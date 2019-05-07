От Мусаева до Анюкова. Такие разные чемпионы «Зенита»

вчера, 13:13

Для многих футболистов «Зенита» чемпионство стало первым в карьере, кто-то выигрывал другие чемпионаты, но не РПЛ . «Соккер.ру» расскажет о каждом новоиспеченном чемпионе.

«Зенит» после официального оформления титула классно сработал во всех направлениях: была организована встреча команды в аэропорту, информационное пространство наполнилось не только радостью Санкт-Петербурга, но и интересным контентом, даже ростральные колонны зажглись.

В день чемпионства «Зенит» опубликовал на официальном сайте и список футболистов, выигравших титул. Кто в первый раз, а кто – в пятый. Но здесь «сине-бело-голубые» сработали не вполне аккуратно, потому что рассказали о 27-ми футболистах, а нужно было – о 32-х. Четверка покинувших клуб зимой игроков тоже внесла свою лепту, а Денис Терентьев, сыгравший 13 минут, ничем не хуже упомянутого в официальном сообщении Леона Мусаева, отыгравшего 6 минут.

Исправляем эту неточность и рассказываем обо всех чемпионах от «Зенита». Ниже фамилии 30 футболистов, которые выходили на поле в составе «сине-бело-голубых» по ходу победного чемпионата, и два вратаря – Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, которые постоянно были на подхвате. Игроков «Зенита-2», не появлявшихся на поле и попавших в заявку до пяти раз, чемпионами не считаем – здесь мы солидарны с официальной позицией клуба с берегов Невы.

Итак, все чемпионы от «Зенита», будут поделены на пять категорий: завоевавшие первый титул в карьере; впервые ставшие чемпионами (раньше могли выигрывать какие-то кубки); выигравшие РПЛ впервые в карьере (становились чемпионами других стран); очередная победа в РПЛ (были титулы в составах других клубов); очередная победа в РПЛ вместе с «Зенитом». Поехали!

1. Первый титул в карьере – 9 чемпионов!

Андрей Лунев (Россия, 27 лет) – 27 матчей, 2430 минут. Один из двух футболистов «Зенита», сыгравший 27 туров без замен. Андрей выиграл первый титул в своей карьере.

Далер Кузяев (Россия, 26 лет) – 18 матчей, 1408 минут (2 гола). Дождался своего первого титула и Кузяев, которому до сих пор удача не улыбалась.

Сердар Азмун (Иран, 24 года) – 10 матчей, 870 минут (8 голов + 1 «ассист»). Иранский принц, так мощно усиливший «Зенит» в середине сезона, выиграл свой первый титул в профессиональной карьере.

Эмилиано Ригони (Аргентина, 26 лет) – 9 матчей, 607 минут (2 гола + 3 «ассиста»). Отозванный зимой из аренды в «Аталанту» Ригони внес заметный вклад в титул «Зенита». Для Эмилиано это первый трофей в карьере.

Антон Заболотный (Россия, 27 лет) – 14 матчей, 168 минут (1 «ассист»). Половину прошлого сезона Антон провел в «Тосно», который потом выиграл Кубок России, но ни минуты в победном розыгрыше форвард не сыграл, так что мы присутствуем при первой коронации Заболотного. Форвард, которого сделали мемом, сделал всего одно результативное действие в сезоне, зато какое – «ассист» в матче с «Ахматом» стал золотым!

Магомед Оздоев (Россия, 26 лет) – 13 матчей, 758 минут (1 «ассист»). Оздоев давно на виду, но до сих пор не выигрывал никаких трофеев. И вот вписал себя в число чемпионов России!

Эльмир Набиуллин (Россия, 24 года) – 9 матчей, 746 минут (1 «ассист»). За полтора года в «Зените» Набиуллин так и не заиграл, зато стал чемпионом России.

Миха Мевля (Словения, 28 лет) – 6 матчей, 529 минут. Мевля был вторым с «Ростовом», выигрывал «бронзу» у себя на родине и «серебро» в Румынии, но чемпионом не был и вообще никаких наград не завоевывал. Мевля сыграл больше Эрнани и Маркизио, «Зенит» должен выдать медаль словенскому защитнику, который зимой вернулся в «Ростов» на правах аренды.

Леон Мусаев (Россия, 20 лет) – 3 матча, 6 минут. Самый молодой футболист в чемпионской банде «Зенита»!

