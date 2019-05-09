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Невероятная! Идеальный сезон Лиги чемпионов

вчера, 12:30

Ханжи уже ноют – слишком много веселья? А «Соккер.ру» подчеркивает, чем выделяется этот сезон главного клубного турнира.

- Чистилище вроде как посередине. Г****м ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». Ты во все это веришь, Кен?

- В «Тоттенхэм»?

Диалог героев из фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Легендарную фразу могут переписать в Мадриде. Но сезон Чистилища, после которого или в Рай, или в Ад, уже невероятен! Остается робко верить, что к Земле не приближается загадочная планета, как в фильме фон Триера, и этот сезон Лиги чемпионов не последний на нашем веку. Вряд ли будет еще лучше в обозримом будущем, зато хочется получить больше времени для воспоминаний о том, что было буквально вчера. Тем более, причин, чтобы выделять именно этот сезон, собралось немало.

Изумительная тренерская работа

Тренеры всегда важны, но сейчас еще и полководцы. И, вопреки правилам, сами идут в бой. Зидан изумительно настраивал «Реал», но сейчас таких примеров стало больше. Энрике сплотил «Барселону». А вот Вальверде на днях побывал в пиджаке Кононова. С кем не бывает? Зато Клопп, Почеттино, тен Хаг, Гвардиола, или тот же Сульшер в Париже – тренеры, которые не сдались. И Аллегри с Симеоне тоже радовались по делу. Впрочем, вылетели еще раньше, чем Вальверде. Эрнесто не выехал в финал на горбу великой «блохи».

Моура из той же проворной оперы, что и Месси, но Почеттино сам за последние годы заслужил финал ЛЧ. «Невероятно» - самое популярное слово в интервью «шпор» сразу после игры. Клопп в финале сыграет не против бывшего тренера «Баварии» - помощника Гвардиолы, а против аргентинца, ненавидящего «Барселону». Сам Юрген после игры с каталонцами подчеркнул, что дело не в тактике, а в характере подопечных. Но кто мотивирует? Ловрен прав – немец «толкнул речь», поэтому повлиял на счет. Клопп снова улыбался во время матча, как довольный кот. А почему не улыбаться, когда смотришь Такой Футбол?

- в финале сыграют тренеры, которые никогда не выигрывали ЛЧ. Для Клоппа это будет четвертый финал еврокубков, третий с «Ливерпулем». Для Почеттино – первый в карьере.

Вылетели и Роналду, и Месси

Разве не замечательно? Впервые за шесть долгих лет будет финал без Криштиану или Лионеля. Вместе им, похоже, не суждено сыграть в финале ЛЧ друг против друга во второй раз – вряд ли через год «Ювентус» и «Барселона» сразятся в решающем поединке. Но по одному заходили в решающие матчи и неизменно забирали себе кубки, что ухудшало общие впечатления от ЛЧ, ведь ее выиграли или испанцы, или другие испанцы.

В финалах также дважды был «Атлетико», но «Ювентусу» и «Ливерпулю» не везло, как и команде Симеоне. А гегемония двух гигантов поднадоела. Ничего личного, но когда в финалах команды Роналду и Месси, то шансы на их поражение мизерные. «Барселона» ведь с Гвардиолой тоже финалы не проигрывала, а Криштиану не выиграл единственный решающий матч ЛЧ, когда рубился против каталонцев с Месси. Тогда Лионель забил, а сейчас у финала будут другие герои.

- из десяти попыток выиграть финал ЛЧ Месси и Роналду реализовали 9. Единственная осечка была предопределена, ведь их команды сыграли между собой.

Турнир получит нового короля

Предсказуемости – бой. Спасибо голландцам – выбили «Реал», и англичанам – прошли «Баварию» и «Барселону». Но врать не стоит. Финал «Ливерпуля» и «Аякса» был бы насыщеннее по тонам. Хотя и «красным» по основному цвету, ведь оба клуба и их первые команды очень темпераментные. Выход «Тоттенхэма» в финал значит, что в Мадриде окажутся англичане, много англичан. Но не просто не увидим Месси или Роналду с кубком чемпионов…

Повторим историю 2013, когда «Бавария» и «Боруссия» Д – из одной лиги, делили кубок. Клопп тогда уступил, а сейчас снова встретит соперника, которого знает. И для Ван Дейка, Салаха, Сона или Кейна финал – шанс войти в историю. Поэтому будут сражаться не так, как это делали «Реал» или «Барселона», когда выигрывали. Огромной разницы в возможностях между финалистами нет. А «Боруссия» Д все-таки статус аутсайдера в играх с «Баварией» из себя не вытравила. Тогда как «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» 2 раза подряд по 2:1, но до этого были успехи.

