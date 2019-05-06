Нисимура: «Жаль, что мы не сумели победить, но ЦСКА сохраняет шансы на ЛЧ»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Матч с «Динамо» был крайне важен для нашей команды. Жаль, что мы не сумели победить. Тем не менее мы сохраняем шансы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов.