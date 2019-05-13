Сёмин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

13 мая 2019, 11:08

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Локомотива» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Ростова» , с которым работал в киевском «Динамо».

Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Еременко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли „Локо“ заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.

Также сообщается, что Сёмину импонирует игра хавбека тульского «Арсенала» .

Напомним, в конце марта стало известно, что Мануэл Фернандеш заявил о желании покинуть «Локомотив».