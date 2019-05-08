Колосков: «Приговор не фатален для карьеры ребят, у них еще всё впереди»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Кокорин приговорен к году и шести месяцам заключения, а Мамаев - к году и пяти месяцам.

Такой приговор был больше ожидаемым, чем нет. Конечно, хотелось наоборот. Хотелось, чтобы судья проявила гуманность в честь предстоящего великого Дня Победы, доставила бы радость семьям ребят, болельщикам, клубам, всем кто любит ребят. Но что получилось — то получилось, все-таки поначалу говорили, что ребятам могло грозить семь лет лишения свободы. Надо воспринимать это как свершившийся факт.



Фатальный приговор для карьеры? Фатальное — это могила. А сейчас они живы и, надеемся, здоровы, у них всё ещё впереди. Если у ребят есть стойкое желание продолжить профессиональную карьеру, то они эти полгода не потеряют. Набрать форму они не смогут, но поддерживать ее можно в современных условиях. Это время пролетит быстро. Очень хотелось, чтобы они к весне уже появились на футбольном поле.