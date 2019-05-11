ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что армейцы вылетели в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ против «Зенита».
Летим в Питер с @aeroflot! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/JLpD9sDgar
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2019
Летим в Питер с @aeroflot! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/JLpD9sDgar
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Удачи в Питере.
Удачи в Питере.
Тем более, перед вручением чемпионского кубка!
Тем более, перед вручением чемпионского кубка!