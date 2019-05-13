Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛ

13 мая 2019, 08:08

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон оказался самым непробиваемым вратарем английской Премьер-Лиги в этом сезоне и удостоился «Золотой перчатки».

До последнего тура на награду претендовал страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон, однако он пропустил гол от «Брайтона», а Алиссон сохранил свои ворота на замке в игре с «Вулверхэмптоном». В итоге Алиссон отыграл на ноль 21 матч (пропустил 22 гола), а Эдерсон не пропускал в 20 матчах (23 пропущенных мяча).

Третье место осталось за вратарем «Челси» .