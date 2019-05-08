Адвокат Кокорина планирует обжаловать приговор

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что приговор ее подзащитному будет обжалован.
Кокорин получил год и шесть месяцев тюремного срока.
Апелляционная жалоба будет подана, приговор будет обжалован. Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. Сейчас мы получаем копию приговора — он вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный.
Все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было. Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 Мая суд проявит гуманность.
Совсем облрзели в РФ.
Всё подстраивают под свою " телегу"
Совсем облрзели в РФ.
Всё подстраивают под свою " телегу"
– На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
После СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
2. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.
3. Следствие, прокуратура, суд своё дело сделали.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
– На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. автора).
Защита, по практике, будет подавать апелляцию на решение суда.
Её рассмотрение займёт от месяца до двух.
После СИЗО им останется сидеть в колонии ещё примерно 4-5 месяцев.
Отбыть весь срок в СИЗО, минуя колонию, у осуждённых не получится.
2. Если говорить об условно-досрочном освобождении (УДО), то эта процедура тоже займёт некоторое время.
Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится.
Только после того, как осуждённые попадут в колонию.
Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно.
Для того, чтобы выйти по УДО из колонии, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое будет зависеть от того, а даст ли администрация добро на досрочное освобождение осужденных.
3. Следствие, прокуратура, суд своё дело сделали.
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Согласно приговору суда, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
Кокорин и Мамаев приняли приговор молча, с каменными лицамм, на родных не смотрели.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Твоя просьба выполнена, ты в офтопе. Заходи, милости просим)
Твоя просьба выполнена, ты в офтопе. Заходи, милости просим)
Наверняка адекватные адвокаты, оценив ситуацию, предложили по-минимуму сделать срок (что Кокошу, конечно, не устроило), а эти пообещали что-нибудь вроде: "Да не вопрос, отмажем, занесем, вы еще увидите, сам Пак сядет вместе с водителем и со стулом"))
Наверняка адекватные адвокаты, оценив ситуацию, предложили по-минимуму сделать срок (что Кокошу, конечно, не устроило), а эти пообещали что-нибудь вроде: "Да не вопрос, отмажем, занесем, вы еще увидите, сам Пак сядет вместе с водителем и со стулом"))
Только максимальный срок блудному Кокоше обеспечили.
Только максимальный срок блудному Кокоше обеспечили.