Михайлович: «Заслуживали вести 2:0 в первом тайме с „Миланом“»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 35-го тура Серии А.

Думаю, мы провели хороший матч и заслуживали повести минимум в два мяча в первом тайме. Но вместо этого после перерыва мы уступали 0:1. Когда вы продолжаете упускать свои моменты, в конечном итоге вы за это поплатитесь.

Поражение всегда разочаровывает, но я намного сильнее зол из-за красных карточек, так как в понедельник нас ждёт очень важный матч [с «Пармой»].

Сегодня мы сделали то, что и должны были. Просто нам не хватало качественного завершения атак, в то время как Джанлуиджи Доннарумма сделал несколько хороших сейвов.