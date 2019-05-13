Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон оказался самым непробиваемым вратарем английской Премьер-Лиги в этом сезоне и удостоился «Золотой перчатки».
До последнего тура на награду претендовал страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон, однако он пропустил гол от «Брайтона», а Алиссон сохранил свои ворота на замке в игре с «Вулверхэмптоном». В итоге Алиссон отыграл на ноль 21 матч (пропустил 22 гола), а Эдерсон не пропускал в 20 матчах (23 пропущенных мяча).
Третье место осталось за вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.
Хм.... ну да, пол ярда вывалили, а АПЛ опять не взяли. Ну ещё и ШПОРЫ "гады" ЛЧ заберут как пить дать))))))))))))))))) Нулевая возвращаемость у спонсора индюшатины.
Хм.... ну да, пол ярда вывалили, а АПЛ опять не взяли. Ну ещё и ШПОРЫ "гады" ЛЧ заберут как пить дать))))))))))))))))) Нулевая возвращаемость у спонсора индюшатины.
омальный вратарь, заслужил приз.р
омальный вратарь, заслужил приз.р
Да никто....)))
Просто надоело....чисто по-человечески....))
С 11.08.2012 по 06.08.2017 - за 5 лет.....в 11-ти матчах....Зенит забил Спартаку 33 гола....))))
Уже и радость от голов бесчисленных пропадает..))))
Залетает всё что в створ....а что не в створ - Ребров закидывает..))
Да никто....)))
Просто надоело....чисто по-человечески....))
С 11.08.2012 по 06.08.2017 - за 5 лет.....в 11-ти матчах....Зенит забил Спартаку 33 гола....))))
Уже и радость от голов бесчисленных пропадает..))))
Залетает всё что в створ....а что не в створ - Ребров закидывает..))
70% сухих матчей зависит от игры защиты а не вратаря....
Например если условный краснодарец Сафонов отразил 10 ударов Зенита в створ - но при этом пропустил 3 мяча...
А в параллельном матче условный Максименко отбил 1 удар в створ от Урала - и отыграл на ноль...
То лучшим признаётся второй ???
Не справедливо...
Надо как в НХЛ....смотреть количество отражённых ударов.....
"Сухари" - не показатель...
70% сухих матчей зависит от игры защиты а не вратаря....
Например если условный краснодарец Сафонов отразил 10 ударов Зенита в створ - но при этом пропустил 3 мяча...
А в параллельном матче условный Максименко отбил 1 удар в створ от Урала - и отыграл на ноль...
То лучшим признаётся второй ???
Не справедливо...
Надо как в НХЛ....смотреть количество отражённых ударов.....
"Сухари" - не показатель...