Нисимура: «Жаль, что мы не сумели победить, но ЦСКА сохраняет шансы на ЛЧ»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
Матч с «Динамо» был крайне важен для нашей команды. Жаль, что мы не сумели победить. Тем не менее мы сохраняем шансы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Японский футболист вышел на поле на 78-й минуте.
Как ваши свиньи будут проходить квалификацию с 6го места
Как ваши свиньи будут проходить квалификацию с 6го места
Не, ведь не выложишь!))))
Не, ведь не выложишь!))))
- - - - - - - -
Ещё один клоун))))
Традиционно последнее место ЦСКА в ЛЧ краше, да?))))))
Так и запишем: ЦСКА в последние 7 лет в ЛЧ - непозорно не позорящееся !)))))
- - - - - - - -
Ещё один клоун))))
Традиционно последнее место ЦСКА в ЛЧ краше, да?))))))
Так и запишем: ЦСКА в последние 7 лет в ЛЧ - непозорно не позорящееся !)))))
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо»
Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.
«Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.
Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.
По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В ЕК карасевых нет, поэтому там и позоры с Ливерпулем, ПАОКом, Вильярреалом,Рапидом, и Рейнджерс.
Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо»
Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.
«Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.
Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.
По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В ЕК карасевых нет, поэтому там и позоры с Ливерпулем, ПАОКом, Вильярреалом,Рапидом, и Рейнджерс.
Они о ЛЧ думают
В ЕК карасевых нет, пора бы уже понять это
Они о ЛЧ думают
В ЕК карасевых нет, пора бы уже понять это