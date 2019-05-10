Кучаев вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вернулся в общую группу «армейцев» впервые с февраля. Тогда молодой игрок травмировал медиальный мениск и был прооперирован.
До февраля Кучаев восстанавливался от повреждения крестообразной связки колена. Из-за этого футболист в текущем сезоне провел лишь 3 матча в РПЛ, отыграв в общей сложности 81 минуту.
Надеюсь , дальше будет лучше?!? К следующему сезону должен набрать прежние кондиции!!!
Надеюсь , дальше будет лучше?!? К следующему сезону должен набрать прежние кондиции!!!