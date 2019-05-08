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Орлов: «„Зенит“ всегда будет поддерживать Кокорина»

сегодня, 18:08

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» будет продолжать поддерживать осужденного нападающего Александра Кокорина, который был приговорен к году и шести месяцам тюремного заключения.

Конечно, многим бы хотелось, чтобы срок был у них поменьше. Но что тут говорить, это суд и это последняя инстанция. Я могу сказать, что, на мой взгляд, у них есть шанс вернуться в большой футбол. Все зависит от их мотивации, воли и характера. Я убежден, что Кокорин и Мамаев еще способны заиграть. Только вот от Мамаева «Краснодар» отказался, но его зовут «Ахмат» и «Урал». Сейчас они немного побудут в местах отдаленных, но затем они должны доказать, что они профессиональные футболисты.

«Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина, ему дадут золотую медаль чемпионства. Медведев и Семак неоднократно высказывались за Кокорина, что его не хватало и все его ждут. «Зенит» за Кокорина, это и есть мотивация Кокорина вернуться в футбол.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
   377 / 1084
сегодня в 20:00
Орлов, похоже, пресс-атташе Зенита. Стыдно за старика!
beefs
beefs
   209 / 1084
сегодня в 19:43
Поддержат в чем?
azures
azures
   294 / 1084
сегодня в 19:40
Убийца чурбан-гулиев до сих пор в Тарасятнике свиным духом дышит.
isamsn
isamsn
   791 / 1084
сегодня в 19:38
Уж если заслужили пусть спокойно отбудут наказание. А через 6 месяцев на свободу с чистой совестью и может заиграют с удвоенным энтузиазмом...
Морозовский
Морозовский
   4 / 1084
сегодня в 19:35
ПРЕЗИРАЮ "Зенит".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
   14 / 1084
сегодня в 19:35
Из слов Орлова можно сделать однозначный вывод. В Краснодаре понимают какой ущерб имиджу клуба нанес Мамаев и какое влияние его возвращение могло бы оказать на молодежь. В Зените этого не понимают. Как повлияет этот тип на пацанов, будут ли они брать у него автографы, будут ли покупать и носить футболки с его фамилией. Но Зенит эти "мелочи" не волнует. Поэтому уважение к этому клубу в стране и так не очень высокое упадет еще ниже. Если бы в клубе были люди , умеющие взвесит все за и против, то такого решения не приняли бы. Но видимо размер денежного мешка лишает людей разума.
Ты прям проповедник какой то. Лучше обрати свой взор на прошлое (а может и настоящее) вашего босса, гения-менеджера. Только не спрашивай с меня фактов-документов, поищи сам в сети. Гугыл ф помощь...
Nikola45
Nikola45 ответил Гавриленко
   24 / 1084
сегодня в 19:31
Стыдно, что зенит поддерживает отпетых УГоловников.
Стыдно что Гулиев до сей поры в Тарасятнике
clop
clop ответил San Skra
   261 / 1084
сегодня в 19:26
В какой еще стране видано, чтобы в открытую поддерживали преступников?! Какой пример подается обществу, особенно, молодежи. Мол творите, что хотите, раз вы часть этого клуба - мы вас будем поддерживать при любых обстоятельствах. Мне кажется, что данное общество больно.
    ROLENTO
    ROLENTO ответил Гавриленко
       196 / 1084
    сегодня в 19:23
    Стыдно, что зенит поддерживает отпетых УГоловников.
    В отличие от вас не отмазывает горных чебуреков сломавших людям кости
    ROLENTO
    ROLENTO
       196 / 1084
    сегодня в 19:22
    Ребята узники совести позорного гос.аппарата!!
    Nimbles
    Nimbles ответил Ваня лучший
       894 / 1084
    сегодня в 19:19
    Из слов Орлова можно сделать однозначный вывод. В Краснодаре понимают какой ущерб имиджу клуба нанес Мамаев и какое влияние его возвращение могло бы оказать на молодежь. В Зените этого не понимают. Как повлияет этот тип на пацанов, будут ли они брать у него автографы, будут ли покупать и носить футболки с его фамилией. Но Зенит эти "мелочи" не волнует. Поэтому уважение к этому клубу в стране и так не очень высокое упадет еще ниже. Если бы в клубе были люди , умеющие взвесит все за и против, то такого решения не приняли бы. Но видимо размер денежного мешка лишает людей разума.
    Какое может быть уважение к коням, если они со свиньями рядом стали париться, а это полный позор.
    Stiv28
    Stiv28 ответил Ваня лучший
       697 / 1084
    сегодня в 19:16
    Из слов Орлова можно сделать однозначный вывод. В Краснодаре понимают какой ущерб имиджу клуба нанес Мамаев и какое влияние его возвращение могло бы оказать на молодежь. В Зените этого не понимают. Как повлияет этот тип на пацанов, будут ли они брать у него автографы, будут ли покупать и носить футболки с его фамилией. Но Зенит эти "мелочи" не волнует. Поэтому уважение к этому клубу в стране и так не очень высокое упадет еще ниже. Если бы в клубе были люди , умеющие взвесит все за и против, то такого решения не приняли бы. Но видимо размер денежного мешка лишает людей разума.
