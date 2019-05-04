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Бьелса заплатил из своего кармана 200 тыс. фунтов за штраф «Лидса»

вчера, 17:42
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс2 : 0Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби КаунтиМатч завершен

В феврале руководство Чемпионшипа оштрафовало «Лидс» на 200 тыс. фунтов за шпионаж перед матчем с «Дерби Каунти». Главный тренер «белых» Марсело Бьелса отправил своего человека следить за тренировочными занятиями соперника.

Аргентинский специалист посчитал нужным заплатить эти деньги из своего кармана, поскольку ответственен за содеянное именно он.

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DXTK
DXTK
   103 / 1014
вчера в 19:14
Проклятый Юнайтед!!!))))

это получается Бьелса в роли Реви (собирал досье на соперника), Лэмпард в роли Клафа (честность)........ Лидс против Дерби. надеюсь в плейофф они сыграют друг с другом за повышение в классе, и я Фрэнку пожелал бы удачи.

PS Бьелса физрук то следит, то просит слить гол, ну выгнать его к черту из команды.
матос
матос
   617 / 1014
вчера в 18:40
хороший поступок от El Loco
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   600 / 1014
вчера в 18:26
Ну и дурак.
violent
violent
   726 / 1014
вчера в 18:25
на коне
Lewa2708
Lewa2708
   169 / 1014
вчера в 18:06
Честный и ответственный преступник
ДСА
ДСА
   147 / 1014
вчера в 18:01
Преступление и наказание получилось.
волгодон 2
волгодон 2
   107 / 1014
вчера в 17:50
вот он все-таки красавчик
неординарная личность
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
вчера в 17:47
Хорошо когда есть такие карманы...
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