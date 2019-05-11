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ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург

сегодня, 15:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что армейцы вылетели в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ против «Зенита».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   130 / 1079
сегодня в 16:24
По улыбкам видно, что настрой хороший.
Удачи в Питере.
112910315
112910315
   17 / 1079
сегодня в 16:12
Результат для Зенита не имеет значения, но хочется, чтобы Зенит показал чемпионскую игру.
oFANATo
oFANATo
   267 / 1079
сегодня в 16:10
Ребят, удачи! Надо побеждать!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   101 / 1079
сегодня в 16:09
Завтра будет минимум 3:0 в пользу Зенита!
Тем более, перед вручением чемпионского кубка!
el777
el777 ответил Djon_V
сегодня в 16:08
Мне кажется будет или ничья или победа армейцев, ну а если всё-таки выиграет Зенит, то можно смело утверждать что Семак точно на своём месте
Матч Зенит сольёт, к бабке не ходи! Семак, как тренер показал себя с Динамо(Минск), состав помните или когда он, оставшись и.о. слил матч ЦСКА и лишил Зенит чемпионства. Спасает персонажа-спад игры и конфликты у конкурентов, трёх этажная скамейка Зенита. Тренер для ФНЛ = Навал и три дуба в штрафной.
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 1079
сегодня в 16:01
Добро пожаловать в Петербург, что не пожелаешь свиньям. Но на поблажки не надейтесь. Зенит надеюсь не будет филонить. А так удачи в борьбе за ЛЧ место.
Djon_V
Djon_V
   442 / 1079
сегодня в 15:51
Мне кажется будет или ничья или победа армейцев, ну а если всё-таки выиграет Зенит, то можно смело утверждать что Семак точно на своём месте
cska plus
cska plus
   30 / 1079
сегодня в 15:47
Удачи!
Морозовский
Морозовский
   5 / 1079
сегодня в 15:44
САПСАНОМ надо было! Быстрей и, сразу на игру! Порвать бакланов и вечерним скорым домой! Утром оказаться в прекрасной Москве и поставить на уши ТРИ ВОКЗАЛА!!!!!!!
LOpp
LOpp
   14 / 1079
сегодня в 15:22
Полетели за унижением
mangoх12
mangoх12
   41 / 1079
сегодня в 15:19
Облякова , нашу звизду надеюсь не забыли )))))))
clop
clop
   112 / 1079
сегодня в 15:15
Ну прям пегасы :)
serh62
serh62
   137 / 1079
сегодня в 15:13
удачи и победы...
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