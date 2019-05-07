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Михайлович: «Заслуживали вести 2:0 в первом тайме с „Миланом“»

сегодня, 06:27
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 35-го тура Серии А.

Думаю, мы провели хороший матч и заслуживали повести минимум в два мяча в первом тайме. Но вместо этого после перерыва мы уступали 0:1. Когда вы продолжаете упускать свои моменты, в конечном итоге вы за это поплатитесь.

Поражение всегда разочаровывает, но я намного сильнее зол из-за красных карточек, так как в понедельник нас ждёт очень важный матч [с «Пармой»].

Сегодня мы сделали то, что и должны были. Просто нам не хватало качественного завершения атак, в то время как Джанлуиджи Доннарумма сделал несколько хороших сейвов.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   212 / 993
сегодня в 09:10
К 10-ой минуте Милан 2:0 должен был вести. Или мы с Синишей разные матчи смотрели?
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 08:18
Ожесточённая была борьба.
Ozabot
Ozabot
   714 / 993
сегодня в 07:41
Все красные карточки были получены по глупости. Болонцы вообще после финального свистка нахватали.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 993
сегодня в 07:27
Удача была не на стороне Болоньи
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