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Борини: «„Милан“ должен в каждом матче биться до крови»

сегодня, 06:02
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Нападающий «Милана» Фабио Борини прокомментировал победу над «Болоньей» (2:1) в матче 35-го тура Серии А.

Эта победа имеет очень большое значение. Мы не переставали показывать свой характер.

У меня течёт кровь из носа. Это и есть то, что нам необходимо – биться до крови в каждом матче. Ничего невозможного нет. Мы должны продолжать стараться, оставаться единым целым и не забывать, что это единственный способ выигрывать матчи.

Инцидент с Бакайоко? На поле вышел Хосе Маури и показал отличную игру. Всё остальное не должно выходить за пределы раздевалки.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответил ДСА
   714 / 993
сегодня в 07:43
Шансы на Лигу Чемпионов есть.
Если «Аталанта» проиграет «Ювентусу», то есть.
ДСА
ДСА
   129 / 993
сегодня в 06:24
Шансы на Лигу Чемпионов есть.
Novograd
Novograd
   829 / 993
сегодня в 06:07
Ой гниль пазорна
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