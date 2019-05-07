Суарес: «Я буду всегда благодарен „Ливерпулю“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» вспомнил о временах, проведенных в мерсисайдском клубе.

Игра за «Ливерпуль» помогла мне во многих направлениях. Я повзрослел и стал профессионалом. С помощью одноклубников с большим опытом я стал еще лучше. Быть капитаном в «Ливерпуле» - одно из событий в моей карьере, которое вызывает наибольшую гордость. Никогда этого не забуду.

Я провел там прекрасные годы и буду всегда благодарен «Ливерпулю» за его роль. Вернуться на «Энфилд» будет для меня особенным событием. Причина, по которой я играю на высочайшем уровне в «Барселоне» - это «Ливерпуль».