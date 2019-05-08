Орлов: «„Зенит“ всегда будет поддерживать Кокорина»

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» будет продолжать поддерживать осужденного нападающего Александра Кокорина, который был приговорен к году и шести месяцам тюремного заключения.

Конечно, многим бы хотелось, чтобы срок был у них поменьше. Но что тут говорить, это суд и это последняя инстанция. Я могу сказать, что, на мой взгляд, у них есть шанс вернуться в большой футбол. Все зависит от их мотивации, воли и характера. Я убежден, что Кокорин и Мамаев еще способны заиграть. Только вот от Мамаева «Краснодар» отказался, но его зовут «Ахмат» и «Урал». Сейчас они немного побудут в местах отдаленных, но затем они должны доказать, что они профессиональные футболисты.

«Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина, ему дадут золотую медаль чемпионства. Медведев и Семак неоднократно высказывались за Кокорина, что его не хватало и все его ждут. «Зенит» за Кокорина, это и есть мотивация Кокорина вернуться в футбол.