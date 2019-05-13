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Сёмин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

13 мая 2019, 11:08

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Ростова» Романом Еременко, с которым работал в киевском «Динамо».

Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Еременко замену Фернандешу. Вопрос теперь, сумеет ли „Локо“ заполучить игрока и согласны ли в клубе с позицией тренера.

Также сообщается, что Сёмину импонирует игра хавбека тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова.

Напомним, в конце марта стало известно, что Мануэл Фернандеш заявил о желании покинуть «Локомотив».

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Все комментарии
A.Gordeev
A.Gordeev
14 мая в 14:28
Дайте, пожалуйста, адрес старого сайта.
dok66
dok66
   416 / 840
14 мая в 08:12
Зачем он Семину . Все равно Фернандеша не заменит на 100%
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   498 / 840
14 мая в 03:00
Это его мнение.
drive45
drive45
13 мая в 22:01
Жизнь Романа побросала.
Поиграл то он не мало.
Прежде чем в Столицу звать.
Нужно с ним все это обыграть.
Нужен ли ему такой расклад.
Опять другую майку надевать.
Великолепный
Великолепный
   366 / 840
13 мая в 20:54
Валера не отдаст, такой самому нужен!))
Tostao
Tostao
   130 / 840
13 мая в 20:49
Как увидишь длинный шнобель,
Берегись - шпионит Нобель.
Вот болтаешь ты не глядя,
А армян крадётся сзади,
И подслушает в процессе,
А потом сольёт всё в прессе.
Finn88
Finn88 ответил Leha-ha50
   835 / 840
13 мая в 19:59
Вопрос закрыт!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Finn88
   9 / 840
13 мая в 19:10
😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Кто, Когда и Кого Выгреб? К Вам кАРПИН пришел, к карме +1000 🤣🤣🤣🤣🤣 Но, но, против ростова ничего не имею.
К нам Карпин не приходил. Господи , спаси и сохрани. В Ростове больше пол основы увели , теперь Рому , Мирзова подавай , потом еще кого нибудь.....
Finn88
Finn88 ответил Дима Головашич
   835 / 840
13 мая в 19:08
Воооот. В Ростов едут на перевоспитание. Для перекупа*
Скоро в Ростове и Какоша с Мамаем появятся, а потом, кто куда 😂😂😂
Finn88
Finn88 ответил Leha-ha50
   835 / 840
13 мая в 18:56
😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Кто, Когда и Кого Выгреб?
К Вам кАРПИН пришел, к карме +1000
🤣🤣🤣🤣🤣
Но, но, против ростова ничего не имею.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 18:56
Давай закурим,товарищ,по одной,
переходи к нам этой весной...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Finn88
   9 / 840
13 мая в 18:42
Не сильно ли сказано про растерзание? Хотят купить одного игрока, а по вашим словам ,так уже всю команду раскупили. Вот АЯКС растерзают.
Правильно ! Все лучшее выгребли, теперь точечно выгребают!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 18:23
Семин знает толк
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 18:00
бабки на бочку...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
13 мая в 17:27
Бесит этот шнобель
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 17:16
Ну прямо звезда!
berda2003
berda2003
   318 / 840
13 мая в 16:36
шнобель чисто цыганка - все сплетни знает...
сёмин ищет в команду ровесников?
Tommy Lee
Tommy Lee
   343 / 840
13 мая в 16:04
Нагнетают перед ответным матчем полуфинала Кубка России.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 15:57
Щас киданёт волерку и Ростов.
димон 37
димон 37 ответил Jeck Denielse
   714 / 840
13 мая в 15:49
Четверка чуток заиграла а скольким игрокам карьеры загубили Рязанцев Новосельцев бухаров кокурин соловьев набиулин Терентьев мевля крениаитер розиня маманя грек Быстров полоз .....
compka
compka
   666 / 840
13 мая в 15:48
Это утка перед важным матчем!

А зачем Роману Локомотив? Он и в Ростове прекрасно себя чувствует, играет в основном составе, лидерствует, дает пасы и забивает.
Kuvkil
Kuvkil
   791 / 840
13 мая в 15:24
Еременко на пике хорош!
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:08
Но лучше бы Роман вернулся в ЦСКА! Правда, ему не все будут рады в армейском клубе. Все бы ничего, но не надо было вестись на уговоры Родионова и переходить в пищевик.....
311
311
   73 / 840
13 мая в 15:04
Семину нужен дилер!)
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   419 / 840
13 мая в 14:58
пора Нобелю дать в Шнобель! оно и Карпина сватало в Спартак.....
andrefino13
andrefino13
   635 / 840
13 мая в 14:55
Я бы ещё Калачева на годик взял, для воспитания спортивного мужества но Тимоха не предаст Ростов папу.
andrefino13
andrefino13
   635 / 840
13 мая в 14:51
Было бы здорово. Еременко реально классный игрок, и я уверен, многого не успевший доказать, Живоглядов на смену Игнатьева, а Мирзов, Рыбуся. По сути закрываются все проблемные позиции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 14:43
Надо было брать, пока народные еще доплату давали. А теперь поздняк метаЦЦа...
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
13 мая в 14:21
Руки прочь от Еременко!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   4 / 840
13 мая в 14:14
Уж, только не бакланам тут про "Ростов" песни петь!
Ну тут дело как с "Материнским капиталом".....
Позволительно расходовать но только на "улучшение жилищных условий".....

Зенит берёт игроков на "улучшение" игроцких кондиций....
Смотри на Смольникова,Азмуна,Далера,Дзюбу....
Были конечно ребята слегка переоценившие свои возможности и готовность к взрослой конкурениции...но не будем о них....)))

А переход Ерёменко в Локо...на примере Смолова и Медведева...навряд ли можно назвать заведомо успешной сделкой...там и Денисов куда то канул...))

Вот как то так...предвзято...избирательно...))
Но а что я должен был сказать....коль не хочу что бы Локо,как конкурент по РПЛ, усиливался таким классным игроком как Ерёменко...???..))))
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