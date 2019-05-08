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Воронин: «Приговор Кокорину и Мамаеву - перебор»

сегодня, 20:14

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговоренным к тюремным срокам.

Я считаю, это перебор. Об этом говорят многие эксперты, которые в самом начале говорили, что их нужно чуть ли не застрелить. Ребята уже понесли наказание. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен. Я уверен, что будет апелляция, надеюсь, что они не так долго будут находиться в тюрьме.

Читал, что в СИЗО нет особых условий, чтобы поддерживать физическую форму, плюс у Кокорина проблемы с коленом, он только начал возвращаться после тяжелой травмы. То, что подготовка после заключения будет длительная — это факт, шанс вернуться в футбол есть. Кокорину 28, может, лучшие годы у него впереди, а Паша постарше, ему будет тяжелее. Я думаю, они смогут вернуться, дай Бог, чтобы были предложения.

Я знаю и Мамаева, и Кокорина хорошо, Сашу просто намного ближе и дольше. Хочу пожелать им терпения, чтобы ребята держались, их многие поддерживают, многие ждут. Жалко, что так произошло, обидно за ребят. Этот пример на будущее другим футболистам. Я уверен, что ребята сильные, зная их двоих, думаю, все будет нормально. В скором времени выйдут на футбольное поле и порадуют своей игрой.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   90 / 1086
сегодня в 21:41
Судейский беспридел. Даже при Сталине такого не было.
Землянин
Землянин
   77 / 1086
сегодня в 21:40
Сопли и слезы не надоело жевать, преступникам и их защитничкам - не хрен было пить и распускать руки и язык !!!
grazie100
grazie100
   224 / 1086
сегодня в 21:38
    grazie100
    grazie100 ответил EAGuar As
       224 / 1086
    сегодня в 21:31
    Здесь просили по 7-9 лет от московской братии.
    Землянин
    Землянин ответил clop
       77 / 1086
    сегодня в 21:30
    Ну Воронин то с кокошей в Динамо играли, поэтому то он все никак не угомониться с этим !!!
    grazie100
    grazie100
       224 / 1086
    сегодня в 21:30
    Они так раскручивали это дело, что кажется хотели 5-7 лет дать, но поняли , чтоже прочитается за разграбление бюджета в миллиардах, , смертную казнь????Но у нас такой меры нет, по гулоловному кодексу...
    clop
    clop
       207 / 1086
    сегодня в 21:07
    Что интересно, моральная поддержка Кокорину с Мамаевым приходит с довольно неожиданной стороны. Воронин, Павлюченко и некоторые другие бывшие футболисты однозначно высказывались по этому вопросу. Те футболисты, которые в свое время довольно жестко конкурировали с Зенитом на футбольном поле.
    Nikola45
    Nikola45 ответил Denkuz
       22 / 1086
    сегодня в 20:59
    Это понимают все, кроме скотного двора, где они преступники прячутся.
    Боятся что в ФНЛ вылетят! Надо бы им помочь!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       15 / 1086
    сегодня в 20:38
    Ладно хоть столько дали, могли и больше за чинушу впаять...
    EAGuar As
    EAGuar As
       46 / 1086
    сегодня в 20:33
    Пусть посидят чуток .
    Sergey Z
    Sergey Z
       132 / 1086
    сегодня в 20:27
    Он думал, что в СИЗО сауна, девки, шведский стол, выпивка, а им не досталось!
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
       586 / 1086
    сегодня в 20:24
    Еще один эксперт нашелся,иди советы на Украине давай,умник.
    Sergey Z
    Sergey Z
       132 / 1086
    сегодня в 20:22
    Он хотел сказать - НЕДОБОР!
    Denkuz
    Denkuz
       131 / 1086
    сегодня в 20:15
    Это понимают все, кроме скотного двора, где они преступники прячутся.
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