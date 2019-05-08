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Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов

сегодня, 20:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после вылета от «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.

По окончании игры аргентинец заплакал в раздевалке. Затем Лео прошел тест на допинг и покинул «Энфилд», игнорируя журналистов.

Разочарование игроков «Барселоны» было заметным, поскольку даже Луис Суарес и Серхио Бускетс, вышедшие к прессе, не могли найти слов, чтобы объяснить случившееся на поле.

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06 мая ВидеоКомментарии27
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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил BARCDJIN
   52 / 1086
сегодня в 23:13
ты слишком высокомерен, и гордлив...это тебе тока навредит...план на сезон Барса сделала..Лч.ныне не показатель..Все команды играют феноменально..
Именно показатель ЛЧ силы команды,на ЛЧ рассчитывали все,особенно Месси,поэтому плакал.Пять лет не могут ничего сделать.Команда Гвардиолы при Пуйоле,Хави итд,на их поле раздавила бы имея преимущество 70% на 30.Кроме Месси,который вчера почти не играл,в Барсе только Альба,Бускетс,Пике,Ленгле соответствуют Барсе,остальные середняки,которых надо продать летом,кроме Артура и Аленья,они могут стать грандами.
This is BarCa
This is BarCa ответил Steven Gerrard 008
   673 / 1086
сегодня в 23:05
Месси, давай к нам, в Ливерпуль)
Плииииз заберите, мы доплатим, спасите!!!
NGY
NGY ответил Рауль и Зидан
   18 / 1086
сегодня в 23:04
Месси жалко было , он этих бездарей во главе с тренером весь сезон тащил . Но думаю ЗМ он все равно получит
"Бездарей" Месси весь сезон "тащил"?

Это что, шутка такая?

Там собраны, одни из лучших игроков мира на своей позиции, и ты их называешь "бездарями"?🤦

С кем он там "тащил" в чемпионате, с Реалом и Атлетико, которые сами очки раздают направо и налево?
Или в ЛЧ с Лионами и МЮ, от которого только имя осталось?

Конечно же, он бедный играет, с самым дешманским составом среди всех топовых команд Европы, где собраны одни Заболотные.
barcamilan
barcamilan
   640 / 1086
сегодня в 23:03
потому что играть надо было, а не дурака валять, уплютки
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Aljban
   645 / 1086
сегодня в 23:00
Кристинка заразила.
Роналду переехав в Турин стал мужиком и уже не плачет,в отличии от ваших канарских.
League1
League1 ответил Y.N.W.A.
   160 / 1086
сегодня в 22:57
У каждого свое восприятие, своя реакция. Мне просто жаль плачущего человека. Ты сейчас привел его отриц. качества и косяки. Но я уверен, что он не злодей, и с большой долей вероятности помогал другим людям, в т.ч. благотворительностью.
Видишь, он ещё и вор оказывается, а ты его всё ещё жалеешь. Жаден просто до ужаса. На все 100% оправдывает своё прозвище. Все раньше думали, что он за свой рост носит такое прозвище, а оказалось, что за свою жадность.Разве можно такого жалеть?
NGY
NGY
   18 / 1086
сегодня в 22:56
Ухахахаха.....😂😂😂😂

Я же говорил, что скорее всего эта ПЛАКСА осталась в раздевалке плакать!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
   184 / 1086
сегодня в 22:54
Месси видел грандов в Барсе,которыхх не одна команда не мог сломать и атаковали они хоть побеждали или проигрывали одинаково а нынешний состав уровен Сельты-шушера.Без Месси Барса была бы скорее всего на 4 или на пятом месте в ла лиге.Вальверде уровень Атлетика и Барса без Месси хуже Атлетика а сам Месси основной виновник с тренером этого позора вчера.
ты слишком высокомерен, и гордлив...это тебе тока навредит...план на сезон Барса сделала..Лч.ныне не показатель..Все команды играют феноменально..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   52 / 1086
сегодня в 22:50
Месси видел грандов в Барсе,которыхх не одна команда не мог сломать и атаковали они хоть побеждали или проигрывали одинаково а нынешний состав уровен Сельты-шушера.Без Месси Барса была бы скорее всего на 4 или на пятом месте в ла лиге.Вальверде уровень Атлетика и Барса без Месси хуже Атлетика а сам Месси основной виновник с тренером этого позора вчера.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   26 / 1086
сегодня в 22:47
Месси, давай к нам, в Ливерпуль)
Charismatic
Charismatic
   569 / 1086
сегодня в 22:46
Какие-нибудь доказательства у мадридской желтой газетенки будут?) Чисто шишанутым да нгушам на потеху новость написали. Фантазия работает как надо, думали Лео с ранальды пример берет и плачет после каждого матча.
BARCDJIN
BARCDJIN
   184 / 1086
сегодня в 22:21
Ложь Соцерячья! Хватит кормить Нгуш!
Шишанутый
Шишанутый ответил Y.N.W.A.
   14 / 1086
сегодня в 22:06
У каждого свое восприятие, своя реакция. Мне просто жаль плачущего человека. Ты сейчас привел его отриц. качества и косяки. Но я уверен, что он не злодей, и с большой долей вероятности помогал другим людям, в т.ч. благотворительностью.
Он воровал на благотворителньости. Гном очень жадный за копеуку удавится и не кому не поможет только если ради своей выгоды или пиара.

