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Нисимура: «Жаль, что мы не сумели победить, но ЦСКА сохраняет шансы на ЛЧ»

сегодня, 11:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Матч с «Динамо» был крайне важен для нашей команды. Жаль, что мы не сумели победить. Тем не менее мы сохраняем шансы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Японский футболист вышел на поле на 78-й минуте.

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МКС
МКС ответил Jum13
   46 / 1005
сегодня в 15:45
Вы там уже готовы к невероятным приключениям свиней в квалификации ЛЕ? Или надеетесь, что вас Арсенал обойдёт? )))
Вам виднее

Как ваши свиньи будут проходить квалификацию с 6го места
Jum13
Jum13 ответил МКС
   94 / 1005
сегодня в 15:24
Вам бы дуракам задуматься о попадании в ЛЕ Они о ЛЧ думают В ЕК карасевых нет, пора бы уже понять это
Вы там уже готовы к невероятным приключениям свиней в квалификации ЛЕ? Или надеетесь, что вас Арсенал обойдёт? )))
Parovoznic
Parovoznic ответил Красно Синий воин
   28 / 1005
сегодня в 15:08
Все рекорды забрал спартак спартак сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Выложи лучше достижения ЦСКА в ЕК за последние 7 лет
Не, ведь не выложишь!))))
Parovoznic
Parovoznic
   28 / 1005
сегодня в 15:07
По любому лучше ЦСКА в ЛЧ, чем позорно опозорившиеся там свиньи или проводницы.
- - - - - - - -

Ещё один клоун))))
Традиционно последнее место ЦСКА в ЛЧ краше, да?))))))
Так и запишем: ЦСКА в последние 7 лет в ЛЧ - непозорно не позорящееся !)))))
Томик
Томик ответил Аксинья
   312 / 1005
сегодня в 14:42
Самая интересная ситуация у Црвены Звезды - это АРМЕЙСКИЙ клуб, побратим СПАРТАКА, спонсором которого явлвется ГАЗПРОМ...
В том то и дело, что клуб "армейский". Поэтому почему бы ему и не быть побратимом Спартака. К нашему владельцу наименования бывшего армейского клуба понятие "армейский" ну ни каким боком не относится.
Томик
Томик ответил Михаил Славнов
   312 / 1005
сегодня в 14:39
По любому лучше ЦСКА в ЛЧ, чем позорно опозорившиеся там свиньи или проводницы.
Пусть попадут в ЛЕ в этом году, хотя бы.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   138 / 1005
сегодня в 14:36
По любому лучше ЦСКА в ЛЧ, чем позорно опозорившиеся там свиньи или проводницы.
ДСА
ДСА
   147 / 1005
сегодня в 13:27
Зато Локомотив порадовали.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Гавриленко
   77 / 1005
сегодня в 13:17
Даёшь рекорд 44 дырофея, 5 место в ЛЧ, 7х4, 8:0 от Реала. ганчарэнка верим.
Все рекорды забрал спартак

спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
viv
viv ответил Гавриленко
   135 / 1005
сегодня в 13:15
Даёшь рекорд 44 дырофея, 5 место в ЛЧ, 7х4, 8:0 от Реала. ганчарэнка верим.
рекорды Семьлихова 0:7 и рекорды 1:18, 3:10, и 4-ое место в ЛЕ уже никому из наших команд не перебить.....
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил МКС
   77 / 1005
сегодня в 13:13
Вам бы дуракам задуматься о попадании в ЛЕ Они о ЛЧ думают В ЕК карасевых нет, пора бы уже понять это
У кого то память короткая.

Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо»

Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.

«Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.

Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.

По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В ЕК карасевых нет, поэтому там и позоры с Ливерпулем, ПАОКом, Вильярреалом,Рапидом, и Рейнджерс.
МКС
МКС
   46 / 1005
сегодня в 12:59
Вам бы дуракам задуматься о попадании в ЛЕ

Они о ЛЧ думают

В ЕК карасевых нет, пора бы уже понять это
ДАША Д
ДАША Д
   170 / 1005
сегодня в 12:22
Шансы с каждым туром меньше и меньше.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 12:19
Даёшь рекорд 44 дырофея, 5 место в ЛЧ, 7х4, 8:0 от Реала. ганчарэнка верим.
77rust77
77rust77 ответил LOpp
сегодня в 12:04
Великий Спартак и Арсенал освободят цска от ежегодного позора в еврокубках.
Про Спартак ты раздул
cska plus
cska plus
   26 / 1005
сегодня в 12:04
Шансы все упущены с командами из второго десятка.
Аксинья
Аксинья ответил Гавриленко
   101 / 1005
сегодня в 12:03
Наши братья из Црвены Звезды ждут вас с нетерпением.
Самая интересная ситуация у Црвены Звезды - это АРМЕЙСКИЙ клуб, побратим СПАРТАКА, спонсором которого явлвется ГАЗПРОМ...
LOpp
LOpp
   9 / 1005
сегодня в 11:59
Великий Спартак и Арсенал освободят цска от ежегодного позора в еврокубках.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 1005
сегодня в 11:51
Наши братья из Црвены Звезды ждут вас с нетерпением.
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