1 1 Роснефть Нефть и газ 1 362,0 4 988,0 27,3 2 2 Газпром Нефть и газ 1 168,2 6 111,1 19,1 3 3 ЛУКОЙЛ Нефть и газ 564,5 4 743,7 11,9 4 4 Сургутнефтегаз Нефть и газ 330,8 1 020,8 32,4 5 5 Сбербанк России Финансы 245,4 3 058,9 8,0 6 6 Татнефть Нефть и газ 156,2 580,1 26,9 ------------ Уже ложь в твоих словах
"Роснефть" - вот это государственная компания (более половины акций), остальные принадлежат британской BP 20%, швейцарско-катарскому консорциуму QHG Oil Ventures 20%, ну ещё несколько мелких компаний. Общий объём финансовых прибылей конечно больше, чем у Газпрома, отсюда налогов больше.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил lotsman
   143 / 1005
сегодня в 15:04
Тебе состав совета директоров перечислить?))) Если ты про офшоры и про страшные тайны знаешь, то состав совета ты просто обязан знать.))
Зачем мне состав директоров Газпрома перечислять?Ты сказал,что они из своих личных средств спонсируют Зенит,а не решают на совете сколько НАРОДНОГО бабла потратить на потешный клуб.Было?Было.Так что сейчас то юлишь?))
lotsman
lotsman ответил Рубиновый Дракон
   293 / 1005
сегодня в 14:59
И опять мы вернулись к началу))А Газпром не гос.корпорация и что за человеки решают на что потрать народные деньги?Таки имен,кличек и явок ты назвать не смог...
Тебе состав совета директоров перечислить?))) Если ты про офшоры и про страшные тайны знаешь, то состав совета ты просто обязан знать.))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил lotsman
   143 / 1005
сегодня в 14:56
Газпром платит налогов больше чем кто либо. И не неси мне тут чушь.
Место Компания Налоги,
₽ млрд Выручка,
₽ млрд Налоговая
нагрузка, %
1 1 Роснефть
Нефть и газ 1 362,0 4 988,0 27,3
2 2 Газпром
Нефть и газ 1 168,2 6 111,1 19,1
3 3 ЛУКОЙЛ
Нефть и газ 564,5 4 743,7 11,9
4 4 Сургутнефтегаз
Нефть и газ 330,8 1 020,8 32,4
5 5 Сбербанк России
Финансы 245,4 3 058,9 8,0
6 6 Татнефть
Нефть и газ 156,2 580,1 26,9
------------
Уже ложь в твоих словах
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Pancher_95
   193 / 1005
сегодня в 14:54
Шел 2049 год, немытые всё ещё ждут полуфинал ЛЧ зеньки))) Ахаха
Да не плачь Шишанчер.. Сам то ты недавно историей отмыт был..

Аха-ах)
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил lotsman
   143 / 1005
сегодня в 14:51
Зенит спонсируют не люди, а ГАЗПРОМ. Собирается совет директоров, подводятся итоги года, решаются финансовые вопросы, куда, кому и сколько............. О Господи, да что 56ам объяснять, только время тратить.
И опять мы вернулись к началу))А Газпром не гос.корпорация и что за человеки решают на что потрать народные деньги?Таки имен,кличек и явок ты назвать не смог...
lotsman
lotsman ответил Рубиновый Дракон
   293 / 1005
сегодня в 14:50
Я тебе одну новость скажу,но ты только не сильно обижайся.Нефтянные компании обложены налогом на 50% от прибыли и тоже строят спортивные объекты(Та Татнефть построила в каждом районе Татарстана по ледовому дворцу),а Газпром налогов не платит и жирует за счет населения.Чуешь разницу?
Газпром платит налогов больше чем кто либо. И не неси мне тут чушь.
lotsman
lotsman ответил Рубиновый Дракон
   293 / 1005
сегодня в 14:48
Назови мне фамилии людей,которые спонсируют Зенит.Не можешь?Тогда не нужно писать о том,чего не знаешь.У спонсора Зенита есть одна фамилия и это бюджет РФ
Зенит спонсируют не люди, а ГАЗПРОМ. Собирается совет директоров, подводятся итоги года, решаются финансовые вопросы, куда, кому и сколько............. О Господи, да что 56ам объяснять, только время тратить.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил lotsman
   143 / 1005
сегодня в 14:45
Объяснять тебе, что почти половина акций Газпрома в руках акционеров, и именно на эти средства содержится Зенит, и не только Зенит, и ещё строятся спортивные объекты по всей России. Но даже если благотворительность проводится со всех акций, то что в этом плохого? Что плохого в том, что деньги идут на развитие спорта? И причём здесь реклама и вопрос о деньгах?
Я тебе одну новость скажу,но ты только не сильно обижайся.Нефтянные компании обложены налогом на 50% от прибыли и тоже строят спортивные объекты(Та Татнефть построила в каждом районе Татарстана по ледовому дворцу),а Газпром налогов не платит и жирует за счет населения.Чуешь разницу?
lotsman
lotsman
   293 / 1005
сегодня в 14:44
Газпром платит налогов больше всех в России. Это всем известный факт. Остальное, что ты написал, надо подтверждать фактами, особенно о страшной правде.)) Ты, дальше базарных сплетен, что либо видишь в жизни?))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   962 / 1005
сегодня в 14:42
И мы поздравляем Зенит с победой в РПЛ!!! Но ЛЧ совсем другой уровень, нужны топовые игроки.
lotsman
lotsman ответил MAUS
   293 / 1005
сегодня в 14:38
Наивный ты парниша!!! Ничего в жизни не бывает БЕСПЛАТНО! Всю жизнь нужно платить чем либо, кто деньгами, кто свои здоровьем !
Ты к чему это? Смысл, тобой сказанного, какой?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил lotsman
   143 / 1005
сегодня в 14:36
Объяснять тебе, что почти половина акций Газпрома в руках акционеров, и именно на эти средства содержится Зенит, и не только Зенит, и ещё строятся спортивные объекты по всей России. Но даже если благотворительность проводится со всех акций, то что в этом плохого? Что плохого в том, что деньги идут на развитие спорта? И причём здесь реклама и вопрос о деньгах?
Назови мне фамилии людей,которые спонсируют Зенит.Не можешь?Тогда не нужно писать о том,чего не знаешь.У спонсора Зенита есть одна фамилия и это бюджет РФ
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   104 / 1005
сегодня в 14:33
не волнуйтесь Сергей Валентинович, наш Зенит всех будет рвать в ЛЧ
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