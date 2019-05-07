Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам апреля.
«Горожане» в прошлом месяце одержали пять побед в пяти матчах и продолжают оставаться главным претендентом на чемпионство.
На награду также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
Yes, boss! 🙌— Manchester City (@ManCity) 7 мая 2019 г.
Pep is the @premierleague Manager of the Month for April!
🔵 #mancity pic.twitter.com/Tr50lm2Xs2
Гвардиолу также признавали лучшим тренером в феврале.
В первом сезоне избавился от шлака , в следующем набрал 100 очков , в этом уже 95 очков .
Даже в Испании с таким количесивом очков чемпионат не выигравали .А уровень Барселоны ,Реала и Атлетико выше всей взятой АПЛ.Эти клубы должны по 100 очков набирать, но видно такой слабый чемпиогат, что не могут .
А Пеп не имея в составе победителей ЧМ,ЧЕ,ЛЧ , котрые играют за три испанских кита , спокойно НАГНУЛ АПЛ.
В ЛЧ я бы на нефарт все спихнул , по игре Сити был лучше .Но мяч круглый
В первом сезоне избавился от шлака , в следующем набрал 100 очков , в этом уже 95 очков .
Даже в Испании с таким количесивом очков чемпионат не выигравали .А уровень Барселоны ,Реала и Атлетико выше всей взятой АПЛ.Эти клубы должны по 100 очков набирать, но видно такой слабый чемпиогат, что не могут .
А Пеп не имея в составе победителей ЧМ,ЧЕ,ЛЧ , котрые играют за три испанских кита , спокойно НАГНУЛ АПЛ.
В ЛЧ я бы на нефарт все спихнул , по игре Сити был лучше .Но мяч круглый
Пеп просто добротный тренер, и больше никто) С такими ресурсами, как у него были в последние годы, многие бы по 2 ЛЧ выиграли, а не АПЛ с единственным конкурентом.
Пеп просто добротный тренер, и больше никто) С такими ресурсами, как у него были в последние годы, многие бы по 2 ЛЧ выиграли, а не АПЛ с единственным конкурентом.