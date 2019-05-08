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Семак ждет Кокорина в «Зените»

сегодня, 19:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение суда по делу нападающего команды Александра Кокорина, который приговорен к полутора годам тюрьмы.

Я всё уже сказал. Результат я знаю. Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть ещё возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции.

Верю ли, что Кокорин начнёт сезон в «Зените»? Моя позиция не поменялась. Не понимаю, что происходит. По поводу надежды – да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   90 / 1084
сегодня в 20:14
Свиньи со своим скрытым убийцей чурбаном молчали бы уж про мораль в данном деле.
Nikola45
Nikola45 ответил Томик
   24 / 1084
сегодня в 20:10
Бозесмой, ну надозе! Я тут на ветке случайно наткнулся на беседу, где два опытных интеллигентных человека мерялись возрастом. Так вот - не похоже на то, чтобы там Вы правду сообщили.
Да от чего же? В чем Вы нашли лож?
Balanenok
Balanenok ответил Шуnя771
   344 / 1084
сегодня в 20:06
Зря Семак полез в политику...
Ты не на укроине советы Семаку давать.
Томик
Томик ответил Nikola45
   322 / 1084
сегодня в 20:05
Ненавижу Тарасятню! Вместе с их Борисом Моисеевым, Трубачем! Да что там у них что не ... То трубач!
Бозесмой, ну надозе! Я тут на ветке случайно наткнулся на беседу, где два опытных интеллигентных человека мерялись возрастом. Так вот - не похоже на то, чтобы там Вы правду сообщили.
11-и метровый
11-и метровый
   238 / 1084
сегодня в 20:03
Ждет Семак, а свиньи с чурбан-гулиевым расхрюкались.
Томик
Томик
   322 / 1084
сегодня в 20:03
Дохрена позволяет себе: " В нашей стране..." Не во дворе же пиво с мужиками пьёт. Эх, Семак, Семак, так и не дочитал нужную книжку.
revertor
revertor
сегодня в 19:55
не сдается Семак. не умеет. втащил бы в голову кокоше двоечку в свое время может и н пришлось бы руками разводить да на авось надеятся. выпустят..не выпустят..
Штиль
Штиль ответил Морозовский
   169 / 1084
сегодня в 19:55
Презираю "Зенит".
Да всем наплевать
Аксинья
Аксинья
   195 / 1084
сегодня в 19:54
Время покажет...Эдуард Стрельцов вон после какого срока заиграл да еще как...Еременко тоже два года был вне футбола, а сейчас в Ростове лучший игрок...
Nikola45
Nikola45
   24 / 1084
сегодня в 19:50
Семак человек с большой буквы! В жизни всякое бывает! Подать руку утопающему это достойно!
Шуnя771
Шуnя771
   52 / 1084
сегодня в 19:50
Зря Семак полез в политику...
Nikola45
Nikola45
   24 / 1084
сегодня в 19:49
Ненавижу Тарасятню! Вместе с их Борисом Моисеевым, Трубачем! Да что там у них что не ... То трубач!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   287 / 1084
сегодня в 19:46
Я думаю врят ли сможет играть после такого приговора Кокорин
Footbolista
Footbolista
   7 / 1084
сегодня в 19:38
Семак ждет в лазурной хате...
Морозовский
Морозовский
   4 / 1084
сегодня в 19:37
Презираю "Зенит".
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