2. Первое чемпионство в карьере (были победы в кубковых/локальных турнирах) – 5 чемпионов!

Артем Дзюба (Россия, 30 лет) – 25 матчей, 2179 минут (8 голов + 6 «ассистов»). Кто-то желал чемпионства Дзюбе, кто-то – наоборот, Артем мало кого оставляет равнодушным. Форвард уходил из «Спартака» в «Зенит» за титулами и сходу обзавелся вторым Кубком России в карьере (первый выиграл с «Ростовом») и Суперкубком. А вот победу в РПЛ Артему пришлось терпеливо ждать, «Спартак» стал чемпионом на два года раньше Дзюбы, но теперь счет с бывшим клубом равный – 1:1.

Александр Кокорин (Россия, 28 лет) – 3 матча, 75 минут. Кокорин уже выигрывал с «Зенитом» Кубок России и Суперкубок, а теперь может считать себя и чемпионом страны, хотя с командой провел мало времени – сначала отсутствовал из-за травмы, потом из-за проблем с законом.

Роберт Мак (Словакия, 28 лет) – 18 матчей, 1264 минуты (1 гол + 1 «ассист»). В прошлом сезоне Мак выиграл свой первый трофей – Кубок Греции с ПАОКом, а теперь и чемпионом стал впервые в карьере.

Евгений Чернов (Россия, 26 лет) – 5 матчей, 439 минут. У Евгения закончился контракт, и зимой он присоединился к «Ростову». Между тем, российский защитник в футболке «Зенита» в чемпионском сезоне провел на поле больше минут, чем Кокорин, Маммана, Краневиттер, Заболотный и Маркизио. Чернова нет в списке представленных наградам зенитовцев, но он – чемпион! Евгений второй год подряд с титулами, ведь в прошлом сезоне завоевал Кубок России в составе «Тосно».

Эрнани (Бразилия, 25 лет) – 13 матчей, 486 минут (1 гол + 1 «ассист»). На родине Эрнани выигрывал чемпионат штата, но чемпионом целой страны впервые стал в России.

3. Первая победа в чемпионате России (уже были чемпионами другой страны) – 9 чемпионов!

Бранислав Иванович (Сербия, 35 лет) – 27 матчей, 2430 минут (1 гол). Иванович в первый свой приезд в Россию выигрывал кубок в составе «Локомотива», а в Англии дважды побеждал в АПЛ с «Челси». И вот опытнейший защитник выиграл российское чемпионство в 35 лет.

Леандро Паредес (Аргентина, 24 года) – 15 матчей, 1306 минут (3 гола + 2 «ассиста»). До этого сезона Паредес брал трофеи только по ту сторону океана: был чемпионом Аргентины и обладателем кубка. По итогам текущей кампании Леандро «отрофеился» вдвойне, ведь стал чемпионом двух стран – России и Франции.

Ярослав Ракицкий (Украина, 29 лет) – 10 матчей, 900 минут (3 гола). Зимний новичок «Зенита» и мастер штрафных ударов семь раз выигрывал первенство Украины с «Шахтером», а теперь сходу стал чемпионом России.

Клаудио Маркизио (Италия, 33 года) – 9 матчей, 421 минута (2 гола). Как и Ракицкий, семь раз выигрывал чемпионат своей страны: Клаудио непрерывно господствовал в Италии с «Ювентусом» с 2012-го по 2018-й год.

Александр Ерохин (Россия, 29 лет) – 14 матчей, 1047 минут (5 голов + 3 «ассиста»). Ерохин боролся за «золото» РПЛ в сезоне 2015/16 в составе «Ростова» - тогда не получилось, а теперь команда Ерохина заняла первое место. А чемпионом Александр был, причем дважды, в Молдавии, где выступал на заре своей карьеры за «Шериф» из Тирасполя.

Вильмар Барриос (Колумбия, 25 лет) – 9 матчей, 806 минут (1 гол). Где Барриос – там чемпионство! В предыдущих двух сезонах Вильмар выигрывал чемпионат Аргентины в составе «Бока Хуниорс», а теперь сходу победил в РПЛ .

Эммануэль Маммана (Аргентина, 23 года) – 4 матча, 271 минута. Аргентинский защитник, течение карьеры которого нарушилось из-за серьезной травмы колена, уже был чемпионом – в Аргентине с «Ривер Плейт».

