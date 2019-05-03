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Против Неймара завели дисциплинарное дело за удар болельщика

сегодня, 14:49
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

КДК Федерации футбола Франции открыл дело против форварда ПСЖ Неймара, который ударил болельщика после финального матча Кубка страны против «Ренна».

Позднее будет объявлено решение комитета по этой ситуации. Бразильцу грозит дисквалификация на 5 матчей.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
сегодня в 17:23
петух подзаборный, ничего нового.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
сегодня в 17:07
Хорошо стула в руках не было, а так бы посадили
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
сегодня в 16:40
Надеюсь накажут по всей статье.
barcamilan
barcamilan
   487 / 954
сегодня в 16:12
оо тут защитник петушка появился, да ничо не будет у него хорошего
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
сегодня в 16:10
ожидаемо
Штиль
Штиль
   188 / 954
сегодня в 16:05
А если бы болельщик был узкоглазый тоже посадили бы?
Zlatan35
Zlatan35 ответил mihaluch
   17 / 954
сегодня в 16:04
Жаль стула рядом не было и болелщик был не из королевской семьи. А то бы можно было ставки принимать: кому дадут больше Кокорину или Неймару.
он бы стул не поднял) силёнок маловато) всё на что он способен это ткнуть и убежать)
Питермен
Питермен
   22 / 954
сегодня в 16:02
Необходимо деквалифицировать питуха
Zlatan35
Zlatan35 ответил Ангел неБесГрешен
   17 / 954
сегодня в 16:00
По идее тут уже не футбольные дела. Матч уже закончился, так что хорошо бы этого клоуна определить на нары... Видео есть, свидетелей полно. Человек 18 следаков быстро бы доказали вину...
на нары за то, что ткнул своей девичьей ручонкой и убежал) как дешёвая, ну ты понял) за это на нары)
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
сегодня в 15:53
Неймар ошибся с переходом в ПСЖ, а Барселона выиграла - заработала и не заметила его отсутствия
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 15:52
Будет кому в футбич погонять с Крошкой и Мамаем! Гы-гы
neomessi
neomessi
   144 / 954
сегодня в 15:42
Не хорошо так , не хорошо.
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил KaZёL
   361 / 954
сегодня в 15:41
в каталонии его держали на поводке , а тут дали волю и показал свою сущность
drug01
drug01
   120 / 954
сегодня в 15:36
Очень хорошо!
Doping87
Doping87
   88 / 954
сегодня в 15:34
Раньше думал он затмит в футболе всех, но если не всех то многих. Теперь понимаю что это фиаско. Конченый петушок делает всё чтобы свалить с ПСЖ. Надо поругаться с болельщиками, а потом и с руководством и дело сделано.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
сегодня в 15:29
Неймар уже опустился на самое дно, что дальше будет?
Выбрал бабки и загубил себе всю карьеру.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   161 / 954
сегодня в 15:26
Эх Неймар..
Какого ты полез туда? Два года по сути потерял там.. а жаль.
KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 15:25
котолонской прошлое, воспитание дало о себе знать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 15:19
По идее тут уже не футбольные дела. Матч уже закончился, так что хорошо бы этого клоуна определить на нары...
Видео есть, свидетелей полно.
Человек 18 следаков быстро бы доказали вину...
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   207 / 954
сегодня в 15:18
ох и пощипают петушка
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   80 / 954
сегодня в 15:14
Капитаны спартака Ковач и Глушак в разное время месили своих болельщиков на поле, но их никто не наказывал. Видимо так принято у торосят.
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
сегодня в 15:12
А то что Меська ударил игрока Ливерпуля по голове-МОЛЧОК,вот вам и УЕФА!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
сегодня в 15:11
Сразу видно бывший игрок УЕФАЛОНЫ, мерзкий игрок ,симулянт,беситься что он в тени Мбаппе.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
сегодня в 15:10
Сломал бы нос - не завели бы!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
сегодня в 15:07
Эх неймар неймар...
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 15:05
Жаль стула рядом не было и болелщик был не из королевской семьи. А то бы можно было ставки принимать: кому дадут больше Кокорину или Неймару.
KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 14:55
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       775 / 954
    сегодня в 14:54
    А полиция где?
    Neymar 10
    Neymar 10
       224 / 954
    сегодня в 14:53
    ну давайте , моржи тушёные , пригрозите ещё Колымой человеку ! всё будет хорошо у Неймара а недоброжелатели пусть и дальше держат свечки и ждут беды в его сторону ! Выкусите по итогу 🤙
    CВИН
    CВИН
       586 / 954
    сегодня в 14:52
    свинство
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