- впервые за 6 лет кубок возьмут не испанцы. Причем важно знать, что в 10 последних матчах «шпоры» 5 раз не проиграли «красным». Шанс 50 % - лучше, чем ничего, а победа 4:1 осени 2017 над «Ливерпулем» греет душу.

Тактика развивается тоньше

Очень обидно, что сейчас некоторые накинулись на тактику. Заявляют, что не имеет значения в футболе. Мол, о какой тактике речь, если столько голов и поворотов? Ужасная несправедливость отожествлять стратегию только с защитой и скукой. Или разъединять построения с характером и везением. Создаешь объем моментов – становишься ближе к голу, а вот реализация – уже психология и мастерство одного, не команды. Зато сам «билд ап», выход в атаку - тоже тактика!

И прессинг, благодаря которому «Ливерпуль» поборол гегемонов – «Баварию» и «Барселону», как раз является тактикой в чистом виде. Или «Аякс» прошел «Реал» и «Ювентус» без идей Тен Хага, хотите сказать? Эмоции важны, но одно другому не противоречит. Почти два сезона назад Гвардиола развил вертикальное продвижение мяча вперед, используя полуфиналги и вингеров в центре полузащиты. Сейчас все так делают. У Клоппа есть «гегенпрессинг», который убил и воскресил. А фланговую игру Юргена еще будут изучать и копировать.

- в финале сыграет 12-й и 13-й клуб по владению мячом в сезоне ЛЧ. Также Почеттино и Клопп сохраняли силы, отказавшись от агрессивной игры на перехватах. У тактики «увеличилась скорость», все меняется быстрее – пожалуй, именно так можно сформулировать новую реальность.

Камбэки, изумительные камбэки

Сколько миллионов детей полюбили сейчас футбол! Частота отыгрышей их не обесценивает, и это можно доказать. Зато они – причина назвать сезон ЛЧ примерным и идеальным для постороннего зрителя. Или для фанатов «Ювентуса», ПСЖ или «Реала» с крепкими сердцами. А что уж говорить о поклонниках «Барселоны» или «Аякса»? Хочется верить, что не потеряют связь с реальностью. В реальности футбол это развлечение, а не уничтожение себя в муках. И возрождение в стиле фениксов.

Трудно выбрать крутейший камбэк, ведь увидели их «эволюцию». «Аякс» был лучше «Реала» - камбэк против чемпиона, который нарывался еще в Амстердаме. Отыгрыш «Ювентуса» - сложный, поскольку «Атлетико» хорош в защите. МЮ отыгрался в гостях, играя плохо – удачливый подвиг. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ответили победами, которые не забудут. О чем говорят такие камбэки? О равенстве мастеров. Разница в один мяч или проход за счет гола, забитого на выезде. Обе стороны крутые – поэтому столько камбэков. Они не от глупости, а от силы.

- даже у «Манчестер Сити» есть камбэк – отыграли поражение, но не хватило одного мяча. Всего в плей-офф в 28 играх увидели 8 матчей с камбэками по сравнению с первыми играми. 

Скандальные развязки в прошлом

Деньги в чистом виде проиграли, ведь МЮ, ПСЖ, «Барселона», «Реал», «Ювентус» и МС богаче финалистов. В полуфинале оказался клуб с бюджетом ниже, чем у «Спартака» или «Зенита». В финале – тот, кто за сезон не тратил на новичков. Видите, как просто с VAR организовать финал «Ювентуса» против «Барселоны», выгодный финансово? Не сказать, чтобы раньше кубок делили только те, кто совпадал коммерчески – «Атлетико» ломал систему, как сейчас «Тоттенхэм», но с повторами стало меньше мелочных споров и решающих голов из офсайдов.

