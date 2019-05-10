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В финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют только английские команды

сегодня, 00:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

В текущем еврокубковом сезоне болельщиков ждет удивительные событие - финалы двух престижнейших клубных турниров континента представят только английские клубы.

В полуфиналах Лиги чемпионов «Ливерпуль» совершил невероятный камбек, играя с «Барселоной», а «Тоттенхэм» смог дожать «Аякс».

В полуфиналах Лиги Европы «Арсенал» во второй раз обыграл «Валенсию», а «Челси» перестрелял «Айнтрахт» в серии пенальти.

Никогда прежде английские клубы не добивались такого успеха, однако это дважды случалось с испанскими и итальянскими командами. В сезоне-1961/62 места в финалах еврокубков заняли «Атлетико», «Барселона», «Реал» и «Валенсия», а в кампании-1989/90 до решающих матчей добрались «Фиорентина», «Милан», «Ювентус» и «Сампдория». Стоит при этом учесть, что в те времена проводился и третий турнир - Кубок обладателей кубков. Следовательно, успех англичан в этом сезоне - беспрецедентный случай в истории футбола.

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Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   372 / 1095
сегодня в 02:17
APL is the best - for you losers is left is just 86
just do it slowly and enjoy
good luck
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил azkan
   13 / 1095
сегодня в 02:16
Елагин то не истерит..Пусть он Челси-Арсенал будет комментировать. Талисманчик Челси)))
Елагин - фантазер!!! И не он один - кстати. Как начнет :
- А если бы вот так сыграл или по другому , то тогда бы было бы может быть получше , хотя если бы ..... мяч уже у других ворот а он все мысль свою закончить не может.
George-CFC
George-CFC
   73 / 1095
сегодня в 02:15
Мы пытались выиграть АПЛ несмотря на Еврокубки, вы смеялись.
Мы определили чемпиона и заняли все слоты по еврокубкам, вы говорите это скучно.
Нам весело, вы ищете оправдания.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   372 / 1095
сегодня в 02:10
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   23 / 1095
сегодня в 02:05
Смысл приведённой информации про сезоны 61/62 и 89/90? В каждом из этих годов был только один финал из трёх с командами из одной страны. Вообще ничего общего у тех годов с нынешним случаем. Да и в КЕЧ тогда всего одна команда от страны играла.
Так и не понял для чего эта информация была дана.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   365 / 1095
сегодня в 02:03
Эмери в апл пока ничего не выиграл. Бенитес когда то лч выиграл и Ле недавно. Гвардиола в лч провалился уже три раза. И чем же Фергюсон хуже. Венгер Моуринью три раза брал апл. Клопа сейчас очень неплохой тренер. Если бы ты сказал Гвардиола лучше всех то я это списал бы на то что ты болельщик барсы. Но когда ты говоришь что Эмери лучше Фергюсона не смог промолчать
azkan
azkan ответил Leha-ha50
   39 / 1095
сегодня в 02:00
Не дай бог!!! Иначе придется без звука смотреть!!! Хотя на на МАТЧ ТВ выбор не богатый. Одни сипят, другие хрипят, третьи гнусавят , кто то истерит до невозможности - УЖАС!!!
Елагин то не истерит..Пусть он Челси-Арсенал будет комментировать.
Талисманчик Челси)))
This is BarCa
This is BarCa
   501 / 1095
сегодня в 01:58
Ожидается рекордный спад просмотров.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил da da da
   365 / 1095
сегодня в 01:57
А Фергюсон?
da da da
da da da ответил Павел Якунин
   163 / 1095
сегодня в 01:56
Фергюсон, Моуриньо?
они хуже
Шишанутый
Шишанутый ответил Groove000
