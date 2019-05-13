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Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛ

13 мая 2019, 08:08

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон оказался самым непробиваемым вратарем английской Премьер-Лиги в этом сезоне и удостоился «Золотой перчатки».

До последнего тура на награду претендовал страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон, однако он пропустил гол от «Брайтона», а Алиссон сохранил свои ворота на замке в игре с «Вулверхэмптоном». В итоге Алиссон отыграл на ноль 21 матч (пропустил 22 гола), а Эдерсон не пропускал в 20 матчах (23 пропущенных мяча).

Третье место осталось за вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.

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Великий Государь
Великий Государь ответил Soccer2016
13 мая в 20:52
Поздравляю! Шикарный вратарь, столько раз тащил. Алиссон, Ван Дейк, самые точные покупки за поседние десятилетия
Только титулов как не было, так и нет. Аха-ха)
Великий Государь
Великий Государь
13 мая в 20:52
И серебряная медалька в попку, как в копилку. Аха-ха)
sparxx2
sparxx2 ответил Soccer2016
13 мая в 17:32
Поздравляю! Шикарный вратарь, столько раз тащил. Алиссон, Ван Дейк, самые точные покупки за поседние десятилетия
"за последние десятилетия" ?!?!?!?!
Хм.... ну да, пол ярда вывалили, а АПЛ опять не взяли. Ну ещё и ШПОРЫ "гады" ЛЧ заберут как пить дать))))))))))))))))) Нулевая возвращаемость у спонсора индюшатины.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 15:36
Нормальный вратарь, заслужил приз.




















омальный вратарь, заслужил приз.р
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   4 / 840
13 мая в 13:07
так ктоже вам мешает забивать Спартаку ? уж не Кутепов ли с Джикией?)))) спасибо за комплимент нашим оборонцам,ну а Максименко с очередным сухарем
"так кто же вам мешает забивать Спартаку ?"...)))
Да никто....)))

Просто надоело....чисто по-человечески....))

С 11.08.2012 по 06.08.2017 - за 5 лет.....в 11-ти матчах....Зенит забил Спартаку 33 гола....))))

Уже и радость от голов бесчисленных пропадает..))))
Залетает всё что в створ....а что не в створ - Ребров закидывает..))
Artuom
Artuom ответил Jeck Denielse
   78 / 840
13 мая в 11:21
Странное определение лучшего кипера 70% сухих матчей зависит от игры защиты а не вратаря.... Например если условный краснодарец Сафонов отразил 10 ударов Зенита в створ - но при этом пропустил 3 мяча... А в параллельном матче условный Максименко отбил 1 удар в створ от Урала - и отыграл на ноль... То лучшим признаётся второй ??? Не справедливо... Надо как в НХЛ....смотреть количество отражённых ударов..... "Сухари" - не показатель...
В данном случае не только в сухарях дело. По воротам Алиссона в среднем чаще били чем по воротам Эдерсона и при этом второй всё равно больше пропустил. Ну а остальные вратари АПЛ в этом сезоне выступили ещё хуже... в том числе де Хеа, испанец несколько сдал ещё летом, поэтому в начале сезона был слаб но потом приободрился(но из-за защиты всё равно дохрена напропускал)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 11:13
Клопп в течении сезона наглядно убедился в том насколько команде лучше играть с вратарём чем с Кариусом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Mauricio Gugelmin
   505 / 840
13 мая в 10:38
нет,ошибочка ,нас выбили более сильные соперники из чемпионской гонки и стоял там Селихов,но это ведь футб надо смотреть ((
dino-hsv
dino-hsv ответил Jeck Denielse
   399 / 840
13 мая в 10:05
Странное определение лучшего кипера 70% сухих матчей зависит от игры защиты а не вратаря.... Например если условный краснодарец Сафонов отразил 10 ударов Зенита в створ - но при этом пропустил 3 мяча... А в параллельном матче условный Максименко отбил 1 удар в створ от Урала - и отыграл на ноль... То лучшим признаётся второй ??? Не справедливо... Надо как в НХЛ....смотреть количество отражённых ударов..... "Сухари" - не показатель...
если взглянуть на статистику киперов слабых команд, то они делают за матч в разы больше спасений, чем их более именитые коллеги, потому что по их воротам и лупят пропорционально больше. что ж теперь, всегда давать золотую перчатку вратарям аутсайдеров, потому что у них статистика сейвов лучше? сохранять концентрацию всю игру, ковыряясь в носу 85 минут, а потом не потеряться и спасти в нужный момент - это тоже умение
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   142 / 840
13 мая в 09:31
В честной, так сказать, борьбе.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил 25процентный клоун
   555 / 840
13 мая в 09:27
Именно гол на выезде, забитый Зенитом, выбил спартак из чемпионской гонки, позор спартаку!
cannongun
cannongun
   294 / 840
13 мая в 09:14
ну тут без вариантов
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   505 / 840
13 мая в 08:57
так ктоже вам мешает забивать Спартаку ? уж не Кутепов ли с Джикией?)))) спасибо за комплимент нашим оборонцам,ну а Максименко с очередным сухарем
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 08:54
Поздравляю Алисона с таким достижением
Lewa2708
Lewa2708
   226 / 840
13 мая в 08:51
Проделал большую работу, желаю отстоять и финал на нуль
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 08:46
Странное определение лучшего кипера
70% сухих матчей зависит от игры защиты а не вратаря....

Например если условный краснодарец Сафонов отразил 10 ударов Зенита в створ - но при этом пропустил 3 мяча...
А в параллельном матче условный Максименко отбил 1 удар в створ от Урала - и отыграл на ноль...
То лучшим признаётся второй ???
Не справедливо...
Надо как в НХЛ....смотреть количество отражённых ударов.....
"Сухари" - не показатель...
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 08:42
Заслуженно.
Soccer2016
Soccer2016
13 мая в 08:17
Поздравляю! Шикарный вратарь, столько раз тащил. Алиссон, Ван Дейк, самые точные покупки за поседние десятилетия
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