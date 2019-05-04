Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»

вчера, 22:29

Согласно информации источника, капитан «Локомотива» Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.

Футболист в последний раз вышел на поле 30 марта, после чего высказал претензии главному тренеру Юрию Сёмину в связи с отсутствием игровой практики.

Денисов некоторое время болел ангиной, но и после выздоровления не приезжает на тренировки. Ожидается, что в ближайшее время клуб обсудит с 34-летним хавбеком возможное расставание.