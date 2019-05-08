Воронин: «Приговор Кокорину и Мамаеву - перебор»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговоренным к тюремным срокам.

Я считаю, это перебор. Об этом говорят многие эксперты, которые в самом начале говорили, что их нужно чуть ли не застрелить. Ребята уже понесли наказание. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен. Я уверен, что будет апелляция, надеюсь, что они не так долго будут находиться в тюрьме.

Читал, что в СИЗО нет особых условий, чтобы поддерживать физическую форму, плюс у Кокорина проблемы с коленом, он только начал возвращаться после тяжелой травмы. То, что подготовка после заключения будет длительная — это факт, шанс вернуться в футбол есть. Кокорину 28, может, лучшие годы у него впереди, а Паша постарше, ему будет тяжелее. Я думаю, они смогут вернуться, дай Бог, чтобы были предложения.

Я знаю и Мамаева, и Кокорина хорошо, Сашу просто намного ближе и дольше. Хочу пожелать им терпения, чтобы ребята держались, их многие поддерживают, многие ждут. Жалко, что так произошло, обидно за ребят. Этот пример на будущее другим футболистам. Я уверен, что ребята сильные, зная их двоих, думаю, все будет нормально. В скором времени выйдут на футбольное поле и порадуют своей игрой.