   7 / 1095
сегодня в 01:55
Вряд ли. Я уверен, Ванда Метрополитано будет заполнен битком, да и Олимпийский в Баку тоже. Думаю, народ уже пресытился испанским футболом
Естественно! Но я говорил про телезрителей. Испанские финалы тоже были многим не интересны. Напремер тем же Апльщикам. Всегда лучше когда соревнуются команды из разных стран!
Aleks Captain
Aleks Captain
   775 / 1095
сегодня в 01:49
Раз в 8 лет и Апловская палка стреляет! Но в этом году без вопросов, заслужили!
Павел Якунин
Павел Якунин ответил da da da
сегодня в 01:47
Фергюсон, Моуриньо?
Balanenok
Balanenok
   173 / 1095
сегодня в 01:45
А Канчельскиса английский чемпионат не впечатляет.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил eleven LC
   424 / 1095
сегодня в 01:39
Кубок кубков.. в финале играл Атлетико. То же самое и с итальянским случаем.
Ruslik1982
Ruslik1982
   100 / 1095
сегодня в 01:34
Айнтрахт - бюджет 60 млн, Аякс - 140 млн, Зенит - 200 млн. а стыдно за Спартак
youtomee
youtomee
   414 / 1095
сегодня в 01:31
ну сейчас Англия на клубном уровне на высоте как никогда, это лишнее тому подтвеждение
ziborock
ziborock ответил Сливки общества
   29 / 1095
сегодня в 01:30
Без единого тренера англичанина))
С игроками аналогичная ситуация! У шпор например в игре с Аяксом играли всего трое (с учетом замен) англичан. У Ливерпуля - пятеро, у Челси двое, а у Арсенала так вообще из Англичан играл один Эйнсли!
Гавриленко
Гавриленко ответил 311
   25 / 1095
сегодня в 01:28
В голос
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил zim289
   13 / 1095
сегодня в 01:27
Комментировать оба финала должен ЕЛАГИН!
Не дай бог!!! Иначе придется без звука смотреть!!! Хотя на на МАТЧ ТВ выбор не богатый. Одни сипят, другие хрипят, третьи гнусавят , кто то истерит до невозможности - УЖАС!!!
da da da
da da da ответил zim289
   163 / 1095
сегодня в 01:24
Комментировать оба финала должен ЕЛАГИН!
Елагин слабый комментатор
da da da
da da da ответил allemz
   163 / 1095
сегодня в 01:22
Поклонники "пасуй-симулируй" и "картон-макарон" уже рыдают во всю. "Бей-беги" рулит!
бей беги раньше была,да и называют ее так чисто из-за деревянных бритовх,так как если бы не было легионеров ну или их мало как в 90х,то на это было тяжело смотреть.)
311
311 ответил CВИН
   26 / 1095
сегодня в 01:20
а где же народный Спартак?
Спартак встретится в финале кубка тины со спартаком-2!)
CВИН
CВИН ответил 311
   265 / 1095
сегодня в 01:18
В следующем розыгрыше ждём Зенит-Локо и ЦСКА-Краснодар!)
а где же народный Спартак?
da da da
da da da
   163 / 1095
сегодня в 01:17
Эмери,Пеп и Бенитес,лучшие тренеры в истории АПЛ.
рады что застали их всех.
но все же след сезон будет интересным,Ливерпуль и Сити против Барселоны,Атлетико и Реала.
zim289
zim289
   652 / 1095
сегодня в 01:17
Комментировать оба финала должен ЕЛАГИН!
zim289
zim289 ответил ПерекатиПоле
   652 / 1095
сегодня в 01:16
Кто бы что не говорил, но деньги решают в футболе всё. Не было такого доминирования английских клубов до того момента, как клубы АПЛ не начали получать по лярду в год на всех от телеправ.
Только руководство АПЛ проделало и продолжает огромную работу для того, чтобы АПЛ была самой смотрибельной и популярной лигой в мире.
allemz
allemz
   45 / 1095
сегодня в 01:16
Поклонники "пасуй-симулируй" и "картон-макарон" уже рыдают во всю.
"Бей-беги" рулит!
mangoх12
mangoх12 ответил Твой Арсен
   32 / 1095
сегодня в 01:15
Парни, не могу найти там мешок, вернее, Мансити! (-_-) А где играет СИТИ?!
ахахах зачет ) Григорянь уже насупился)
311
311
   26 / 1095
сегодня в 01:15
В следующем розыгрыше ждём Зенит-Локо и ЦСКА-Краснодар!)
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