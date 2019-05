Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам апреля.

«Горожане» в прошлом месяце одержали пять побед в пяти матчах и продолжают оставаться главным претендентом на чемпионство.

На награду также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Yes, boss! 🙌



Pep is the @premierleague Manager of the Month for April!



🔵 #mancity pic.twitter.com/Tr50lm2Xs2