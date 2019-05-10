В финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют только английские команды

сегодня, 00:54

В текущем еврокубковом сезоне болельщиков ждет удивительные событие - финалы двух престижнейших клубных турниров континента представят только английские клубы.

В полуфиналах Лиги чемпионов «Ливерпуль» совершил невероятный камбек, играя с «Барселоной», а «Тоттенхэм» смог дожать «Аякс».

В полуфиналах Лиги Европы «Арсенал» во второй раз обыграл «Валенсию», а «Челси» перестрелял «Айнтрахт» в серии пенальти.

Никогда прежде английские клубы не добивались такого успеха, однако это дважды случалось с испанскими и итальянскими командами. В сезоне-1961/62 места в финалах еврокубков заняли «Атлетико», «Барселона», «Реал» и «Валенсия», а в кампании-1989/90 до решающих матчей добрались «Фиорентина», «Милан», «Ювентус» и «Сампдория». Стоит при этом учесть, что в те времена проводился и третий турнир - Кубок обладателей кубков. Следовательно, успех англичан в этом сезоне - беспрецедентный случай в истории футбола.