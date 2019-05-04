Бьелса заплатил из своего кармана 200 тыс. фунтов за штраф «Лидса»

вчера, 17:42

В феврале руководство Чемпионшипа оштрафовало «Лидс» на 200 тыс. фунтов за шпионаж перед матчем с «Дерби Каунти». Главный тренер «белых» Марсело Бьелса отправил своего человека следить за тренировочными занятиями соперника.

Аргентинский специалист посчитал нужным заплатить эти деньги из своего кармана, поскольку ответственен за содеянное именно он.