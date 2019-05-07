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Суарес: «Я буду всегда благодарен „Ливерпулю“»

сегодня, 08:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» вспомнил о временах, проведенных в мерсисайдском клубе.

Игра за «Ливерпуль» помогла мне во многих направлениях. Я повзрослел и стал профессионалом. С помощью одноклубников с большим опытом я стал еще лучше. Быть капитаном в «Ливерпуле» - одно из событий в моей карьере, которое вызывает наибольшую гордость. Никогда этого не забуду.

Я провел там прекрасные годы и буду всегда благодарен «Ливерпулю» за его роль. Вернуться на «Энфилд» будет для меня особенным событием. Причина, по которой я играю на высочайшем уровне в «Барселоне» - это «Ливерпуль».

Напомним, «красным» предстоит отыграть счет 0:3 в неоптимальном составе

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Все комментарии
azkan
azkan ответил Lewa2708
   68 / 993
сегодня в 13:27
Он тебе сам сказал об этом?
Игра покажет, он не может поменять свой характер в один день)
Bayern Best
Bayern Best
   181 / 993
сегодня в 12:11
А,отпраздновал гол на всю катушку.
Lewa2708
Lewa2708 ответил azkan
   197 / 993
сегодня в 10:37
Он тебе сам сказал об этом?
azkan
azkan ответил Luk Bessson
   68 / 993
сегодня в 10:15
Он же не на Энфилде праздновал. И что вообще в этом плохого? Хладнокровие - признак профессионала во время игры.
То, что праздновал и по каждому моменту, прав он или не прав, апеллировал судье это ничего. Это его характер,
Но как он красиво лицемерит перед приездом на Энфилд. Хотя и не уважает Ливерпуль.
Luk Bessson
Luk Bessson
   811 / 993
сегодня в 09:58
От Ливера есть закал у Суареса. Безусловно, независимо от результата матча, к Ливеру всегда отношение вообще уважительное.
Luk Bessson
Luk Bessson ответил NbKA555
   811 / 993
сегодня в 09:49
По-моему лицемер каких поискать.Если футболист уважает бывший клуб и болельщиков!Он не будет так рьяно праздновать голы в его ворота.Как это было на Камп Ноу.ИМХО
Он же не на Энфилде праздновал. И что вообще в этом плохого? Хладнокровие - признак профессионала во время игры.
ДСА
ДСА
   129 / 993
сегодня в 09:33
Это только слова.
Морозовский
Морозовский
   4 / 993
сегодня в 09:18
После "Ливерпуля" твои лучшие годы закончились и ты потерялся!
NbKA555
NbKA555
   57 / 993
сегодня в 09:09
По-моему лицемер каких поискать.Если футболист уважает бывший клуб и болельщиков!Он не будет так рьяно праздновать голы в его ворота.Как это было на Камп Ноу.ИМХО
Romeo 777
Romeo 777
   169 / 993
сегодня в 08:57
Бла-бла-блааа.
4RT
4RT
   315 / 993
сегодня в 08:52
Что-то не заметно было,судя по его хамскому поведению в прошедшей игре
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