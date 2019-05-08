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Колосков: «Приговор не фатален для карьеры ребят, у них еще всё впереди»

сегодня, 17:33

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Кокорин приговорен к году и шести месяцам заключения, а Мамаев - к году и пяти месяцам.

Такой приговор был больше ожидаемым, чем нет. Конечно, хотелось наоборот. Хотелось, чтобы судья проявила гуманность в честь предстоящего великого Дня Победы, доставила бы радость семьям ребят, болельщикам, клубам, всем кто любит ребят. Но что получилось — то получилось, все-таки поначалу говорили, что ребятам могло грозить семь лет лишения свободы. Надо воспринимать это как свершившийся факт. 

Фатальный приговор для карьеры? Фатальное — это могила. А сейчас они живы и, надеемся, здоровы, у них всё ещё впереди. Если у ребят есть стойкое желание продолжить профессиональную карьеру, то они эти полгода не потеряют. Набрать форму они не смогут, но поддерживать ее можно в современных условиях. Это время пролетит быстро. Очень хотелось, чтобы они к весне уже появились на футбольном поле.

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Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
   762 / 1084
сегодня в 19:10
Будете добры, заткнитесь!
КЭТиК
КЭТиК
   187 / 1084
сегодня в 18:12
Сейчас амнистия будет к Дню Победы.
Бестрофейный
Бестрофейный
   165 / 1084
сегодня в 18:05
ime out
Сегодня 18:00
Судья проявила гуманность в честь предстоящего великого праздника Дня победы. Этот приговор, словно ладошкой по попке похлопала, и сказала чтоб впредь больше не безобразничали.


Жаль, что эта судья гулиева не судила.
time out
time out
   682 / 1084
сегодня в 18:00
Судья проявила гуманность в честь предстоящего великого праздника Дня победы. Этот приговор, словно ладошкой по попке похлопала, и сказала чтоб впредь больше не безобразничали.
Остапчук 67
Остапчук 67
   443 / 1084
сегодня в 17:39
Посмотрим, сколько у них духу.
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