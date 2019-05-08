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Адвокат Кокорина планирует обжаловать приговор

сегодня, 18:40

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что приговор ее подзащитному будет обжалован.

Кокорин получил год и шесть месяцев тюремного срока.

Апелляционная жалоба будет подана, приговор будет обжалован. Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. Сейчас мы получаем копию приговора — он вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный. 

Все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было. Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 Мая суд проявит гуманность.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   85 / 1084
сегодня в 19:58
Эти то какое отношение имеют к Великому празднику ?! О_о
kastites
kastites
   69 / 1084
сегодня в 19:40
У больших чиновников ни стыда не совести.
kastites
kastites
   69 / 1084
сегодня в 19:38
Надо обращаться в суд ЕС.
Совсем облрзели в РФ.
Всё подстраивают под свою " телегу"
Sysanin101
Sysanin101
   242 / 1084
сегодня в 19:25
1. Кокорину и Мамаеву суд ВЫНЕС РЕАЛЬНЫЙ срок лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима.
– На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
После СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
2. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.
3. Следствие, прокуратура, суд своё дело сделали.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Остапчук 67
Остапчук 67
   443 / 1084
сегодня в 19:25
Адвокат просто зарабатывает деньги.
Князь Московский
Князь Московский ответил Так Себе Аналитик
   19 / 1084
сегодня в 19:18
Впрочем, их выбор неудивителен. Наверняка адекватные адвокаты, оценив ситуацию, предложили по-минимуму сделать срок (что Кокошу, конечно, не устроило), а эти пообещали что-нибудь вроде: "Да не вопрос, отмажем, занесем, вы еще увидите, сам Пак сядет вместе с водителем и со стулом"))
Я вас приветствую.
Твоя просьба выполнена, ты в офтопе. Заходи, милости просим)
4RT
4RT
   232 / 1084
сегодня в 19:17
С такими адвокатами, ему только накинуть могут
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 1084
сегодня в 19:15
Стул Кокорина нужно подарить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 1084
сегодня в 19:14
Чем больше в СИЗО, тем быстрее кончится срок. Так что тянуть время имеет смысл, да и денежка лишняя капнет...
311
311
   42 / 1084
сегодня в 19:13
А как сама Стукалова считает, она справилась со своей работой? И считает ли гуманным брать за это деньги? Всё же могли и семерку впаять!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Союзник противников
   13 / 1084
сегодня в 19:09
Тупые,алчные,амбициозные,неграмотные и без знаний в области психологии.Иначе бы и сами себя так не вели(будучи уверены во всесилии интернета и прессы),и подзащитных не настраивали на идиотские заявления.Впрочем,у Мамая поумнее,тот сразу начал каяться и просить прощения.
Впрочем, их выбор неудивителен.

Наверняка адекватные адвокаты, оценив ситуацию, предложили по-минимуму сделать срок (что Кокошу, конечно, не устроило), а эти пообещали что-нибудь вроде: "Да не вопрос, отмажем, занесем, вы еще увидите, сам Пак сядет вместе с водителем и со стулом"))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
   3 / 1084
сегодня в 19:09
обворовывали ветеранов
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 1084
сегодня в 19:07
К концу года выйдут .
Aljban
Aljban
   1027 / 1084
сегодня в 19:05
Бесполезное дело в стране аксинь.
Союзник противников
Союзник противников ответил порт
   25 / 1084
сегодня в 18:56
Адвокатов конечно ребята взяли не тех. Уж больно туповатые .
Тупые,алчные,амбициозные,неграмотные и без знаний в области психологии.Иначе бы и сами себя так не вели(будучи уверены во всесилии интернета и прессы),и подзащитных не настраивали на идиотские заявления.Впрочем,у Мамая поумнее,тот сразу начал каяться и просить прощения.
Аксинья
Аксинья
   195 / 1084
сегодня в 18:55
Танька-доярка не бросает газовое вымя...Доить так до конца...
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 1084
сегодня в 18:53
...и станут богаче ещё на пару-тройку миллионов. А связать этот суд с 9 мая-кощунство,свидетельствующее о облике этих нынешних "юрЫстов"."
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 1084
сегодня в 18:50
Адвокаты олени безрогие, учитывая, что все было снято на видео (и что у потерпевших такие связи), нужно было сразу идти на сделку с потерпевшими и со следствием.

Только максимальный срок блудному Кокоше обеспечили.
plusnindimon
plusnindimon
   505 / 1084
сегодня в 18:46
Тот случай когда решают не деньги, а связи. Кокоша с Мамаем решили что раз есть деньги, то могут творить что захотят, но переоценили свою крутость и нарвались на чинуша со связями, так что все по делу.
порт
порт
   273 / 1084
сегодня в 18:44
Адвокатов конечно ребята взяли не тех. Уж больно туповатые .
Footbolista
Footbolista
   7 / 1084
сегодня в 18:41
Какое отношение эти деятели имеют к 9 Мая?...
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