    Уважение к ЦСКА вообще существует?
    Stiv28
    Stiv28
       697 / 1084
    сегодня в 19:15
    Только свиньи могут покрывать убийцу гулиева и предавать своих игроков.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил San Skra
       46 / 1084
    сегодня в 19:14
    В какой еще стране видано, чтобы в открытую поддерживали преступников?! Какой пример подается обществу, особенно, молодежи. Мол творите, что хотите, раз вы часть этого клуба - мы вас будем поддерживать при любых обстоятельствах. Мне кажется, что данное общество больно.
    Из слов Орлова можно сделать однозначный вывод. В Краснодаре понимают какой ущерб имиджу клуба нанес Мамаев и какое влияние его возвращение могло бы оказать на молодежь. В Зените этого не понимают. Как повлияет этот тип на пацанов, будут ли они брать у него автографы, будут ли покупать и носить футболки с его фамилией. Но Зенит эти "мелочи" не волнует. Поэтому уважение к этому клубу в стране и так не очень высокое упадет еще ниже. Если бы в клубе были люди , умеющие взвесит все за и против, то такого решения не приняли бы. Но видимо размер денежного мешка лишает людей разума.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1084
    сегодня в 19:13
    ору с коммента коститиса ))) лазурь как лна есть
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил 4RT
       3 / 1084
    сегодня в 19:12
    хороший пост,главное Генадию Сергеичу здоровья,уж больно его по репали неудачи питерцев
    kastites
    kastites
       69 / 1084
    сегодня в 19:11
      Заполярный
      Заполярный
         272 / 1084
      сегодня в 19:10
      КОКО НИ КТО НЕ ПЕРЕВОСПИТАЕТ. ОН КАКИМ БЫЛ ТАКИМ И ОСТАНЕТСЯ. ЖДИТЕ БОМЖИ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫХОДКИ . ТОЛЬКО ЧТО ПОТОМ ПЕТЬ БУДИТЕ.
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов ответил San Skra
         90 / 1084
      сегодня в 19:08
      В какой еще стране видано, чтобы в открытую поддерживали преступников?! Какой пример подается обществу, особенно, молодежи. Мол творите, что хотите, раз вы часть этого клуба - мы вас будем поддерживать при любых обстоятельствах. Мне кажется, что данное общество больно.
      В тарасовской, гулиева. Даже не арестован.
      San Skra
      San Skra
         320 / 1084
      сегодня в 18:59
      В какой еще стране видано, чтобы в открытую поддерживали преступников?! Какой пример подается обществу, особенно, молодежи. Мол творите, что хотите, раз вы часть этого клуба - мы вас будем поддерживать при любых обстоятельствах. Мне кажется, что данное общество больно.
      Rattlehead
      Rattlehead
         440 / 1084
      сегодня в 18:54
      Галицкий отрекся от преступника, Зенит - поддержал. Очередной повод заклеймить проект из Поребрик-сити позором.
      LOpp
      LOpp
         9 / 1084
      сегодня в 18:50
      Да ладно, сидеть всего полгода осталось, тем более в чемпионате щас перерыв.
      Союзник противников
      Союзник противников
         25 / 1084
      сегодня в 18:47
      Инстанция ещё,Гена,не последняя.Так что бездарные адвокатишки ещё могут доить четырёх бычков некоторое время,а то ещё,не дай бог,добьются пересмотра дела,и им добавят ещё." в связи с вновь возникшими обстоятельствами".
      STVA 1
      STVA 1
         41 / 1084
      сегодня в 18:41
      Гена всегда все знает . Улыбает это .
      Гавриленко
      Гавриленко
         23 / 1084
      сегодня в 18:35
      Стыдно, что зенит поддерживает отпетых УГоловников.
      drug01
      drug01 ответил 4RT
         147 / 1084
      сегодня в 18:22
      Через полтора года ,ни Семака ,ни Медведева уже не будет
      Верные мысли!!!!!!!
      Gloomy59
      Gloomy59
         378 / 1084
      сегодня в 18:20
      Геннадий Сергеевич! ОНИ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ДОКАЗЫВАТЬ!!!!!!
      ВСЕ ВЕРНЕТЬСЯ НА КРУГИ СВОЯ!!!!
      ДЕРЖАЩИЙ ВЕТВЬ, ОЩУТИТ СУХОЙ КОВЫЛЬ В РУКАХ!

      Александр! Прийдет время и ты гордо посмотришь в глаза этим людям!!!!!
      4RT
      4RT
         232 / 1084
      сегодня в 18:15
      Через полтора года ,ни Семака ,ни Медведева уже не будет
      ДСА
      ДСА
         184 / 1084
      сегодня в 18:10
      Платите зарплату - этого достаточно.
      Nafnafik
      Nafnafik
         202 / 1084
      сегодня в 18:09
      Зенит своих не бросает, чай не скотный двор.
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