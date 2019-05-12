Дзюба: «Есть мечта поиграть в Англии»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над ЦСКА признался, что мечтает поиграть в Англии.
Когда два голевых паса сделал, думал о третьем, поэтому не менялся. Была опасность, но спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Еще вчера участие было под вопросом. Мечта детства – выиграть чемпионат России. Ключевой момент – матч с «Краснодаром». Это была отправная точка, после которой мы поверили, что станем чемпионами. Есть мечта поиграть в Англии. Если предложение поступит, будем думать.
Ему по жизни или Динамо,или Спартак.
Зенит деньгами перебил семейные устои.
Какая Англия?
Ему по жизни или Динамо,или Спартак.
Зенит деньгами перебил семейные устои.
Какая Англия?