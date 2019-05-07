Суарес: «Не буду праздновать гол в ворота „Ливерпуля“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд».

Думаю, с трибун в мой адрес будет раздаваться больше аплодисментов, чем свиста. Есть люди, которые свистят, это делает их счастливыми. Но думаю, что в основном будут довольные и благодарные болельщики.

Люди, которые знают футбол и которые любят этот вид спорта, понимают важность моего гола на прошлой неделе. Я очень уважаю поклонников «Ливерпуля». Должен извиниться за то, что бурно праздновал тот гол со своими фанатами. Я очень благодарен «Ливерпулю» и его болельщикам, так что если забью гол, не буду его праздновать.