Борини: «„Милан“ должен в каждом матче биться до крови»

Нападающий «Милана» Фабио Борини прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.

Эта победа имеет очень большое значение. Мы не переставали показывать свой характер.

У меня течёт кровь из носа. Это и есть то, что нам необходимо – биться до крови в каждом матче. Ничего невозможного нет. Мы должны продолжать стараться, оставаться единым целым и не забывать, что это единственный способ выигрывать матчи.

Инцидент с Бакайоко? На поле вышел Хосе Маури и показал отличную игру. Всё остальное не должно выходить за пределы раздевалки.