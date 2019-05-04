Бьелса заплатил из своего кармана 200 тыс. фунтов за штраф «Лидса»

В феврале руководство Чемпионшипа оштрафовало «Лидс» на 200 тыс. фунтов за шпионаж перед матчем с «Дерби Каунти». Главный тренер «белых» Марсело Бьелса отправил своего человека следить за тренировочными занятиями соперника.
Аргентинский специалист посчитал нужным заплатить эти деньги из своего кармана, поскольку ответственен за содеянное именно он.
это получается Бьелса в роли Реви (собирал досье на соперника), Лэмпард в роли Клафа (честность)........ Лидс против Дерби. надеюсь в плейофф они сыграют друг с другом за повышение в классе, и я Фрэнку пожелал бы удачи.
PS Бьелса физрук то следит, то просит слить гол, ну выгнать его к черту из команды.
это получается Бьелса в роли Реви (собирал досье на соперника), Лэмпард в роли Клафа (честность)........ Лидс против Дерби. надеюсь в плейофф они сыграют друг с другом за повышение в классе, и я Фрэнку пожелал бы удачи.
PS Бьелса физрук то следит, то просит слить гол, ну выгнать его к черту из команды.
неординарная личность
неординарная личность