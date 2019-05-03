Против Неймара завели дисциплинарное дело за удар болельщика

КДК Федерации футбола Франции открыл дело против форварда ПСЖ Неймара, который ударил болельщика после финального матча Кубка страны против «Ренна».
Позднее будет объявлено решение комитета по этой ситуации. Бразильцу грозит дисквалификация на 5 матчей.
Выбрал бабки и загубил себе всю карьеру.
Выбрал бабки и загубил себе всю карьеру.
Какого ты полез туда? Два года по сути потерял там.. а жаль.
Какого ты полез туда? Два года по сути потерял там.. а жаль.
Видео есть, свидетелей полно.
Человек 18 следаков быстро бы доказали вину...
Видео есть, свидетелей полно.
Человек 18 следаков быстро бы доказали вину...