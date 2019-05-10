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Кучаев вернулся в общую группу ЦСКА

сегодня, 10:52

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вернулся в общую группу «армейцев» впервые с февраля. Тогда молодой игрок травмировал медиальный мениск и был прооперирован.

До февраля Кучаев восстанавливался от повреждения крестообразной связки колена. Из-за этого футболист в текущем сезоне провел лишь 3 матча в РПЛ, отыграв в общей сложности 81 минуту.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   163 / 1098
сегодня в 11:23
Давай Константин покажи на, что способен - Мы заждались тебя ждать...
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1098
сегодня в 11:17
Травмы в самом начале карьеры замучили Костю.
Надеюсь , дальше будет лучше?!? К следующему сезону должен набрать прежние кондиции!!!
Zimka
Zimka
   482 / 1098
сегодня в 10:55
Здоровья Косте, год целый считай пропустил эх.
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