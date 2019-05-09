Невероятная! Идеальный сезон Лиги чемпионов

вчера, 12:30

Ханжи уже ноют – слишком много веселья? А «Соккер.ру» подчеркивает, чем выделяется этот сезон главного клубного турнира.

- Чистилище вроде как посередине. Г****м ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». Ты во все это веришь, Кен?

- В «Тоттенхэм»?

Диалог героев из фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Легендарную фразу могут переписать в Мадриде. Но сезон Чистилища, после которого или в Рай, или в Ад, уже невероятен! Остается робко верить, что к Земле не приближается загадочная планета, как в фильме фон Триера, и этот сезон Лиги чемпионов не последний на нашем веку. Вряд ли будет еще лучше в обозримом будущем, зато хочется получить больше времени для воспоминаний о том, что было буквально вчера. Тем более, причин, чтобы выделять именно этот сезон, собралось немало.

Изумительная тренерская работа

Тренеры всегда важны, но сейчас еще и полководцы. И, вопреки правилам, сами идут в бой. Зидан изумительно настраивал «Реал», но сейчас таких примеров стало больше. Энрике сплотил «Барселону». А вот Вальверде на днях побывал в пиджаке Кононова. С кем не бывает? Зато Клопп, Почеттино, тен Хаг, Гвардиола, или тот же Сульшер в Париже – тренеры, которые не сдались. И Аллегри с Симеоне тоже радовались по делу. Впрочем, вылетели еще раньше, чем Вальверде. Эрнесто не выехал в финал на горбу великой «блохи».

Моура из той же проворной оперы, что и Месси, но Почеттино сам за последние годы заслужил финал ЛЧ . «Невероятно» - самое популярное слово в интервью «шпор» сразу после игры. Клопп в финале сыграет не против бывшего тренера «Баварии» - помощника Гвардиолы, а против аргентинца, ненавидящего «Барселону». Сам Юрген после игры с каталонцами подчеркнул, что дело не в тактике, а в характере подопечных. Но кто мотивирует? Ловрен прав – немец «толкнул речь», поэтому повлиял на счет. Клопп снова улыбался во время матча, как довольный кот. А почему не улыбаться, когда смотришь Такой Футбол?

- в финале сыграют тренеры, которые никогда не выигрывали ЛЧ . Для Клоппа это будет четвертый финал еврокубков, третий с «Ливерпулем». Для Почеттино – первый в карьере.

Вылетели и Роналду, и Месси

Разве не замечательно? Впервые за шесть долгих лет будет финал без Криштиану или Лионеля. Вместе им, похоже, не суждено сыграть в финале ЛЧ друг против друга во второй раз – вряд ли через год «Ювентус» и «Барселона» сразятся в решающем поединке. Но по одному заходили в решающие матчи и неизменно забирали себе кубки, что ухудшало общие впечатления от ЛЧ , ведь ее выиграли или испанцы, или другие испанцы.

В финалах также дважды был «Атлетико», но «Ювентусу» и «Ливерпулю» не везло, как и команде Симеоне. А гегемония двух гигантов поднадоела. Ничего личного, но когда в финалах команды Роналду и Месси, то шансы на их поражение мизерные. «Барселона» ведь с Гвардиолой тоже финалы не проигрывала, а Криштиану не выиграл единственный решающий матч ЛЧ , когда рубился против каталонцев с Месси. Тогда Лионель забил, а сейчас у финала будут другие герои.

- из десяти попыток выиграть финал ЛЧ Месси и Роналду реализовали 9. Единственная осечка была предопределена, ведь их команды сыграли между собой.

Турнир получит нового короля

Предсказуемости – бой. Спасибо голландцам – выбили «Реал», и англичанам – прошли «Баварию» и «Барселону». Но врать не стоит. Финал «Ливерпуля» и «Аякса» был бы насыщеннее по тонам. Хотя и «красным» по основному цвету, ведь оба клуба и их первые команды очень темпераментные. Выход «Тоттенхэма» в финал значит, что в Мадриде окажутся англичане, много англичан. Но не просто не увидим Месси или Роналду с кубком чемпионов…

Повторим историю 2013, когда «Бавария» и «Боруссия» Д – из одной лиги, делили кубок. Клопп тогда уступил, а сейчас снова встретит соперника, которого знает. И для Ван Дейка, Салаха, Сона или Кейна финал – шанс войти в историю. Поэтому будут сражаться не так, как это делали «Реал» или «Барселона», когда выигрывали. Огромной разницы в возможностях между финалистами нет. А «Боруссия» Д все-таки статус аутсайдера в играх с «Баварией» из себя не вытравила. Тогда как «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» 2 раза подряд по 2:1, но до этого были успехи.

- впервые за 6 лет кубок возьмут не испанцы. Причем важно знать, что в 10 последних матчах «шпоры» 5 раз не проиграли «красным». Шанс 50 % - лучше, чем ничего, а победа 4:1 осени 2017 над «Ливерпулем» греет душу.

Тактика развивается тоньше

Очень обидно, что сейчас некоторые накинулись на тактику. Заявляют, что не имеет значения в футболе. Мол, о какой тактике речь, если столько голов и поворотов? Ужасная несправедливость отожествлять стратегию только с защитой и скукой. Или разъединять построения с характером и везением. Создаешь объем моментов – становишься ближе к голу, а вот реализация – уже психология и мастерство одного, не команды. Зато сам «билд ап», выход в атаку - тоже тактика!

И прессинг, благодаря которому «Ливерпуль» поборол гегемонов – «Баварию» и «Барселону», как раз является тактикой в чистом виде. Или «Аякс» прошел «Реал» и «Ювентус» без идей Тен Хага, хотите сказать? Эмоции важны, но одно другому не противоречит. Почти два сезона назад Гвардиола развил вертикальное продвижение мяча вперед, используя полуфиналги и вингеров в центре полузащиты. Сейчас все так делают. У Клоппа есть «гегенпрессинг», который убил и воскресил. А фланговую игру Юргена еще будут изучать и копировать.

