В финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют только английские команды

В текущем еврокубковом сезоне болельщиков ждет удивительные событие - финалы двух престижнейших клубных турниров континента представят только английские клубы.
В полуфиналах Лиги чемпионов «Ливерпуль» совершил невероятный камбек, играя с «Барселоной», а «Тоттенхэм» смог дожать «Аякс».
В полуфиналах Лиги Европы «Арсенал» во второй раз обыграл «Валенсию», а «Челси» перестрелял «Айнтрахт» в серии пенальти.
Никогда прежде английские клубы не добивались такого успеха, однако это дважды случалось с испанскими и итальянскими командами. В сезоне-1961/62 места в финалах еврокубков заняли «Атлетико», «Барселона», «Реал» и «Валенсия», а в кампании-1989/90 до решающих матчей добрались «Фиорентина», «Милан», «Ювентус» и «Сампдория». Стоит при этом учесть, что в те времена проводился и третий турнир - Кубок обладателей кубков. Следовательно, успех англичан в этом сезоне - беспрецедентный случай в истории футбола.
just do it slowly and enjoy
good luck
just do it slowly and enjoy
good luck
- А если бы вот так сыграл или по другому , то тогда бы было бы может быть получше , хотя если бы ..... мяч уже у других ворот а он все мысль свою закончить не может.
- А если бы вот так сыграл или по другому , то тогда бы было бы может быть получше , хотя если бы ..... мяч уже у других ворот а он все мысль свою закончить не может.
Мы определили чемпиона и заняли все слоты по еврокубкам, вы говорите это скучно.
Нам весело, вы ищете оправдания.
Мы определили чемпиона и заняли все слоты по еврокубкам, вы говорите это скучно.
Нам весело, вы ищете оправдания.
Так и не понял для чего эта информация была дана.
Так и не понял для чего эта информация была дана.
Талисманчик Челси)))
Талисманчик Челси)))
рады что застали их всех.
но все же след сезон будет интересным,Ливерпуль и Сити против Барселоны,Атлетико и Реала.
рады что застали их всех.
но все же след сезон будет интересным,Ливерпуль и Сити против Барселоны,Атлетико и Реала.
"Бей-беги" рулит!
"Бей-беги" рулит!