Возможно, вообще обошлось без грубых ошибок, меняющих ход истории? Недавно была десятая годовщина матча имени Эвребе. Иньеста вспоминал гол, но «Барселона» была сама по себе хороша, а убила «Челси» норвежскими руками. А вот «Ливерпуль» забивал по правилам, «Тоттенхэм» получил отмену гола Агуэро по делу, да и мяч Ван де Бека в Лондоне чистый, ведь решение приняли после того, как компьютер нарисовал арбитрам линию. А когда «Барселона» проходила ПСЖ – в ворота испанцев не поставили пенальти. И у Роналду были спорные голы в плей-офф. Сейчас природа великих побед чище, драма заменила скандал – замечательно.

- начиная с четвертьфиналов, увидели 89 голов, и из них вряд ли найдете тот, что засчитан не по правилам. Мало того, что VAR не «убил футбол» - средняя результативность 3.2 гола за игру и никаких пауз по полчаса, так еще и скандалов меньше, а драйва – больше.

Выиграют те, кто верит в себя

И кто себя не переоценил, как банды Месси и Де Лигта. Полезный урок не только для футбола. Всегда важно адекватно оценивать силы, но смелость города берет. Надо быть игроками «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», чтобы всерьез верить в финал после 3:0 за три и два тайма соответственно. Но у «красных» и «шпор» столько разочарований в АПЛ за последние годы – оба клуба упускали явные шансы на чемпионство, что им ничего не оставалось, кроме как гнуть свою линию до конца.

А победы без дикости иногда мало. Но тот же «Манчестер Сити» ведь не наиграл на вылет от «Тоттенхэма», если суммировать нереализованный пенальти, по делу отменный гол, или моменты, которые были у ворот Льориса. У «Барселоны» тоже были шансы пробить Алиссона еще, и «Аякс» мог завершить путь в финал быстрее, чем Моура понял, что можно записать имя в историю. Но о чем такие качели говорят? Не о слабости – поверьте, «Боруссия» Д или «Порту», вылетевшие от финалистов, многих вынесут вперед ногами. Скорее речь о дикой вере в свои силы. Почеттино и Клопп не сдались!

- удивительно, но если вспоминать весь сезон в ЛЧ, то есть повод похвалить всех восьмерых участников четвертьфиналов. Дальше шли морально самые крепкие, но вылетали достойные – как «Манчестер Сити» или «Аякс».

Незабываемый сезон, который уже подарил новых героев – ребята из «Аякса», или подчеркнул достоинства узнаваемых – Сон, Ван Дейк, Алиссон, Льорис, Моура и Мане показали, на что способны. А камбэки подчеркнули невероятную силу, как моральную, так и футбольную всех участников решающих матчей.

Также прекрасно, что на первый план вышел позиционный прессинг – в финале сыграют команды, которые идеально отработали и с мячом, и без него. «Тоттенхэм» чудом выдержал натиск «Манчестер Сити» и «Аякса». А «Ливерпуль» прошел «Баварию» и «Барселону», отрезками просто уничтожая соперников запредельного класса.

Красивая Лига чемпионов и с нетерпением ждем развязку. Что же будет в финале?