- в финале сыграет 12-й и 13-й клуб по владению мячом в сезоне ЛЧ . Также Почеттино и Клопп сохраняли силы, отказавшись от агрессивной игры на перехватах. У тактики «увеличилась скорость», все меняется быстрее – пожалуй, именно так можно сформулировать новую реальность.

Камбэки, изумительные камбэки

Сколько миллионов детей полюбили сейчас футбол! Частота отыгрышей их не обесценивает, и это можно доказать. Зато они – причина назвать сезон ЛЧ примерным и идеальным для постороннего зрителя. Или для фанатов «Ювентуса», ПСЖ или «Реала» с крепкими сердцами. А что уж говорить о поклонниках «Барселоны» или «Аякса»? Хочется верить, что не потеряют связь с реальностью. В реальности футбол это развлечение, а не уничтожение себя в муках. И возрождение в стиле фениксов.

Трудно выбрать крутейший камбэк, ведь увидели их «эволюцию». «Аякс» был лучше «Реала» - камбэк против чемпиона, который нарывался еще в Амстердаме. Отыгрыш «Ювентуса» - сложный, поскольку «Атлетико» хорош в защите. МЮ отыгрался в гостях, играя плохо – удачливый подвиг. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ответили победами, которые не забудут. О чем говорят такие камбэки? О равенстве мастеров. Разница в один мяч или проход за счет гола, забитого на выезде. Обе стороны крутые – поэтому столько камбэков. Они не от глупости, а от силы.

- даже у «Манчестер Сити» есть камбэк – отыграли поражение, но не хватило одного мяча. Всего в плей-офф в 28 играх увидели 8 матчей с камбэками по сравнению с первыми играми.

Скандальные развязки в прошлом

Деньги в чистом виде проиграли, ведь МЮ , ПСЖ , «Барселона», «Реал», «Ювентус» и МС богаче финалистов. В полуфинале оказался клуб с бюджетом ниже, чем у «Спартака» или «Зенита». В финале – тот, кто за сезон не тратил на новичков. Видите, как просто с VAR организовать финал «Ювентуса» против «Барселоны», выгодный финансово? Не сказать, чтобы раньше кубок делили только те, кто совпадал коммерчески – «Атлетико» ломал систему, как сейчас «Тоттенхэм», но с повторами стало меньше мелочных споров и решающих голов из офсайдов.

Возможно, вообще обошлось без грубых ошибок, меняющих ход истории? Недавно была десятая годовщина матча имени Эвребе. Иньеста вспоминал гол, но «Барселона» была сама по себе хороша, а убила «Челси» норвежскими руками. А вот «Ливерпуль» забивал по правилам, «Тоттенхэм» получил отмену гола Агуэро по делу, да и мяч Ван де Бека в Лондоне чистый, ведь решение приняли после того, как компьютер нарисовал арбитрам линию. А когда «Барселона» проходила ПСЖ – в ворота испанцев не поставили пенальти. И у Роналду были спорные голы в плей-офф. Сейчас природа великих побед чище, драма заменила скандал – замечательно.

- начиная с четвертьфиналов, увидели 89 голов, и из них вряд ли найдете тот, что засчитан не по правилам. Мало того, что VAR не «убил футбол» - средняя результативность 3.2 гола за игру и никаких пауз по полчаса, так еще и скандалов меньше, а драйва – больше.

Выиграют те, кто верит в себя

И кто себя не переоценил, как банды Месси и Де Лигта. Полезный урок не только для футбола. Всегда важно адекватно оценивать силы, но смелость города берет. Надо быть игроками «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», чтобы всерьез верить в финал после 3:0 за три и два тайма соответственно. Но у «красных» и «шпор» столько разочарований в АПЛ за последние годы – оба клуба упускали явные шансы на чемпионство, что им ничего не оставалось, кроме как гнуть свою линию до конца.

А победы без дикости иногда мало. Но тот же «Манчестер Сити» ведь не наиграл на вылет от «Тоттенхэма», если суммировать нереализованный пенальти, по делу отменный гол, или моменты, которые были у ворот Льориса. У «Барселоны» тоже были шансы пробить Алиссона еще, и «Аякс» мог завершить путь в финал быстрее, чем Моура понял, что можно записать имя в историю. Но о чем такие качели говорят? Не о слабости – поверьте, «Боруссия» Д или «Порту», вылетевшие от финалистов, многих вынесут вперед ногами. Скорее речь о дикой вере в свои силы. Почеттино и Клопп не сдались!

- удивительно, но если вспоминать весь сезон в ЛЧ , то есть повод похвалить всех восьмерых участников четвертьфиналов. Дальше шли морально самые крепкие, но вылетали достойные – как «Манчестер Сити» или «Аякс».

Незабываемый сезон, который уже подарил новых героев – ребята из «Аякса», или подчеркнул достоинства узнаваемых – Сон, Ван Дейк, Алиссон, Льорис, Моура и Мане показали, на что способны. А камбэки подчеркнули невероятную силу, как моральную, так и футбольную всех участников решающих матчей.

Также прекрасно, что на первый план вышел позиционный прессинг – в финале сыграют команды, которые идеально отработали и с мячом, и без него. «Тоттенхэм» чудом выдержал натиск «Манчестер Сити» и «Аякса». А «Ливерпуль» прошел «Баварию» и «Барселону», отрезками просто уничтожая соперников запредельного класса.

Красивая Лига чемпионов и с нетерпением ждем развязку. Что же будет в финале?