Семак ждет Кокорина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение суда по делу нападающего команды Александра Кокорина, который приговорен к полутора годам тюрьмы.

Я всё уже сказал. Результат я знаю. Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть ещё возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции.

Верю ли, что Кокорин начнёт сезон в «Зените»? Моя позиция не поменялась. Не понимаю, что происходит. По поводу надежды – да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить.