Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки»

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Кокорин приговорен к году и шести месяцам заключения, а Мамаев - к году и пяти месяцам.

Осудили и осудили. Я так понял, из обвинения убрали сговор, так что мягкий срок, часть которого они уже отсидели. Выйдут и, если захотят заниматься спортом — думаю, в силу возраста захотят. Они парни молодые. А уж удастся ли им заключить контракты или нет — думаю, проблем не должно быть. Потому что в футболе они как-никак все были ценными игроками.

Пошло ли им это на пользу? Я могу только предполагать. Это покажет время и их действия. Ну а остальным наука. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Тюрьма никого не исправляла? Ну, напрасно вы так думаете. Есть много людей, которых исправила тюрьма. Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности. В их жизни вседозволенность была. И ощущение безнаказанности тоже. Сейчас это ощущение немножко поколебалось.

Мы в их шкуру залезть не можем. Что там внутри происходит — я не знаю, не понимаю.