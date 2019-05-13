Сёмин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Ростова» Романом Еременко, с которым работал в киевском «Динамо».
Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Еременко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли „Локо“ заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.
Также сообщается, что Сёмину импонирует игра хавбека тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова.
Напомним, в конце марта стало известно, что Мануэл Фернандеш заявил о желании покинуть «Локомотив».
Поиграл то он не мало.
Прежде чем в Столицу звать.
Нужно с ним все это обыграть.
Нужен ли ему такой расклад.
Опять другую майку надевать.
Поиграл то он не мало.
Прежде чем в Столицу звать.
Нужно с ним все это обыграть.
Нужен ли ему такой расклад.
Опять другую майку надевать.
Берегись - шпионит Нобель.
Вот болтаешь ты не глядя,
А армян крадётся сзади,
И подслушает в процессе,
А потом сольёт всё в прессе.
Берегись - шпионит Нобель.
Вот болтаешь ты не глядя,
А армян крадётся сзади,
И подслушает в процессе,
А потом сольёт всё в прессе.
Скоро в Ростове и Какоша с Мамаем появятся, а потом, кто куда 😂😂😂
Скоро в Ростове и Какоша с Мамаем появятся, а потом, кто куда 😂😂😂
Кто, Когда и Кого Выгреб?
К Вам кАРПИН пришел, к карме +1000
🤣🤣🤣🤣🤣
Но, но, против ростова ничего не имею.
Кто, Когда и Кого Выгреб?
К Вам кАРПИН пришел, к карме +1000
🤣🤣🤣🤣🤣
Но, но, против ростова ничего не имею.
переходи к нам этой весной...
переходи к нам этой весной...
сёмин ищет в команду ровесников?
сёмин ищет в команду ровесников?
А зачем Роману Локомотив? Он и в Ростове прекрасно себя чувствует, играет в основном составе, лидерствует, дает пасы и забивает.
А зачем Роману Локомотив? Он и в Ростове прекрасно себя чувствует, играет в основном составе, лидерствует, дает пасы и забивает.
Позволительно расходовать но только на "улучшение жилищных условий".....
Зенит берёт игроков на "улучшение" игроцких кондиций....
Смотри на Смольникова,Азмуна,Далера,Дзюбу....
Были конечно ребята слегка переоценившие свои возможности и готовность к взрослой конкурениции...но не будем о них....)))
А переход Ерёменко в Локо...на примере Смолова и Медведева...навряд ли можно назвать заведомо успешной сделкой...там и Денисов куда то канул...))
Вот как то так...предвзято...избирательно...))
Но а что я должен был сказать....коль не хочу что бы Локо,как конкурент по РПЛ, усиливался таким классным игроком как Ерёменко...???..))))
Позволительно расходовать но только на "улучшение жилищных условий".....
Зенит берёт игроков на "улучшение" игроцких кондиций....
Смотри на Смольникова,Азмуна,Далера,Дзюбу....
Были конечно ребята слегка переоценившие свои возможности и готовность к взрослой конкурениции...но не будем о них....)))
А переход Ерёменко в Локо...на примере Смолова и Медведева...навряд ли можно назвать заведомо успешной сделкой...там и Денисов куда то канул...))
Вот как то так...предвзято...избирательно...))
Но а что я должен был сказать....коль не хочу что бы Локо,как конкурент по РПЛ, усиливался таким классным игроком как Ерёменко...???..))))