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Все комментарии
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov ответил ст_прапорщик
   312 / 1095
сегодня в 01:29
Английский финал!!! Класс, такое трудно даже было себе представить в начале турнира)
"ваши ожидание это ваши проблемы"... (Сократ)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   606 / 1095
вчера в 20:39
самое интересное,что встречаются два тренера бестрофейника и кому же приз достанется? Да никому!!!! Диего Симеоне спрячет его в своих больших трусах, вот и посмотрим сможете ли вы у него отобрать)))) оххахо
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Самедов Агил
   606 / 1095
вчера в 20:34
Я люблю футбол за все это... Но жаль Барселону, без яиц они оказались
яйца они оставили на хранение Симеоне на Метрополитано. а он из них омлет сделал.....ахаха)))
112910315
112910315
   20 / 1095
вчера в 19:19
Ждём очередной камбзк в финале ЛЧ)
serset
serset ответил Ruslan3132
   1044 / 1095
вчера в 19:00
Интригующая ЛЧ в этом году вышла, неожиданная, эмоциональная, камбэкная )) Ждал Вчера в финале Аякс-Ливерпуль, вышли Тоттенхэм...Удачи в финале Ливерпулю ))
Позавчера ждали Барселону и Аякс))
DXTK
DXTK
   163 / 1095
вчера в 18:13
Тоттенхэм первый выиграл еврокубок в 63 году для Туманного альбиона, как раз против Атлетико Мадрида, на стадионе которых пройдет финал нынешней ЛЧ, кто там до вершин не добирался?
Ptaha91
Ptaha91 ответил Князь Всея Турина
   397 / 1095
вчера в 14:39
ну и кому нужен такой финал в стиле бей-беги? вот например на матч Барса- Ювентус был бы аншлаг, весь мир бы возжелал посмотреть на дуэль Роналду и Месси,а кому Салах и Кейн интересен,кроме бегунков с Альбиона? Да даже Барса- Аякс было бы намного зрелищней,чем вот это непАнятно что. Сами смотрите свой АПЛ, испортили Финал какими то клубами-недоразумениями. Ну приедет 5-10 тыщ болельщиков из Англии, а стадион будет пустовать,потому что не накого смотреть.
Хватит завидовать, сперва у себя в ла лиге и серии а соберите по 5 тысяч зрителей на стадионах а потом что то говори, это будет самый смотрибельный финал в истории, а то что там нет недоклублов это не наши проблемы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   352 / 1095
вчера в 14:24
ТТХ был слабее в четверьфинале, был слабее в полуфинале, но вышел финал. Магия
ОПС
ОПС
   342 / 1095
вчера в 14:22
Нынче классно!
Forever77
Forever77
   442 / 1095
вчера в 14:00
Блин, даже хочется оттянуть эту дату - 1 июня. Вот это ЛЧ!!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
   192 / 1095
вчера в 14:00
Интригующая ЛЧ в этом году вышла, неожиданная, эмоциональная, камбэкная )) Ждал Вчера в финале Аякс-Ливерпуль, вышли Тоттенхэм...Удачи в финале Ливерпулю ))
удав
удав
   214 / 1095
вчера в 13:55
в лиге все классно в этом году)может быть вообще одни английские клубы в финалах обоих еврокубков)
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил Князь Всея Турина
   346 / 1095
вчера в 13:50
Спасибо за твое неравнодушие и поддержку, да мы сами-фанаты АПЛ и будем смотреть этот финал. Уверяю тебя стадион будет переполнен и будет он красно-белых цветов. Скаузеры против Шпор это Классно!!!
GrafDrakula
GrafDrakula
   660 / 1095
вчера в 13:46
Как же красиво было бы, если место ттх был мс, в АПЛ в очко гандикап, и в финале ЛЧ, просто мясо было бы
Jum13
Jum13
   85 / 1095
вчера в 13:21
Почеттино надо проконсультироваться с Каррерой )))
boom4321
boom4321
   212 / 1095
вчера в 13:05
Болел обоих клубов с выходом в финал, лучший лч за последние годы, без каких либо значимых судейских ляпов (подкупов). Думал Аякс будет в финале, но Тотенхем превзошел мои ожидания. Финал английский и это радует
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   111 / 1095
вчера в 12:57
Английский финал!!! Класс, такое трудно даже было себе представить в начале турнира)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   606 / 1095
вчера в 12:56
ну и кому нужен такой финал в стиле бей-беги? вот например на матч Барса- Ювентус был бы аншлаг, весь мир бы возжелал посмотреть на дуэль Роналду и Месси,а кому Салах и Кейн интересен,кроме бегунков с Альбиона? Да даже Барса- Аякс было бы намного зрелищней,чем вот это непАнятно что. Сами смотрите свой АПЛ, испортили Финал какими то клубами-недоразумениями. Ну приедет 5-10 тыщ болельщиков из Англии, а стадион будет пустовать,потому что не накого смотреть.
Самедов Агил
Самедов Агил
   125 / 1095
вчера в 12:28
Я люблю футбол за все это... Но жаль Барселону, без яиц они оказались
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   23 / 1095
вчера в 12:28
"Сколько миллионов детей полюбили сейчас футбол!" - пожалуй, главные слова. И не только дети, многие взрослые заново влюбляются в эту игру. Великолепный сезон в ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1095
вчера в 12:18
Рон с честью вылетел ,Месси с позором
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