Фурсенко: «„Зенит“ пройдет испытание Лигой чемпионов очень достойно»

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил «сине-бело-голубых» с золотыми медалями чемпионата России.
Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом.
Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдет очень достойно. Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть.
Мне все доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьезные задачи, которые перед ней ставит новый президент.
В этом сезоне все лигочемпионовобиженные в предыдущие два сезона - будут болеть против Зенита....
Ничего нового....
Так им и надо...))))
В этом сезоне все лигочемпионовобиженные в предыдущие два сезона - будут болеть против Зенита....
Ничего нового....
Так им и надо...))))
Я вижу злые биндеры тебе вовсе не интересны, ты как будто бы сомневаешся в том что именно они являются главным приоритетом великой борьбы, вместе с лютым госдепом.
Я вижу злые биндеры тебе вовсе не интересны, ты как будто бы сомневаешся в том что именно они являются главным приоритетом великой борьбы, вместе с лютым госдепом.
Иди празднуй золотые медали, никто их не сможет отобрать у Зенита!
Разве что свергнуть власть! ( как с королем)
Иди празднуй золотые медали, никто их не сможет отобрать у Зенита!
Разве что свергнуть власть! ( как с королем)
прочее. Всё, пока, мне пора на вахту.
прочее. Всё, пока, мне пора на вахту.
₽ млрд Выручка,
₽ млрд Налоговая
нагрузка, %
1 1 Роснефть
Нефть и газ 1 362,0 4 988,0 27,3
2 2 Газпром
Нефть и газ 1 168,2 6 111,1 19,1
3 3 ЛУКОЙЛ
Нефть и газ 564,5 4 743,7 11,9
4 4 Сургутнефтегаз
Нефть и газ 330,8 1 020,8 32,4
5 5 Сбербанк России
Финансы 245,4 3 058,9 8,0
6 6 Татнефть
Нефть и газ 156,2 580,1 26,9
------------
Уже ложь в твоих словах
₽ млрд Выручка,
₽ млрд Налоговая
нагрузка, %
1 1 Роснефть
Нефть и газ 1 362,0 4 988,0 27,3
2 2 Газпром
Нефть и газ 1 168,2 6 111,1 19,1
3 3 ЛУКОЙЛ
Нефть и газ 564,5 4 743,7 11,9
4 4 Сургутнефтегаз
Нефть и газ 330,8 1 020,8 32,4
5 5 Сбербанк России
Финансы 245,4 3 058,9 8,0
6 6 Татнефть
Нефть и газ 156,2 580,1 26,9
------------
Уже ложь в твоих словах
Аха-ах)
Аха-ах)