1) Благотворительный фонд Месси подозревается в финансовых махинациях
Благотворительный фонд, созданный Лионелем Месси для помощи детям, служил прикрытием для уклонения от налогов. https://www.soccer.ru/news/1073679/messi-lionel

2) Месси пожертвовал объедки со стола со своей свадьбы
https://www.soccer.ru/news/997624.shtml

3) Лионель Месси мог наживаться на нуждающихся детях
Испанские правоохранительные органы подозревают форварда "Барселоны" Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. Следователи собирали материалы по данному делу с 2012 года, в частности информацию об организации по всему миру благотворительных матчей с участием "друзей Месси", доходы от которых должны были пойти на пользу нуждающимся детям. По данным издания, суммарный доход от шести выступлений "друзей Месси" составил 6,9 млн долларов, тогда как в фонд было переведено только 300 тысяч Остальная же сумма оседала в офшорах.

4) На благотворительных матчах Лионеля Месси наркоторговцы отмывали деньги
Испанская газета El Mundo опубликовала факты, свидельствующие что на благотворительных матчах «Лионель Месси и друзья», мексиканские наркоторговцы отмывали деньги. Такие показания дал один из свидетелей следователям Управления по борьбе с наркотиками США. Он показал, что члены одного из крупнейших наркокартелей США «Лос-Валенсия», через продажу несуществующих билетов на благотворительные матчи с участием известного футболиста, вели «отмыв» денежных средств в 2012 – 2013 годах. Матчи были организованы фондом футболиста и самим Месси.

Такая вот благотворительность от Месськи!!!
League1
League1 ответил KLINSI
   160 / 1086
сегодня в 22:05
Один он рыдал? Остальные просто стояли опустив головы? Я тебя правильно понял?))
Остальные смеялись)))
League1
League1 ответил Y.N.W.A.
   160 / 1086
сегодня в 22:04
У каждого свое восприятие, своя реакция. Мне просто жаль плачущего человека. Ты сейчас привел его отриц. качества и косяки. Но я уверен, что он не злодей, и с большой долей вероятности помогал другим людям, в т.ч. благотворительностью.
Сомневаюсь я, что жадный гном ещё о ком-то думает. Скорее всего его пиаркоманда занимается этой "благотворительностью" для поддержания имиджа хорошего человека.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил League1
   7 / 1086
сегодня в 22:03
Не надо так унижать барсу. Не настолько она слаба, чтобы из группы не выйти. До меськи всегда выходили из группы и без меськи всегда выходить будут.
Ну на счет группы - это я конечно утрировал, а в остальном все правильно .
Много Реал выиграл с уходом Роналду??? А состав то звездный! Так и тут , не стало Иньесты , Хави и помочь то Месси некому .
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   911 / 1086
сегодня в 22:02
ничего страшного гном не сс в следующем году
мож чето и выиграешь ,все ворачивается с лихвой
это им за судейский беспредел с псж
KLINSI
KLINSI ответил Apsny
   431 / 1086
сегодня в 21:56
Старался как мог, но больше никто не поддержал.
Один он рыдал?
Остальные просто стояли опустив головы?
Я тебя правильно понял?))
abramjan
abramjan
   366 / 1086
сегодня в 21:56
не надо из человека бога делать
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил League1
   17 / 1086
сегодня в 21:54
У каждого свое восприятие, своя реакция. Мне просто жаль плачущего человека.
Ты сейчас привел его отриц. качества и косяки. Но я уверен, что он не злодей, и с большой долей вероятности помогал другим людям, в т.ч. благотворительностью.
abramjan
abramjan
   366 / 1086
сегодня в 21:53
инопланетянину в аэропорту земляне -барсоглоры чуть в табло не настучали)))
дурман
дурман
   96 / 1086
сегодня в 21:53
Все в рот Месси и Суаресу смотрели, можно 3-4 пропустить а Месси/Суарес один закатают.
Свежий пример же был в Риме.
KLINSI
KLINSI ответил Ikarus74
   431 / 1086
сегодня в 21:51
Эпоха Месси уходить будет долго
То есть мы ещё не раз увидим его слёзы в три ручья?)).
League1
League1 ответил Leha-ha50
   160 / 1086
сегодня в 21:50
Да если бы не Месси, Барса из группы бы не вышли и чемпионство бы точно не взяли.
Не надо так унижать барсу. Не настолько она слаба, чтобы из группы не выйти. До меськи всегда выходили из группы и без меськи всегда выходить будут.
juvenale
juvenale
   4 / 1086
сегодня в 21:48
гном давай в Юве...поиграешь вместе с величайшим игроком современности и фанаты тебя поносить не будут,как школоглоры Барселоны
abramjan
abramjan
   366 / 1086
сегодня в 21:48
брат торквемада и барсеточник вторые сутки рыдают
League1
League1 ответил Y.N.W.A.
   160 / 1086
сегодня в 21:44
Жаль, если честно. Футбол футболом, но нужно быть людьми.
Честно говоря, вообще не представляю, как можно жалеть гнома. Нажравшись соматропина пришёл в футбол в богатейший клуб Мира с сильнейшим составом.. Нахватал незаслуженных золотых мячей. Выбирает состав в команде под себя. Незаслуженно получает огромные деньги. На всех плевал с высокой колокольни. Унижает осасуны в своё удовольствие. Пользуется огромной любовью каталонских болельщиков. Блинн... я сейчас расплачусь от жалости к нему.
311
311
   45 / 1086
сегодня в 21:44
Бороду отрастил для брутальности, а в душе такой же ранимый!)
Слайш
Слайш
   351 / 1086
сегодня в 21:41
это лишний раз доказывает что он обычный человек с эмоциями, а не робот и инопланетянин..
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   128 / 1086
сегодня в 21:39
бывает. вся команда показала трусливый футбол. Ливерпуль молодцы
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