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Бьелса: «Мои игроки не будут останавливаться, если соперник травмируется»

сегодня, 10:36
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти-:-Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсЗавтра в 19:15 Не начался

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса перед матчами плей-офф с «Дерби Каунти» за право выхода в АПЛ предупредил, что его игроки не будут останавливать матч, если соперник получит травму.

Подобный случай произошел в недавней игре против «Астон Виллы», когда футболисты «Лидса» отказались прервать свою атаку, хотя игрок бирмингемцев не мог продолжить матч. В результате «белые» забили гол, а на поле разразился настоящий скандал. После этого Бьелса приказал своим игрокам специально пропустить мяч.

Мы приняли решение совместно с футболистами. Согласно правилам, мы не должны выбивать мяч за пределы поля, если соперник получает травму. Мы не должны останавливать игру. Это должен делать судья.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   139 / 1098
сегодня в 11:23
Задним числом поумнел.
Гавриленко
Гавриленко
   24 / 1098
сегодня в 10:47
Так же слуский и ганчаренка поступают
Igo0rek
Igo0rek
   61 / 1098
сегодня в 10:44
Надеюсь останутся в Чемпионшипе!
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