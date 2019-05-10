Бьелса: «Мои игроки не будут останавливаться, если соперник травмируется»

сегодня, 10:36

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса перед матчами плей-офф с «Дерби Каунти» за право выхода в АПЛ предупредил, что его игроки не будут останавливать матч, если соперник получит травму.

Подобный случай произошел в недавней игре против «Астон Виллы», когда футболисты «Лидса» отказались прервать свою атаку, хотя игрок бирмингемцев не мог продолжить матч. В результате «белые» забили гол, а на поле разразился настоящий скандал. После этого Бьелса приказал своим игрокам специально пропустить мяч.