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Суарес: «Не буду праздновать гол в ворота „Ливерпуля“»

сегодня, 09:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд».

Думаю, с трибун в мой адрес будет раздаваться больше аплодисментов, чем свиста. Есть люди, которые свистят, это делает их счастливыми. Но думаю, что в основном будут довольные и благодарные болельщики.

Люди, которые знают футбол и которые любят этот вид спорта, понимают важность моего гола на прошлой неделе. Я очень уважаю поклонников «Ливерпуля». Должен извиниться за то, что бурно праздновал тот гол со своими фанатами. Я очень благодарен «Ливерпулю» и его болельщикам, так что если забью гол, не буду его праздновать.

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Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   30 / 993
сегодня в 11:17
Голландцы везде нарасхват, Деми, Квинси, Снейдер самые техничные и грамотные игроки своего поколения
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 993
сегодня в 11:12
Сегодня будет забивать Ван Дейк
Left Boy
Left Boy
   244 / 993
сегодня в 10:40
В испании напраздновался
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 993
сегодня в 10:37
Так еще забить надо.
Luk Bessson
Luk Bessson
   811 / 993
сегодня в 10:04
На Камп Ноу одни болельщики, на Энфилде другие, поэтому в Барселоне вполне логично праздновать было. Не праздновать гол на сегодняшнем поле в от Суареса в ворота Ливера - тоже логично.
авито
авито
   423 / 993
сегодня в 10:01
Коутиньо нужно забить или отметится голевой передачей, ну и Лео пару-тройку голов надо забить в матче. 1:2, 1:3, возможна и результативная ничья 2:2 В любом случае Барсе надо играть на победу и забыть о форе в три мяча первой игры. Удачи Барселоне!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   3 / 993
сегодня в 09:53
А в ворота Барселоны ????
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