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Неймар - Дракслеру: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?»

вчера, 22:09
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

У нападающего ПСЖ Неймара случился конфликт с полузащитником парижан Юлианом Дракслером после поражения от «Монпелье» в чемпионате Франции (2:3).

По окончании игры Дракслер высказал бразильцу претензии, обвинив его в излишнем индивидуализме. По мнению Дракслера, Неймар в некоторых моментах встречи слишком брал игру на себя, хотя мог распорядиться мячом лучше.

Как сообщается, в ответ на это Неймар сказал: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Единственное, что ты умеешь, так это отдавать пасы назад».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   185 / 1038
сегодня в 03:00
Он чемпион мира!
А ты расфуфиренный игрок.
Neymar 10
Neymar 10 ответил RMUKMU
   225 / 1038
сегодня в 01:02
у меня только один аккаунт веришь мне или нет мне все равно . убеждать тебя в моей честности я не собираюсь . а насчет похода к врачу то скорее он тебе нужен раз тебе кругом тролли мерещатся 😁 и да я фан Неймара и восхищаюсь его игрой и считаю его лучшим футболистом в мире , без шуток . хочешь смейся хочешь плач но я написал как есть .
RMUKMU
RMUKMU ответил Neymar 10
   117 / 1038
сегодня в 00:40
чего ? ты мне это написал или по ошибке ?
    Гавроша
    Гавроша
       19 / 1038
    сегодня в 00:36
    Пасы не знаю, а вот болельщиков бить только неймар умеет. То еще г....

    ему в реал с погбой надо.
    Neymar 10
    Neymar 10 ответил RMUKMU
       225 / 1038
    сегодня в 00:30
    чего ? ты мне это написал или по ошибке ?
    Марк Драгунский
    Марк Драгунский
    сегодня в 00:24
    Петушок ещё помнит ,как плакал у себя дома 7-1......😁😁😁
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Neymar 10
       117 / 1038
    сегодня в 00:24
    молодец Ней ! бери игру на себя раз другие не могут или не хотят ! а дракслер этот пустышка который ни в старте ни на замену никакого толка нет от него за 30-40 игр что я посмотрел в этом сезоне ну ни разу не видел каких то супер матчей от этого бездаря ! катает вату с вератти в центре поля и на фланге виснит как 95 виндоус без какого либо обострения ! от него и парэдеса нужно избавиться любыми способами ну в пределах разумного разумеется ))
    Киэнджин, заходи с основного аккаунта.
    RMUKMU
    RMUKMU
       117 / 1038
    сегодня в 00:21
    Ну что тут про Неймара писать, с ним давно всё ясно. Просто надеюсь что после этого эпизода Сильва и Тухель ему объяснили какой же всё-таки он jeune coq.
    wingback
    wingback
       195 / 1038
    сегодня в 00:12
    На самом деле Дракслер высказал бразильцу претензии, обвинив его в излишнем петушизме.
    neomessi
    neomessi
       123 / 1038
    вчера в 23:44
    Прикольно))
    LOpp
    LOpp
       11 / 1038
    вчера в 23:08
    Интересно кто быстрее развалит ПСЖ Неймар или Паредас?
    This is BarCa
    This is BarCa ответил Константин Белых
       633 / 1038
    вчера в 23:03
    Дракслер-чемпион мира по футболу 2014 года. А кто такой Неймар?
    Небось еще и лучший бомбардир Франции...
    mat73
    mat73
       156 / 1038
    вчера в 23:01
    Я твой труба шатал! )))
    Colchoneros
    Colchoneros
       100 / 1038
    вчера в 22:56
    В Реал бы этого петушка!
    mangoх12
    mangoх12
       28 / 1038
    вчера в 22:54
    Ранальду напоминает , реаловский типаж , поэтому и выкинули с барсы
    Константин Белых
    Константин Белых
       233 / 1038
    вчера в 22:53
    Дракслер-чемпион мира по футболу 2014 года. А кто такой Неймар?
    Neymar 10
    Neymar 10
       225 / 1038
    вчера в 22:45
    молодец Ней ! бери игру на себя раз другие не могут или не хотят ! а дракслер этот пустышка который ни в старте ни на замену никакого толка нет от него за 30-40 игр что я посмотрел в этом сезоне ну ни разу не видел каких то супер матчей от этого бездаря ! катает вату с вератти в центре поля и на фланге виснит как 95 виндоус без какого либо обострения ! от него и парэдеса нужно избавиться любыми способами ну в пределах разумного разумеется ))
    abramjan
    abramjan
       368 / 1038
    вчера в 22:35
    кто в барселоне поиграл в порядке уже с головой не будет
    feris1
    feris1
       73 / 1038
    вчера в 22:33
    Петух в своём репертуаре.
    barcamilan
    barcamilan
       528 / 1038
    вчера в 22:30
    у петушка серьезные проблемы
    Kresi frok
    Kresi frok
       125 / 1038
    вчера в 22:18
    Стиви, я у тебя в игноре. Ты меня огорчаешь))В нем витает дух риаловца ))
    cevin cigan
    cevin cigan
       87 / 1038
    вчера в 22:15
    Вот петушок!
    Kresi frok
    Kresi frok
       125 / 1038
    вчера в 22:15
    Как сообщается, в ответ на это Неймар сказал: «ко кококо Коко коооококо кооокооо ко? коококо коокококо Коко кооококо!»
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