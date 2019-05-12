Круговой: «Надеюсь, мы останемся в РПЛ»

Защитник «Уфы» рассказал о конфликте между полузащитником «Спартака» Фернандо и наставником башкирской команды во время матча против «красно-белых».

Я точно не слышал, что там происходило между Евсеевым и Фернандо. Евсеев сказал Фернандо «заткнись» или что-то такое. Но самого момента я не видел.

Обидное поражение для нас. Мы бились и старались. Да, в первом тайме не было моментов, но у «Спартака» был один момент, и они его реализовали. Во втором мы старались, но не получилось забить.