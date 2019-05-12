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Круговой: «Надеюсь, мы останемся в РПЛ»

12 мая 2019, 20:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о конфликте между полузащитником «Спартака» Фернандо и наставником башкирской команды Вадимом Евсеевым во время матча против «красно-белых».

Я точно не слышал, что там происходило между Евсеевым и Фернандо. Евсеев сказал Фернандо «заткнись» или что-то такое. Но самого момента я не видел.

Обидное поражение для нас. Мы бились и старались. Да, в первом тайме не было моментов, но у «Спартака» был один момент, и они его реализовали. Во втором мы старались, но не получилось забить.

Положение «Уфы» и близость стыковых матчей? Что поделать, если будет такая ситуация, то придется играть. Об этом говорить рано, но если так произойдет, то надо будет выигрывать. Надеюсь, мы останемся в РПЛ.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 11:12
Уфа приличная команда, успехов ей в переходных играх.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
12 мая в 21:34
Хотелось бы посмотреть на работу Евсеева в следующем сезоне в РПЛ.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
12 мая в 21:12
Уфе удачи!
ДСА
ДСА
   89 / 840
12 мая в 20:48
Шансы в стыках весьма высокие.
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