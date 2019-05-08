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Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки»

сегодня, 17:46

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Кокорин приговорен к году и шести месяцам заключения, а Мамаев - к году и пяти месяцам.

Осудили и осудили. Я так понял, из обвинения убрали сговор, так что мягкий срок, часть которого они уже отсидели. Выйдут и, если захотят заниматься спортом — думаю, в силу возраста захотят. Они парни молодые. А уж удастся ли им заключить контракты или нет — думаю, проблем не должно быть. Потому что в футболе они как-никак все были ценными игроками.

Пошло ли им это на пользу? Я могу только предполагать. Это покажет время и их действия. Ну а остальным наука. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Тюрьма никого не исправляла? Ну, напрасно вы так думаете. Есть много людей, которых исправила тюрьма. Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности. В их жизни вседозволенность была. И ощущение безнаказанности тоже. Сейчас это ощущение немножко поколебалось.

Мы в их шкуру залезть не можем. Что там внутри происходит — я не знаю, не понимаю.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   295 / 1084
сегодня в 19:58
Лучше бы Валуеву по башке дали за его голосование про пенсионную реформу
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   391 / 1084
сегодня в 19:28
Забыл, как сам махал руками вне ринга?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 1084
сегодня в 19:11
Еще раз почитайте повторно пост болельщика глоп.
Чья бы корова мычала, а валуевская бы молчала. Все помнят давний сюжет по телевизору, где рассказывали о том, как Валуев ударил пенсионера, охранявшего универмаг. Дело кончилось тем, что Валуев сунул денег пенсионеру, а тот не стал подавать в суд. Уже поэтому мне смешно читать проповедь Валуева.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 1084
сегодня в 19:07
Безнаказанно Валуев и другие депутаты думы совместно с олигархами нагло грабят народ в том числе лишили пенсий.Преступления Валуева как горы в сравнении с преступлением этих ребят,то есть пылинка преступление Кокорина в сравнении с горой преступлений Валуева.
kastites
kastites
   69 / 1084
сегодня в 19:05
Рекомендую посмотреть в Ютубе бой Валуева и Девида Хэя
kastites
kastites
   69 / 1084
сегодня в 19:04
Жаль ,что Валуев в своё время мало получил от Девида Хэя.
Валуев тогда был просто грушей с ростом 2,14
А всё остальные до этого боя,бои Валуева были туфта
11-и метровый
11-и метровый
   238 / 1084
сегодня в 19:03
Пока такие депутаты в Госдуме сидят, так дальше и жить будет в беспределе и нищете.
Союзник противников
Союзник противников ответил particular
   25 / 1084
сегодня в 19:02
Эх, Коля... Таких бы усердных судей, да в те времена, когда ты начинал свой путь и начинал хлебушек зарабатывать в давние времена, - сидеть бы тебе и не раз... И не стал бы тем, кем стал...
А за что он боролся? Чтобы не было этого произвола...И вот сбылось:С Госдумы выдачи нет!
particular
particular
   2 / 1084
сегодня в 18:55
Эх, Коля... Таких бы усердных судей, да в те времена, когда ты начинал свой путь и начинал хлебушек зарабатывать в давние времена, - сидеть бы тебе и не раз... И не стал бы тем, кем стал...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил clop
   13 / 1084
сегодня в 18:55
Чья бы корова мычала, а валуевская бы молчала. Все помнят давний сюжет по телевизору, где рассказывали о том, как Валуев ударил пенсионера, охранявшего универмаг. Дело кончилось тем, что Валуев сунул денег пенсионеру, а тот не стал подавать в суд. Уже поэтому мне смешно читать проповедь Валуева.
Так он же депутат и лицо партии, ему можно))
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 1084
сегодня в 18:51
Нормальные сроки.А то,что Кириллу дали на месяц больше,так по всем съёмкам было видно,что он самый агрессивный и задиристый,а старшему добавили за первоначальное гы-гы-канье,"коллективку со стулом" и фразу"Привет маме",адресованную гособвинителю..
Groove000
Groove000
   182 / 1084
сегодня в 18:43
Ой, смотрите, кто заговорил) Если не ошибаюсь, этот тип глава комитета думы по экологии (как-то так). Из-за него куча неубранных свалок по стране, потому что ему по36ать)
spartach091
spartach091
   233 / 1084
сегодня в 18:24
Какой с него депутат...... Едросня уже осточерьела
4RT
4RT
   232 / 1084
сегодня в 18:23
Даже удивительно слышать от него такие слова
порт
порт
   273 / 1084
сегодня в 18:15
В чужом глазу и мусоринку заметил, а вот в своём бревна не замечает.
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 1084
сегодня в 18:11
Кокорин уже не восстановится.
Aljban
Aljban
   1027 / 1084
сегодня в 18:01
Депутат Госдумы-насильник осуждает хулиганов.
clop
clop
   261 / 1084
сегодня в 17:57
Чья бы корова мычала, а валуевская бы молчала. Все помнят давний сюжет по телевизору, где рассказывали о том, как Валуев ударил пенсионера, охранявшего универмаг. Дело кончилось тем, что Валуев сунул денег пенсионеру, а тот не стал подавать в суд. Уже поэтому мне смешно читать проповедь Валуева.
Palex
Palex
   48 / 1084
сегодня в 17:56
Сам сторожа избил на стоянке, а еще чего то рассуждает. Недобоксер-единоросс.
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