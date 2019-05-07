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Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

сегодня, 13:56

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам апреля.

«Горожане» в прошлом месяце одержали пять побед в пяти матчах и продолжают оставаться главным претендентом на чемпионство.

На награду также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Гвардиолу также признавали лучшим тренером в феврале. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 3ton
сегодня в 18:02
В АПЛ же сильная конкуренция ) В первом сезоне избавился от шлака , в следующем набрал 100 очков , в этом уже 95 очков . Даже в Испании с таким количесивом очков чемпионат не выигравали .А уровень Барселоны ,Реала и Атлетико выше всей взятой АПЛ.Эти клубы должны по 100 очков набирать, но видно такой слабый чемпиогат, что не могут . А Пеп не имея в составе победителей ЧМ,ЧЕ,ЛЧ , котрые играют за три испанских кита , спокойно НАГНУЛ АПЛ. В ЛЧ я бы на нефарт все спихнул , по игре Сити был лучше .Но мяч круглый
Да, мы видели в этом году отлично и уровень "Реала", которого дома унизили "Аякс" и ЦСКА, и "Атлетико", которой даже "Ювентус", где в составе половина подобранного сброда или доигрывающих ветеранов вроде Джана и Хедиры, порвал на куски. Вот уровень-то зашкаливает реально.
neomessi
neomessi ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:29
Ну вы же в каждом углу орете что апл самая сильная лига. Что конкуренция тут очень высока а теперь сами же опять утверждаете, что остальные топ клубы апл дно)))) как вас понять хз)))))
3ton
3ton ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:25
В АПЛ же сильная конкуренция )
В первом сезоне избавился от шлака , в следующем набрал 100 очков , в этом уже 95 очков .
Даже в Испании с таким количесивом очков чемпионат не выигравали .А уровень Барселоны ,Реала и Атлетико выше всей взятой АПЛ.Эти клубы должны по 100 очков набирать, но видно такой слабый чемпиогат, что не могут .
А Пеп не имея в составе победителей ЧМ,ЧЕ,ЛЧ , котрые играют за три испанских кита , спокойно НАГНУЛ АПЛ.
В ЛЧ я бы на нефарт все спихнул , по игре Сити был лучше .Но мяч круглый
Albasin
Albasin
сегодня в 16:24
Справедливо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
сегодня в 14:59
Я же сказал, нагнул апл, а не лигу чемпионов. Для лиги чемпионов наверное уже посерьёзнее физрук с Испании нужен, с корочкой кмс или мастера спорта по футболу.
Так никого он там не нагнул, МЮ нагнул себя сам уже давно с Вудвордом, "Челси" странной клоунадой занимается, "Арсенал" стагнирует) У "Ливерпуля" тупо куда меньше обойма и они сдохли. Понятно, что это не проблемы Пепа, но он должен был и куда раньше выигрывать АПЛ вообще.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:55
Я же сказал, нагнул апл, а не лигу чемпионов. Для лиги чемпионов наверное уже посерьёзнее физрук с Испании нужен, с корочкой кмс или мастера спорта по футболу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
сегодня в 14:47
Надо отдать должное физруку из Испании, нагнул АПЛ.
Кого он там нагнул? Располагая огромной обоймой футболистов, еле выиграл чемпионство у "Ливерпуля", у которого три креативных игрока на 4 турнира? Остальные команды боролись только за то, чтобы вылететь из 4ки (не у всех получилось).

Пеп просто добротный тренер, и больше никто) С такими ресурсами, как у него были в последние годы, многие бы по 2 ЛЧ выиграли, а не АПЛ с единственным конкурентом.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
сегодня в 14:44
Надо отдать должное физруку из Испании, нагнул АПЛ.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 14:41
Заслуженно.
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