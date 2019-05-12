ГлавнаяНовости

Дзюба: «Есть мечта поиграть в Англии»

12 мая 2019, 21:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над ЦСКА признался, что мечтает поиграть в Англии.

Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. Мечта детства – выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с «Краснодаром». Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии18
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
13 мая в 12:41
Все бывшие и не бывшие спартачи мечтают играть за границей, правда, не особо на родине играют.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил alexando1974
   6 / 840
13 мая в 12:14
пригласят в кардиф вульверхемтон на крайняк эвертон но это максимум! от топов приглашения нежди))
Чарльтон,Портсмут,Сандерленд,Донкастер Роверс,Питерборо,Ковентри Сити,Бёртон Альбион, Блэкпул.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил alexando1974
   343 / 840
13 мая в 10:21
пригласят в кардиф вульверхемтон на крайняк эвертон но это максимум! от топов приглашения нежди))
Зачем так Эвертон обидел, да и Вульверхэмнтон.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
13 мая в 09:40
Годная шутка)))
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 09:12
При всем уважении к Дзюбе, в Англии он даже для лавки не годен.
ekliziast
ekliziast
   374 / 840
13 мая в 05:29
На то она и мечта , потому , что не выполнима.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
13 мая в 04:43
там свои деревья есть
Башмакоса
Башмакоса
   543 / 840
13 мая в 01:36
Если бы Артём сотворил такой концерт как на ЧМ в возрасте хотя-бы 27 лет, то можно было и расчитывать на что-то интересное. Дзюба - таран и может долго играть в РПЛ, а в Англии бегать ещё больше придётся.
дурман
дурман
   267 / 840
13 мая в 00:51
Скорее я космос полечу
youtomee
youtomee ответил susanin ultrazenith
   495 / 840
12 мая в 23:39
А может, всё-таки в Лондонском?
В мире есть вещи, которые просто несовместимы. Иногда сложно найти такой пример, но ты смог, возьму на вооружение)
youtomee
youtomee
   495 / 840
12 мая в 23:29
да ну какая Англия, такой игрок мог бы пригодиться максимум клубам из низов АПЛ, ну или в Чемпионшипе с понижением зарплаты раза в 4 минимум от его текущей. Но они знают, что на такое предложение он не согласится, поэтому и связываться даже никто не будет...нет, дзюбиньо, поезда в европу уже давно ушли
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
12 мая в 22:53
Я думаю не стоит туда ехать
mortid
mortid
   157 / 840
12 мая в 22:51
Так в чём проблема? Sony PlayStation в помощь.
alexando1974
alexando1974
   367 / 840
12 мая в 22:39
пригласят в кардиф вульверхемтон на крайняк эвертон но это максимум! от топов приглашения нежди))
112910315
112910315
   1 / 840
12 мая в 22:38
Вряд ли, пригласят в Англию. Мечта останется мечтою.
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 22:26
Какая Англия??? Во сне......
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
12 мая в 22:25
Только в Англии придется Артему сильнее пахать.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
12 мая в 22:12
Самый мудрый поступок в жизни Дзюбы то, что он во время покинул свинарник тарасовский.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Юрий Климов 1
   90 / 840
12 мая в 22:09
Через год будешь в Арсенале...…..Тульском. И это лучшее, что может с тобой быть.
А может, всё-таки в Лондонском?
Drossel
Drossel
12 мая в 22:09
В Арсенал ему надо к его любимому тренеришке! ))
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
12 мая в 22:02
Мечта несбыточная.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
12 мая в 22:00
Стыдно за ЗЕнит! Человек просто свалить всю жизнь мечтает с северного болота!
Roman73
Roman73
   506 / 840
12 мая в 21:57
Сколько голов в РПЛ забил Дзюба за сезон ?
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
12 мая в 21:56
Не реальная мечта
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
12 мая в 21:45
    Evilhuman
    Evilhuman ответил Сергей Саныч
       102 / 840
    12 мая в 21:42
    Артем родился 22 августа 1988 года в Москве в семье милиционера и продавщицы. Ему по жизни или Динамо,или Спартак. Зенит деньгами перебил семейные устои. Какая Англия?
    спартак сам сделал всё, чтобы Артём был не в нём, теперь он радует своей игрой за Зенит
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 840
    12 мая в 21:39
    30 лет... Дзюба, опомнись... Даже при твоем вкладе в "Зенит" никто не возьмет возрастного форварда даже в Чемпионшип.
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    12 мая в 21:37
    Вот как тут не написать: "Газпром... Мечты сбываются"!
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1
       306 / 840
    12 мая в 21:35
    Через год будешь в Арсенале...…..Тульском. И это лучшее, что может с тобой быть.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       6 / 840
    12 мая в 21:33
    Артем родился 22 августа 1988 года в Москве в семье милиционера и продавщицы.
    Ему по жизни или Динамо,или Спартак.
    Зенит деньгами перебил семейные устои.
    Какая Англия?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100