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Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»

вчера, 22:29

Согласно информации источника, капитан «Локомотива» Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.

Футболист в последний раз вышел на поле 30 марта, после чего высказал претензии главному тренеру Юрию Сёмину в связи с отсутствием игровой практики.

Денисов некоторое время болел ангиной, но и после выздоровления не приезжает на тренировки. Ожидается, что в ближайшее время клуб обсудит с 34-летним хавбеком возможное расставание.

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Александр Светличный
Александр Светличный ответил 777dimon86
   741 / 1014
сегодня в 10:20
Год назад кричали все какой Черчесов "негодяй" не берет Денисова в сборную. Вот он ещё раз показал почему. Да и не был он, на мой взгляд лучшим опорником на тот момент.
он и сейчас лучший , но аналитики и их рассуждения, как у подкаблучников гулящей бабы!
DEIVID
DEIVID
   690 / 1014
сегодня в 10:04
Что скажешь, воспитанник зенитки. Нечему удивляться, там таких пачками выращивают.
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 10:04
пора паровоз своим ходом в казахстан к назар - баю ..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   52 / 1014
сегодня в 09:22
Пора Локо в депо, на капремонт. Если в следующем сезоне ничего не изменится (начиная с главного машиниста) гореть нам в фэнээловском огне.
Александр Светличный
Александр Светличный
   741 / 1014
сегодня в 07:52
ПАЛЫЧ , ВИНОВЕН В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ВСЕЙ КОМАНДЫ, ВСЕ ЕМУ НЕ НРАВЯТСЯ , МАНУ НЕ ИГРАЕТ , ДЕНИСОВ ПЛОХОЙ , К МНЕНИЮ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА НЕ ПРИСЛУШИВАЕТСЯ , НО СКОЛЬКО МОЖНО ДЕРЕВЯННОГО ЭДЕРА ВЫПУСКАТЬ ? НА ЛАВКЕ СИДЯТ ТУГАРЕВ-ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПАРЕНЕК , ДЕНИСОВ И БАРИНОВ _ ЭТО , КАК МЕРСЕДЕС И ЗАПАРОЖЕЦ_ ГАРИК НА ПОЛЕ И ИГРА ИДЕТ В В СРЕДИНЕ , БАРИНОВ, КАК РАЗЕРЕНЫЙ БЫК НОСИТСЯ , КПД- 0 , ВИТАЛИЯ ДЕНИСОВА ОТДАЛИ В КРЫЛЬЯ, А ВЕДЬ В ЛОКО ЗА НЕГО БЫЛО СПОКОЙНО ЗА ФЛАНГ ОБОРОНЫ , БЫСТРЫЙ ,В БОРЬБЕ НЕ ПРОИГРЫВАЛ С С КОРОШИМ ПАСОМ , АРИ УМОЛЯЛ ОСТАТЬСЯ В В ЛОКО , НО УВЫ, КОРОЧЕ Я БОЛЕЮ ЗА ЛОКО 19 ЛЕТ И ТАКОГО РАЗДРАЯ В ИГРЕ НЕ ПРИПОМНЮ, ПАЛЫЧ ПЕРЕСМОТРИ ОТНОШЕНИЕ К ИГРОКАМ И ПРИСЛУШИВАЙСЯ К ЛОСЬКОВУ И ПАШИНИНУ, ДА И С ОБОРОНОЙ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ , ГИЛЕРМЕ ЧУДИТ, ВИДИМО УСТАЛ , А РАВНОЦЕННОЙ ЗАМЕНЫ ХОТЬ НА ТАЙМ НЕТ! В ЦСКА МОЛОДЕЖЬ ПОДПУСТИЛИ И ИДЕТ ИГРА , А У НАС ГОДАМИ ОДНИ И ТЕЖЕ ИГРАЮТ В БЕЗПЕРСПЕКТИВНУЮ ТАКТИКУ, ПОЛОВИНА УЖЕ В ПРИКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ
777dimon86
777dimon86
   904 / 1014
сегодня в 00:50
Год назад кричали все какой Черчесов "негодяй" не берет Денисова в сборную. Вот он ещё раз показал почему. Да и не был он, на мой взгляд лучшим опорником на тот момент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 00:30
Надоело притворяться ??
Даже за большие деньги....
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   316 / 1014
вчера в 23:42
Свинство то в себе не убешь, на время спрятать можно но убить нет. Все ровно вылезет на ружу. Правильно Черчесов его не брал, мало того что игрок среднего пошиба так ещё человек свиня. В игре бы нечего не усилил да ещё бы атмосферу в той великолепной сборной испортил.
Leningrad 84
Leningrad 84
   36 / 1014
вчера в 23:14
Похоже, пора Гарику на пенсию...
Гавроша
Гавроша
   15 / 1014
вчера в 23:13
Не удивлен, странно что у него так долго не было конфликта с тренером. Он же всегда за правду.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   63 / 1014
вчера в 23:11
Где гарик там скандал
Sunny.
Sunny.
   308 / 1014
вчера в 23:04
Зачем Семину тактика )
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 22:55
Забил ,Гарик на москалей
la_masia
la_masia
   124 / 1014
вчера в 22:47
То пьют вместе, то ругаются...
дурман
дурман
   90 / 1014
вчера в 22:38
В Анжи его
clop
clop
   233 / 1014
вчера в 22:38
Пора менять Денисова на Глушакова. Такой шанс подворачивается. Федун, не прозевай! Бери Денисова в спартак в обмен на Глушакова, желательно с доплатой.
Balanenok
Balanenok
   913 / 1014
вчера в 22:38
Скоро из этого гадюжника все разбегутся.
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