Себастьян Дриусси (Аргентина, 23 года) – 25 матчей, 1671 минута (7 голов + 6 «ассистов»). Становился чемпионом Аргентины в составе «Ривер Плейт», выступал тогда в одной команде с Мамманой и Краневиттером.

Матиас Краневиттер (Аргентина, 25 лет) – 5 матчей, 119 минут. Вместе с Краневиттером и Дриусси стал чемпионом Аргентины в 2014 году.

4. Очередная победа в чемпионате России (были титулы в составе другой команды) - 2 чемпиона!

3-е чемпионство! Юрий Жирков (Россия, 35 лет) – 10 матчей, 900 минут (3 «ассиста»). Жирков становился чемпионом России в 2005-м и 2006-м годах в составе ЦСКА , а теперь выиграл титул с «Зенитом» спустя 13 лет после своего последнего чемпионства в России и через девять лет после победы в АПЛ с «Челси».

3-е чемпионство! Кристиан Нобоа (Эквадор, 34 года) – 11 матчей, 601 минут (1 «ассист»). Кристиан Нобоа выигрывал награды всех достоинств в РПЛ , а чемпионом до нынешнего сезона он становился дважды, и оба раза в составе «Рубина» - в 2008-м и 2009-м годах. Тогда Нобоа еще играл вместе с Семаком в центре полузащиты, а теперь Сергей Богданович выступил уже в роли тренера Кристиана в «Зените».

5. Очередная победа в чемпионате России в составе «Зенита» - 7 чемпионов!

2-е чемпионство! Михаил Кержаков (Россия, 32 года) – 27 раз в заявке. Кержаков – обладатель уникального достижения. Михаил во второй раз стал чемпионом с «Зенитом», не сыграв ни одного матча. Впервые это случилось в далеком уже 2007-м, в год первого российского чемпионства «Зенита». Впрочем, в последних турах Сергей Семак наверняка позволит Кержакову сыграть.

2-е чемпионство! Юрий Лодыгин (Россия, 28 лет) – 12 раз в заявке. Раз «Зенит» называет Михаила Кержакова чемпионом, то и у Лодыгина не меньше прав на «золото». Это второе чемпионство Юрия с «Зенитом», правда, в сезоне 2014/15 он был основным голкипером, а сейчас дублер, который в середине сезона отправился в аренду в «Олимпиакос».

2-е чемпионство! Луиш Нету (Португалия, 30 лет) – 11 матчей, 990 минут. Защитник, появившийся в «Зените» еще при Спаллетти, впервые выиграл чемпионат России под руководством соотечественника Виллаш-Боаша в сезоне 2014/15. Луиш на десятом месте среди всех игроков «Зенита» по количеству игровых минут в этом сезоне.

2-е чемпионство! Игорь Смольников (Россия, 30 лет) – 21 матч, 1711 минут (1 гол + 1 «ассист»). Для Смольникова, как и для Нету, это второй титул после победного сезона 2014/15.

2-е чемпионство! Олег Шатов (Россия, 28 лет) – 18 матчей, 956 минут (3 гола + 1 «ассист»). Продолжает список «двойных» чемпионов Олег Шатов, который наравне с Лодыгиным, Нету и Смольниковым застал золотые сезоны Виллаш-Боаша и Семака.

2-е чемпионство! Денис Терентьев (Россия, 26 лет) – 1 матч, 12 минут. Вы удивитесь, но Денис Терентьев может считать себя двукратным чемпионом России. В сезоне 2011/12 он сыграл 2 минуты за чемпионский «Зенит» в последнем туре, заменив Томаша Губочана, на этот раз провел на поле целых 13 минут. В РПЛ нет строгого норматива по чемпионскому минимуму, сам «Зенит» причисляет к победителям Леона Мусаева (6 минут на поле), так что Терентьева тоже считаем. Кстати, Денис еще и вице-чемпионом России был в составе «Ростова», когда дончане под предводительством Бердыева до последнего тура сражались с ЦСКА за титул.

5-е чемпионство! Александр Анюков (Россия, 36 лет) – 13 матчей, 561 минута. И завершает сказ единственный пятикратный чемпион России в составе «Зенита». Александр Анюков причастен ко всем чемпионствам «сине-бело-голубых» в российскую эпоху. Легенда!