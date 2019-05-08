Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов

сегодня, 20:35

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после вылета от «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.

По окончании игры аргентинец заплакал в раздевалке. Затем Лео прошел тест на допинг и покинул «Энфилд», игнорируя журналистов.