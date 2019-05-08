Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать эмоций после вылета от «Ливерпуля» из Лиги чемпионов.
По окончании игры аргентинец заплакал в раздевалке. Затем Лео прошел тест на допинг и покинул «Энфилд», игнорируя журналистов.
Разочарование игроков «Барселоны» было заметным, поскольку даже Луис Суарес и Серхио Бускетс, вышедшие к прессе, не могли найти слов, чтобы объяснить случившееся на поле.
Это что, шутка такая?
Там собраны, одни из лучших игроков мира на своей позиции, и ты их называешь "бездарями"?🤦
С кем он там "тащил" в чемпионате, с Реалом и Атлетико, которые сами очки раздают направо и налево?
Или в ЛЧ с Лионами и МЮ, от которого только имя осталось?
Конечно же, он бедный играет, с самым дешманским составом среди всех топовых команд Европы, где собраны одни Заболотные.
Это что, шутка такая?
Там собраны, одни из лучших игроков мира на своей позиции, и ты их называешь "бездарями"?🤦
С кем он там "тащил" в чемпионате, с Реалом и Атлетико, которые сами очки раздают направо и налево?
Или в ЛЧ с Лионами и МЮ, от которого только имя осталось?
Конечно же, он бедный играет, с самым дешманским составом среди всех топовых команд Европы, где собраны одни Заболотные.
Я же говорил, что скорее всего эта ПЛАКСА осталась в раздевалке плакать!
Я же говорил, что скорее всего эта ПЛАКСА осталась в раздевалке плакать!
1) Благотворительный фонд Месси подозревается в финансовых махинациях
Благотворительный фонд, созданный Лионелем Месси для помощи детям, служил прикрытием для уклонения от налогов. https://www.soccer.ru/news/1073679/messi-lionel
2) Месси пожертвовал объедки со стола со своей свадьбы
https://www.soccer.ru/news/997624.shtml
3) Лионель Месси мог наживаться на нуждающихся детях
Испанские правоохранительные органы подозревают форварда "Барселоны" Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. Следователи собирали материалы по данному делу с 2012 года, в частности информацию об организации по всему миру благотворительных матчей с участием "друзей Месси", доходы от которых должны были пойти на пользу нуждающимся детям. По данным издания, суммарный доход от шести выступлений "друзей Месси" составил 6,9 млн долларов, тогда как в фонд было переведено только 300 тысяч Остальная же сумма оседала в офшорах.
4) На благотворительных матчах Лионеля Месси наркоторговцы отмывали деньги
Испанская газета El Mundo опубликовала факты, свидельствующие что на благотворительных матчах «Лионель Месси и друзья», мексиканские наркоторговцы отмывали деньги. Такие показания дал один из свидетелей следователям Управления по борьбе с наркотиками США. Он показал, что члены одного из крупнейших наркокартелей США «Лос-Валенсия», через продажу несуществующих билетов на благотворительные матчи с участием известного футболиста, вели «отмыв» денежных средств в 2012 – 2013 годах. Матчи были организованы фондом футболиста и самим Месси.
Такая вот благотворительность от Месськи!!!
1) Благотворительный фонд Месси подозревается в финансовых махинациях
Благотворительный фонд, созданный Лионелем Месси для помощи детям, служил прикрытием для уклонения от налогов. https://www.soccer.ru/news/1073679/messi-lionel
2) Месси пожертвовал объедки со стола со своей свадьбы
https://www.soccer.ru/news/997624.shtml
3) Лионель Месси мог наживаться на нуждающихся детях
Испанские правоохранительные органы подозревают форварда "Барселоны" Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. Следователи собирали материалы по данному делу с 2012 года, в частности информацию об организации по всему миру благотворительных матчей с участием "друзей Месси", доходы от которых должны были пойти на пользу нуждающимся детям. По данным издания, суммарный доход от шести выступлений "друзей Месси" составил 6,9 млн долларов, тогда как в фонд было переведено только 300 тысяч Остальная же сумма оседала в офшорах.
4) На благотворительных матчах Лионеля Месси наркоторговцы отмывали деньги
Испанская газета El Mundo опубликовала факты, свидельствующие что на благотворительных матчах «Лионель Месси и друзья», мексиканские наркоторговцы отмывали деньги. Такие показания дал один из свидетелей следователям Управления по борьбе с наркотиками США. Он показал, что члены одного из крупнейших наркокартелей США «Лос-Валенсия», через продажу несуществующих билетов на благотворительные матчи с участием известного футболиста, вели «отмыв» денежных средств в 2012 – 2013 годах. Матчи были организованы фондом футболиста и самим Месси.
Такая вот благотворительность от Месськи!!!
Много Реал выиграл с уходом Роналду??? А состав то звездный! Так и тут , не стало Иньесты , Хави и помочь то Месси некому .
Много Реал выиграл с уходом Роналду??? А состав то звездный! Так и тут , не стало Иньесты , Хави и помочь то Месси некому .
мож чето и выиграешь ,все ворачивается с лихвой
это им за судейский беспредел с псж
мож чето и выиграешь ,все ворачивается с лихвой
это им за судейский беспредел с псж
Остальные просто стояли опустив головы?
Я тебя правильно понял?))
Остальные просто стояли опустив головы?
Я тебя правильно понял?))
Ты сейчас привел его отриц. качества и косяки. Но я уверен, что он не злодей, и с большой долей вероятности помогал другим людям, в т.ч. благотворительностью.
Ты сейчас привел его отриц. качества и косяки. Но я уверен, что он не злодей, и с большой долей вероятности помогал другим людям, в т.ч. благотворительностью.
Свежий пример же был в Риме.
Свежий пример же был в Риме.