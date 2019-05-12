Дзюба: «Есть мечта поиграть в Англии»

Нападающий «Зенита» после победы над ЦСКА признался, что мечтает поиграть в Англии.

Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. Мечта детства – выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с «Краснодаром». Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать.