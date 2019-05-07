Неймар - Дракслеру: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?»

вчера, 22:09

У нападающего ПСЖ Неймара случился конфликт с полузащитником парижан Юлианом Дракслером после поражения от «Монпелье» в чемпионате Франции (2:3).

По окончании игры Дракслер высказал бразильцу претензии, обвинив его в излишнем индивидуализме. По мнению Дракслера, Неймар в некоторых моментах встречи слишком брал игру на себя, хотя мог распорядиться мячом лучше.

Как сообщается, в ответ на это Неймар сказал: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Единственное, что ты умеешь, так это отдавать пасы назад».